فرضيات لمعارك البحار والمحيطات المقبلة الحلقة الثانية

عباس الزيدي ||

اولا _ هناك مجموعة من المحيطات في العالم تشكل مركز الصراع وهي الهادي والهندي والاطلسي مع عدد كبير من البحار ( المفتوحة والداخلية المغلقة ) والخلجان والمضائق والجزر والممرات وتلك العقد البحرية تكتسب اهميتها من التالي

1_ تامينها مطلب حيوي للاقتصاد والتبادل التجاري المتنوع ومن اهمها وسائل الطاقة

2_ السيطرة عليها ضرورة كبرى تدخل ضمن نطاق استراتيجية الامن القومي وماتفرضة متطلبات الاحزمة الاستراتيجية والجيوسياسية للمجال الحيوي

3 _ مع انتشار القواعد والأساطيل البحرية بعيدا عن البلد الام تعتبر راس حربة ومواقع متقدمة للتدخل السريع عند الازمات وحسم المواقف او عند تطبيق النظريات الاستراتيحية الردعية او الاستباقية في الهجوم او الدفاع او في تكتيكات اخرى للسلم والحرب مثل الدعم او الحصار

4_ على ضوء حماية المصالح تشترك كثير من الدول في تأمين تلك الممرات البحرية بمعنى انها حاضرة وتفرض نفسها في وقت السلم والحرب على شكل التحالفات العسكرية وعمليات التخدنق و الاصطفاف

ثانيا _ تمتلك الدول العظمي اساطيل وقواعد بحرية تنتشر هنا وهناك وهذه الاساطيل تحتوي عدد من القطع البحرية المكونة من .....

1_ حاملات الطائرات التي ضمن ملاكها مقاتلات نفاثة خاصة لمعالجة الغواصات و الاهداف البحرية العائمة وتحت السطح والخاصة بالدفاع الجوي واخرى قاصفة في عمق العدو تستهدف البنى التحتية او تستهدف القواعد البحرية وغيرها

وكذلك تحتوي على مروحيات متعددة المهام

2_ غواصات كبيرة تعمل بالطاقة النووية واخرى صغيرة لمهام تكتيكية واخرى تحمل صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية

3_ مجموعة سفن كبيرة من الطرادات والفرقاطات والمدمرات

للهجوم والدفاع تعالج الغواصات بالمدفعية والصواريخ والطوربيدات

4_ كاسحة الغام تلتحق بها مجموعة من السفن الصغيرة مزودة بالصواريخ والقذائف التي تعالج الالغام فوق او تحت السطح وكذلك معالجة الغواصات الصغيرة

5_ زوارق تكتيكية سريعة او طرادات تشكل القوة الضاربة للاسطول

6_ سفن إسناد خاصة واخرى للدعم البحري

7_ سفينة خاصة بالحرب الالكترونية والسيبرانية مهمتها تامين الاتصالات وتدفق المعلومات و ادارة حركة السفن المسيرة والطائرات المسيرة وكذلك دمج الانظمة والبرامجيات الخاصة بالقطع البحرية ( وسائط المعركة والاسلحة ) لغرض توجيهها وبالتالي الحصول على التكامل و مجال اوسع للتكتيك والمناورة وزيادة في الردع

8_ سفينة قيادة

ثالثا_ لاتنحسر مهام الاساطيل على تامين الممرات والمعارك البحرية فقط بل هناك مجال اوسع يشمل

1_ الانزال البحري ومهاجمة القواعد واستهداف الشريط البحري او الجرف القاري

2_ تامين عمليات الاسناد والدعم للقوات البرية حيث بامكانها بناء راس جسر للدعم

3_ استهداف عمق العدو والبنى التحتية

4_ تنفيذ القرارات السياسية للعقوبات الاقتصادية وشل حركة الناقلات والتبادل التجاري

رابعا _ تتطلب الدراسة لمناقشة فرضيات المعارك المقبلة معرفة و تمييز المعارك على ضوء

أ _ شكل التحالفات والاقطاب المتصارعة

1_ الروسية مع الناتو بقيادة امريكا

2_ الروسية الصينية مع ايران وكوريا الشمالية من جهة مع امريكا والاتحاد الاوربي ومن يلتحق معهما من جهة اخرى

ب _ مناطقيا ... حسب العقد والمواقع البحرية وحسب درجة الغليان

1_ المحيط الهادي حيث الاحتكاك المباشر بين روسيا والولايات المتحدة الامريكية

2_ بحر البلطيق

3_ بحر الصين وتايوان والكوريتين ومن خلفهما

4_ الشرق الأوسط والخليج الفارسي

خامسا _ في كل الحالات ولمعرفة ارجحية كسب تلك المعارك وتحقيق النصر لاحد الاطراف وفق المعطيات والنظرة الاستشرافية الدقيقة لابد

1_ استعراض القوة التسليحية و وسائط المعركة البحرية لكل الاطراف

2_ الإحاطة بالاسلحة الحديثة والتقدم والتطور الاخير الحاصل في سباق الاسلح على مستوى الصواريخ الفرط صوتية والكهرومغناطيسية او تلك الفراغية او الليزرية ومدى تسخير تلك التكنلوجيا لتطوير الاسلحة البحرية

2_ التكتيكات والاستراتيجيات المتبعة على مستوى الخطط الدفاعية او الهجومية

3_ عنصر المفاجئة سواء على مستوى الوسائط والاسلحة البحرية او خارجها من خلال استخدام وسائل الضغط الثانوية الساندة الاخرى لتحقيق النصر والفوز في تلك المعارك

.........يتبع ..........

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