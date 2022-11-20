المقالات

لا تستغلوا عنوان الحشد وقادته!


عباس زينل ||

 

أهم ميزة لدى الحشد الشعبي هي قربه من الأمة، او بالأحرى هو الأمة العراقية الأصيلة، ومن الضروري الحفاظ على هذه الميزة والخاصية، وذلك بإبعاد الحشد عن جميع المهاترات السياسية، وإبعاده كذلك عن صراع الأحزاب فيما بينهم على المكاسب والمغانم.

وهذا ما كان يؤكد عليه القائد البصري ابا مهدي، وكذلك المرجعية التي أكدت سابقًا ولا زالت تؤكد على هذه القضية، قد يسأل البعض لماذا تؤكدون على هذه القضية خلال هذه الأيام، خصوصًا وبعد إنتشار خبر مفاده تكوين تيارات حزبية تحمل عنوان قائد الحشد، ومع أنه هناك الكثير من الأحزاب لديهم وجود مسلح وارتباط مع الحشد، وفي نفس الوقت لديهم تمثيل سياسي، نعم نحن كأنصار ومحبي وجماهير الحشد ليست لدينا اي مشكلة في تأسيس اي حزب، سياسي كان ام اجتماعي ام اقتصادي، فهذا ليس شأننا وهو حق كفله الدستور، نحن بشكل واضح وصريح نقول يجب إبعاد الحشد عن هذه القضايا، ولا يجب إقحام إسمه او اسماء قادته وشهداءه؛ في سياسات وقضايا تعمل شرخا واضحًا بينه وبين المجتمع.

الحشد أساس تكوينه وتأسيسه كان مرتكز على خدمة الناس والمجتمع، وهذه الخدمة هي أساس قوته وبقاءه وديمومته، ولو كان السياسيين الذين يدعون انتمائهم وحبهم للحشد وقادته، يريدون خدمة الناس فعلًا لخدموا ولما تنصلوا عن ذلك كل هذه السنين، فخدمة الناس لا تتطلب عناوينا بقدر ما تتطلب إخلاصًا وإيمانًا وأخلاقًا.

قد يعتقد البعض الذين يملكون ثقلًا سياسيًا وارتباط عسكري مع الحشد، بأن أمة الحشد وجمهوره غافلين عن تلك السنين العجاف،

قد يظن البعض بأن بقاء الحشد يعتمد عليهم، وهذا خلاف الواقع وخلاف ما أفرزته الأيام السابقة قبل تشكيل الحكومة هذه، الحشد أثبت للجميع بأن هو سبب بقاء الدولة كلها، وليس فقط بقاء الأحزاب التي تدعي ولاءها وطاعتها للحشد.

اذن لا يمن احدهم لو انه خرج في جلسة برلمانية، او من خلال تصريح تلفزيوني تحدث عن الحشد ودافع عن بكلمة، يصدر من نفسه بسبب هذا الموقف المدافع عن الحشد وسبب بقاءه، لأننا نؤمن بأن الدفاع الإعلامي عن الحشد، ورد تلك الهجمات المدروسة والمخطط لها؛ واجب وطني يقع على عاتق الجميع، فبقاء العراق كله يعتمد على وجود الحشد وقوته، وهذا الكلام بعيدا عن العاطفة والانتماءات، لان المعارك أثبتت ذلك وتوثيق تلك المعادلة لازال موجودًا.

نكرر بأن الخدمة لا تتطلب استغلال العناوين، فالإعلام الغربي والخليجي عمل ما عمل من إمكانيات وجهد في الآونة الأخيرة، تكفي لتشويه سمعة القادة الشهداء والحشد أكمل، ف يكفي ان يستغل هذا العنوان من قبل الناس التي تنتمي للحشد نفسه، الحشد ليس طرفًا في العملية السياسية مع أحد ضد الاخر، ولكنه أيضًا لا يتنصل عن دوره في حماية العملية السياسية، فهو الحامي والمدافع عن القانون والدستور، اخدموا الناس بعناوينكم الخاصة الصريحة، والحشد بدوره يوفر كافة الامن والحماية لكم.

 

ـــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
على ضوء الدررالعلوية..!
الموبايل وقَطعُ التواصل..!
إنها الحرب المركبة؛ لذا يرجى الانتباه..!
لا تستغلوا عنوان الحشد وقادته!
فرضيات لمعارك البحار والمحيطات المقبلة الحلقة الثانية
لماذا أخفقنا في مكافحة الفساد ؟!
العلة والمعلول وفق برهان الإن وبرهان اللم ...
الاشاعة.. بلبلة وتسميم
أي حادث يقع يتم استثماره..!
الاعلام المضلل في قناة البغدادية ...
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1515.15
الجنيه المصري 59.45
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 1.78
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
sahib hashim alkhatat : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وجعل التفاهم باالسان ...
الموضوع :
الأسئلة والأجوبة القرآنية/١٦...
عثمان مدحت : اين يمكن الشكوي رسميا بشأن قضايا التعذيب وانتهاك الحقوق داخل الامارات وهل هناك محامون متخصصون في هذا ...
الموضوع :
شكوى قضائية في ألمانيا ضد حاكم دبي بتهمة التعذيب
باقر : سعداء انك طيب وتكتب عم قاسم العجرش... افتقدناك... لم تنشر في هذا الموقع لفترة... ...
الموضوع :
لماذا "بعض" الكتاب العراقيين في المهجر شجعان؟!..!
ابو محمد : ليتك تتحدث بقليل من الانصاف بحق السيد عادل عبد المهدي كما تتحدث الان عن السيد العامري ...
الموضوع :
العامري شيبة الحشد وأكثر الناس حرصاً على دماء العراقيين
ابراهيم : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال بيت محمد علي وفاطمة والحسن والحسين اللهم العن ...
الموضوع :
الإسلام بين منهجين..معاوية والطرماح..!
عزالدين : مشكور جدا ولكن مصادرك؟؟ ...
الموضوع :
أسباب انتشار الإلحاد في المجتمعات الإسلاميّة
بهاء عبد الرزاق : اتمنى على شركة غوغل أن لاتكون أداة من قبل الذين يريدون إثارة الفتن بين المسلمين والطعن بهم ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
احمد تركي الهزاع : الامام علي صوت العدالة الإنسانية ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
هشام الصفار : محاولة جديدة لاثارة النعرات الطائفية من جديد ... الكل في العراق شركاء بعدم السماح لاي متصيد في ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
صادق حسن علي هاشم : السلام عليك سيدي يا امير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وبن عم الرسول وزوج البتول وابا الفرقدين والساقي ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
فيسبوك