المقالات

إنها الحرب المركبة؛ لذا يرجى الانتباه..!


محمد صادق الحسيني ||

 

نحن في اوج الحرب وتحديداً الحرب المركبة-

نعم العدو بكل صنوفه شمّر عن ساعديه وقرر ان يخوض الحرب ضدنا، وبكل مستوياتها، اي الحرب المركبة…

*انها الحرب المركبة*

هذا ما يحصل في ايران الان بصراحة وبكل وضوح

حرب عقائدية، فكرية،دينية، اعلامية،اقتصادية، معلوماتية، استخبارية، امنية،

نفسية،عسكرية،وكسر عظم على مستوى كي الوعي…

*فمثلا*

هو يبدأ من معلومة كاذبة مفبركة في الفضاء المجازي، ليشغلك ويشاغلك بها…

وانت مشغول بتفنيدها…

يستفزك في حركة مطالبات اجتماعية في الشارع..،

وانت تنشغل في حلها….

يقوم بافتعال اراقة دماء بريئة، فيصور مقاطع منها ويرسلها الى الفضاء المجازي مجددا، مع قراءة مفبركة جديدة….

ثم وانت تواجهه هناك ..،

يقوم بعملية نقل المعركة الى البازار ، فيطلب منه الاضراب العام ، وعندما يرفض يهدده بما حصل للناس في الشارع …!

فيحصل ارتباك في السوق، ليحرك الناس الى مستوى المطالبات الاقتصادية، ليستفزك من جديد، لتفريقهم بالقوة،. ….

قم عندما يفشل ينتقل الى الاغتيالات ، فيرعب القوى الامنية بنظره….!

وعندما يفشل ، وانت منشغل في معالجات الداخل ، يدخل عليك من الحدود ، بخلايا استخبارية ، لاثارة المناطق الحدودية المختلطة عرقيا ومذهبيا…

وانت تعالج المشكلة ، وهو يتحسر ويحنق من فشله المستمر، …

يدخل عليك باغراق المناطق الحدودية بالسلاح والاموال…

وانت تواجهه هناك ،….

يستدعي المجتمع الدولي ليناصره في الدفاع عن حقوق الانسان والاقليات….

وهكذا دواليك…

فتشتعل كل جبهات وميادين الحرب الكونية ضدك….

من هنا لابد من اليقظة والانتباه والدقة:

فما يمكن ان يكون صح وناجع في ميدان

قد يترك آثاره السلبية في ميدان اخر من الحرب التركيبية…

انها معركة شرسة ، وحقولها مليئة بالالغام…

لا يجوز الاستعجال فيها مطلقا…

الجنرال صبر سيد الجنرالات فيها

*والمؤمن فيها كيّس فطن…*

*وليس كيس قطن…!*

يعني ليست الاحجام والارقام هي معيار الربح والخسارة فيها..

في الحرب في معارك رابحة واخرى خاسرة

في المعارك في شهداء وجرحى واوجاع ومعاناة…

المهم في هذه الحرب نتائجها النهائية…

لقد خضنا في ايران من هذه الحروب الكثير

خسرنا قيادات درجة اولى وفي خطوة حرببة واحدة ، خسرنا رئيس جمهورية واعضاء مجلس وزراء وقيادات ميدانية لا تعوض بسهولة وخرجنا اقوى واشد واصلب عوداً….

ومررنا في احلك من هذه الظروف بكثير، ومع ذلك خرجنا مرفوعي الهامة والجبين…

ايران بالف خير

وقوية وعزبزة فوق ما تتصورون ، بل هي الان تتطهر من كل الادران الداخلية…

وهي ستكون اكثر استعداداً لخوض معارك يوم القيامة

نحن امة شهادة

نحن امة الحسين

ودولتنا قائمة حتى قيام القائم

وعيك_بصيرتك...

 

 

ـــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
على ضوء الدررالعلوية..!
الموبايل وقَطعُ التواصل..!
إنها الحرب المركبة؛ لذا يرجى الانتباه..!
لا تستغلوا عنوان الحشد وقادته!
فرضيات لمعارك البحار والمحيطات المقبلة الحلقة الثانية
لماذا أخفقنا في مكافحة الفساد ؟!
العلة والمعلول وفق برهان الإن وبرهان اللم ...
الاشاعة.. بلبلة وتسميم
أي حادث يقع يتم استثماره..!
الاعلام المضلل في قناة البغدادية ...
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1515.15
الجنيه المصري 59.45
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 1.78
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
sahib hashim alkhatat : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وجعل التفاهم باالسان ...
الموضوع :
الأسئلة والأجوبة القرآنية/١٦...
عثمان مدحت : اين يمكن الشكوي رسميا بشأن قضايا التعذيب وانتهاك الحقوق داخل الامارات وهل هناك محامون متخصصون في هذا ...
الموضوع :
شكوى قضائية في ألمانيا ضد حاكم دبي بتهمة التعذيب
باقر : سعداء انك طيب وتكتب عم قاسم العجرش... افتقدناك... لم تنشر في هذا الموقع لفترة... ...
الموضوع :
لماذا "بعض" الكتاب العراقيين في المهجر شجعان؟!..!
ابو محمد : ليتك تتحدث بقليل من الانصاف بحق السيد عادل عبد المهدي كما تتحدث الان عن السيد العامري ...
الموضوع :
العامري شيبة الحشد وأكثر الناس حرصاً على دماء العراقيين
ابراهيم : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال بيت محمد علي وفاطمة والحسن والحسين اللهم العن ...
الموضوع :
الإسلام بين منهجين..معاوية والطرماح..!
عزالدين : مشكور جدا ولكن مصادرك؟؟ ...
الموضوع :
أسباب انتشار الإلحاد في المجتمعات الإسلاميّة
بهاء عبد الرزاق : اتمنى على شركة غوغل أن لاتكون أداة من قبل الذين يريدون إثارة الفتن بين المسلمين والطعن بهم ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
احمد تركي الهزاع : الامام علي صوت العدالة الإنسانية ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
هشام الصفار : محاولة جديدة لاثارة النعرات الطائفية من جديد ... الكل في العراق شركاء بعدم السماح لاي متصيد في ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
صادق حسن علي هاشم : السلام عليك سيدي يا امير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وبن عم الرسول وزوج البتول وابا الفرقدين والساقي ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
فيسبوك