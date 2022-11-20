المقالات

تولّي مسؤولية المجتمع بنموذَجَيْن من الناس، توضّحها آيات مباركات،الاول..


 

كوثر العزاوي ||

 

ورد في الآية ٢٠٤--١٠٦من سورة البقرة قوله "عزوجل"

{وَمِنَ النّاس مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَياةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّه عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ * وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللهُ لاَ يُحِبُّ الْفَسَادَ * وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّه أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ *}

ثمة نماذج من الناس كثيرة من حيث التوجه والمقصد، فيما هناك نموذجين يكاد لا يخلو منهما زمان ولا مكان أمام مواقف الحقّ والعدل والإيمان، سنذكر أحدهما ونرجِئ الحديث عن الآخر في مقالٍ لاحقٍ أن شاءالله تعالى.

فهناك النموذج "المنافق ذو الوجهين الذي يحاول أن يستغل طيبة النّاس وبساطتهم، تراه يتكلم عن نفسه ويوحي بأنّ الذي يعايشونه طيّبٌ وصادق ونظيف، فيستسلمون لكلماته الحلوة، وأساليبه الناعمة، ومواثيقه المؤكدة، كما يوحي لهم بأنه يحمل في قلبه كلّ النوايا الخالصة والأفكار الخيّرة التي تبني للنّاس حياتهم وتوجهها إلى الطريق الحقّ والسعادة الكبيرة ولم يعرف للكذب والخداع سبيلا.

{وَمِنَ النّاس مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا..}من حيث الدلالة على إخلاصه وأمانته وتخطيطه للعمل الصالح الذي يتصل بحياة النّاس في قضاياهم العامة السياسية منها والاجتماعية والاقتصادية وحتى الروحية{ وَيُشْهِدُ اللهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ..} بالقسم الغليظ والثقة الحاسمة، مما لايدع للمقابل أدنى نسبة بعدم تصديقه، ما يُخضِع النّاس له من باب قداسة الشهادة وعظمة الميثاق! ولكن مَن تَدبَّرَ آيات ربّه ووعى الدرس، لَم يقع ضحية السقوط تحت ظلال مثل هذا الصنف من الناس في المجتمع، والذي كان ومايزال سببًا في صناعة الطواغيت والوصوليين أصحاب المصالح وعشاق الذات والدنيا! ومِن هنا تأتي ضرورة الوعي والبصيرة، لذا نجد الآية المباركة توضّح الصورة من الزاوية الأخرى لتسلط الضوء على باطن ذلك النموذج لتعرّفنا حقيقة حياته الداخلية، فتقول:

{وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ..}، أي، رغم أنه أقسمَ بأغلظ الأَيمان، لكنه في الحقيقة شديد الجدال والعداوة والعناد للمسلمين وللحقّ، بعد أن هيمنَ على عقولهم وأقنَعَهُم وهو المبالِغ والشديد الخصومة في واقعه وفي منطلقاته الفكرية والروحية التي لم يتعرّف النّاس عليها إلاّ من خلال التجربة والنزول إلى الساحة العملية حينما يُظهِر ما يبطِنهُ من المعاني السيئة الشريرة التي تختَبِىء خلفَ قناع الوجه الذي يمثّل الصدق والوداعة، أو عِبر الكلمة التي تمثّل الحقّ والبراءة، ليكون ذلك مطية إلى ما يريده من جاهٍ ومالٍ وشهوة ومنصِب، حتى إذا استقام له الأمر، وجرَت الدنيا بين يديه وانفصل عن جوّ التمثيل، انطلق بعيدًا وابتعدَ كثيرًا عن كلّ ما كان يقوله ويؤكّده وأقسَمَ عليه، ليتحرّك في الأجواء الطاغية الباغية المتصالِحة مع نفسه فقط،

{وَإِذَا تَوَلَّى..} ونال ولاية معينة أو وصلَ إلى موقعٍ قيادي يطمح إليه، من أجل الحصول على النتائج النفسية والمادية وفق حساباته الخاصة، وبعد كسب ثقة النّاس وأحراز تأييدهم، فأصبح رمزًا دينيًا أو سياسيًا أو اجتماعيًا يُشار إليه، وصارَ علَمًا تجري النّاس من خلفهِ تابعين له..{سَعَى فِي الأرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ..}عندئذ يتجلى معدن الرجال بما يثيره من المشاكل والمنازعات وإثارة الشحناء بالوسائل المختلفة على مستوى الفرد والمجتمع وقد تشمل المجالات التي تُفسِد واقع النّاس الأخلاقي والسياسي والاجتماعي والاقتصادي والأمني،ثم يمتد في طغيانه جذلان مسرورًا بعيدًا عن رضا الله ومحبته والتفكير به ناسيًا أو متناسيًا ماقد أشهَدَ عليه الله قبل تولّيه ولاية أو أمارة ما!!

{وَاللهُ لاَ يُحِبُّ الْفَسَادَ} لانه"سبحانه" هو الرؤوف بعباده، وما يريده للحياة أن تسير في أجواء الخير والاستقامة والعفة والصلاح لتنمّي خيراتها وتطوّر مجتمعاتها وترتقي بالإنسان إلى الدرجات العلى في انسانيته وعقله وروحه وحركته،

{وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللهَ..} وواجهه الناقدون لينصحوه، ويُبيّنوا له خطأَ السبيل التي يسير فيها، ويرشدوه إلى خطّ التقوى الذي يدفعه إلى مراقبة الله في كلّ شؤون الحكم والحياة، تراه يمتعض و{أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالإِثْمِ..} فلم يستمع للنصائح، بل تمادى في طغيانه واستعلى واستكبر، في عملية إيحاءٍ كاذب وكَذِبٌ على نفسه وعلى الناس بأنه فوق مستوى النقد والشبهات، وهو مَن يعطي للآخرين خطة العمل ويحدّد مسيرة الحياة وعلى الجميع طاعته رغم فساده، فمثل هذا النموذج كما بيّنت الآية مصيره الذي ينال ب{ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ} الذي مهّده لنفسه بعمله وغفلته وإعجابه بنفسه!

وهذه الصورة إنما تمثّل سمات شخصية المنافق الواقعية، والتي يتحرّك بها في الحقول العملية ضمن الدِّين والسياسة والأجتماع والتربية في كلّ زمان ومكان، وهو مستعد لبيع نفسه للشيطان في كلّ مايمكِنهُ من التواءٍ وانحراف وإغراء وإعجاب بالنفس، لأجل الوصول الى مآربه في غمرة جهل عوام الناس فيرفعونهُ ليصنعوا منه طاغوتًا يؤدي بهم إلى الدمار والتراجع من حيث لا يشعرون!..

يتبع..

 

 

٢٤ربيع الثاني ١٤٤٤هج

٢٠-١١-٢٠٢٢م

 

............................................... 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تولّي مسؤولية المجتمع..النموذج الثاني..
تولّي مسؤولية المجتمع بنموذَجَيْن من الناس، توضّحها آيات مباركات،الاول..
الحرباء المتلونة والأفلات من العقاب ..!ّ
مع جُل إحترامي للحرامي ..
تحليل الصراعات الدولية
على ضوء الدررالعلوية..!
الموبايل وقَطعُ التواصل..!
إنها الحرب المركبة؛ لذا يرجى الانتباه..!
لا تستغلوا عنوان الحشد وقادته!
فرضيات لمعارك البحار والمحيطات المقبلة الحلقة الثانية
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1515.15
الجنيه المصري 59.28
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 1.78
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
sahib hashim alkhatat : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وجعل التفاهم باالسان ...
الموضوع :
الأسئلة والأجوبة القرآنية/١٦...
عثمان مدحت : اين يمكن الشكوي رسميا بشأن قضايا التعذيب وانتهاك الحقوق داخل الامارات وهل هناك محامون متخصصون في هذا ...
الموضوع :
شكوى قضائية في ألمانيا ضد حاكم دبي بتهمة التعذيب
باقر : سعداء انك طيب وتكتب عم قاسم العجرش... افتقدناك... لم تنشر في هذا الموقع لفترة... ...
الموضوع :
لماذا "بعض" الكتاب العراقيين في المهجر شجعان؟!..!
ابو محمد : ليتك تتحدث بقليل من الانصاف بحق السيد عادل عبد المهدي كما تتحدث الان عن السيد العامري ...
الموضوع :
العامري شيبة الحشد وأكثر الناس حرصاً على دماء العراقيين
ابراهيم : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال بيت محمد علي وفاطمة والحسن والحسين اللهم العن ...
الموضوع :
الإسلام بين منهجين..معاوية والطرماح..!
عزالدين : مشكور جدا ولكن مصادرك؟؟ ...
الموضوع :
أسباب انتشار الإلحاد في المجتمعات الإسلاميّة
بهاء عبد الرزاق : اتمنى على شركة غوغل أن لاتكون أداة من قبل الذين يريدون إثارة الفتن بين المسلمين والطعن بهم ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
احمد تركي الهزاع : الامام علي صوت العدالة الإنسانية ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
هشام الصفار : محاولة جديدة لاثارة النعرات الطائفية من جديد ... الكل في العراق شركاء بعدم السماح لاي متصيد في ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
صادق حسن علي هاشم : السلام عليك سيدي يا امير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وبن عم الرسول وزوج البتول وابا الفرقدين والساقي ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
فيسبوك