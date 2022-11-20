المقالات

مع جُل إحترامي للحرامي ..


علي عاتب  ||

 

في سابق الأزمنة، وفي ذات الأمكنة، كان السارق (محترما) لا يسرق قوت الفقير.. ولا يعتدي على مال العامل والأجير.. ثم إنقلب الحال.. أمسى السارق مجرم حقير.. يسرق المال وما حمل البعير.. ويسير متبخترا كأنه الأمير..  وقد أكل الاخضر قبل اليابس مثل نار السعير..

وصارت عمليات (اللفط والشفط) مثل حكايا الخيال ، فيها العجب العجاب .. سوف يتلاقفها الأحباب عبر الأجيال .. ففي إبشع المخالفات وفي أفقر المحافظات.. طلب المدير العام لدائرة الصحة فيها أجهزة (سيبات) بواقع  ٥٢٠ جهازا يفوق أضعاف ما تحتاجه المحافظة ، لأن عدد الأسرة المخصصة لها أقل من ٥٠ سريرا فقط في عموم المحافظة ، وكان لدى الدائرة أكثر من ١٠٠ جهاز قبل طلب هذه الاجهزة، وهذا الطلب بحد ذاته جريمة تصل عقوبتها الى السجن لسبع سنوات وفقا للمادة ٣٤٠ من قانون العقوبات.

والأدهى من ذلك الأجهزة التي إستلمتها دائرة الصحة غير مزودة ببطاريات داخلية، وإستخدامها يؤدي الى موت المريض، وهذا موثق في تحقيق إداري مصدق، وهذه جريمة أخرى .

فالحرامي في يومنا هذا يسرق ويقتل ويبطش في بيئة تشجع على (الفرهود) تحت شعار (سبع إليعبي بالسكلة ركي) ، وهو بطل بين أقرانه مرفوع الرأس بمجتمع ضيع بوصلة الفضيلة ، فيما كان الحرامي منبوذا ومحتقرا بالمجتمع الى أن رفعته (الفوضى الخلاقة) ليكون محترما .

عسى أن تتمكن الحكومة الجديدة من مكافحة جائحة الفساد بلقاح الردع والقوة والحد من تفشيه بمؤسسات الدولة.

 

ـــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تولّي مسؤولية المجتمع..النموذج الثاني..
تولّي مسؤولية المجتمع بنموذَجَيْن من الناس، توضّحها آيات مباركات،الاول..
الحرباء المتلونة والأفلات من العقاب ..!ّ
مع جُل إحترامي للحرامي ..
تحليل الصراعات الدولية
على ضوء الدررالعلوية..!
الموبايل وقَطعُ التواصل..!
إنها الحرب المركبة؛ لذا يرجى الانتباه..!
لا تستغلوا عنوان الحشد وقادته!
فرضيات لمعارك البحار والمحيطات المقبلة الحلقة الثانية
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1515.15
الجنيه المصري 59.28
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 1.78
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
sahib hashim alkhatat : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وجعل التفاهم باالسان ...
الموضوع :
الأسئلة والأجوبة القرآنية/١٦...
عثمان مدحت : اين يمكن الشكوي رسميا بشأن قضايا التعذيب وانتهاك الحقوق داخل الامارات وهل هناك محامون متخصصون في هذا ...
الموضوع :
شكوى قضائية في ألمانيا ضد حاكم دبي بتهمة التعذيب
باقر : سعداء انك طيب وتكتب عم قاسم العجرش... افتقدناك... لم تنشر في هذا الموقع لفترة... ...
الموضوع :
لماذا "بعض" الكتاب العراقيين في المهجر شجعان؟!..!
ابو محمد : ليتك تتحدث بقليل من الانصاف بحق السيد عادل عبد المهدي كما تتحدث الان عن السيد العامري ...
الموضوع :
العامري شيبة الحشد وأكثر الناس حرصاً على دماء العراقيين
ابراهيم : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال بيت محمد علي وفاطمة والحسن والحسين اللهم العن ...
الموضوع :
الإسلام بين منهجين..معاوية والطرماح..!
عزالدين : مشكور جدا ولكن مصادرك؟؟ ...
الموضوع :
أسباب انتشار الإلحاد في المجتمعات الإسلاميّة
بهاء عبد الرزاق : اتمنى على شركة غوغل أن لاتكون أداة من قبل الذين يريدون إثارة الفتن بين المسلمين والطعن بهم ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
احمد تركي الهزاع : الامام علي صوت العدالة الإنسانية ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
هشام الصفار : محاولة جديدة لاثارة النعرات الطائفية من جديد ... الكل في العراق شركاء بعدم السماح لاي متصيد في ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
صادق حسن علي هاشم : السلام عليك سيدي يا امير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وبن عم الرسول وزوج البتول وابا الفرقدين والساقي ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
فيسبوك