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الاعلام المضلل في قناة البغدادية ...


فرقان آل رضا ||

 

جلست اشاهد قناة البغدادية التي تنقل اخبار سياسية ...

لفت انتباهي عنوان

(كردستان تعاني من ارهاب ايران) .

ياللهول ! واعجباه !

هل تلاحظون كمية تحريف الحقائق

ايران عدد كبير من المرات ترسل رسائل تحذير لحكومه كردستان بضروره وقف القصف الذي يقوم به الانفصالييون الكدر الايرانيين التي تأويهم كردستان وهؤلاء لهم دور كبير باحداث العنف  في ايران

وهنالك تصريح صحفي لبولتون يقول فيه : جماعات المعارضة في ايران تتسلح بأسلحة مهربة من كردستان العراق

التضليل الإعلامي

(بين حكومة إقليم كردستان والنائب الكردي بنگين ريكاني)!

1- التصريح الرسمي لحكومة إقليم كردستان، نقلًا عن وكالة الأنباء العراقية:

(… أدانت حكومة إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، القصف الإيراني لمواقع داخل الإقليم…

وذكر بيان لحكومة كردستان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه: (ندين بشدة خرق سيادة إقليم كردستان وشن قصف بالصواريخ على مقرات للمعارضة من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية).

وأضاف البيان، أن (تكرار هذه الهجمات على أرضنا يكون المواطن ضحية لها)، مطالباً بـ"إنهاء هذه الاعتداءات".)

2- تغريدة النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني (بنگين ريكاني):

(برداً وسلاماً كوردستان

‏مرة اخرى تستهدف المدافع والصواريخ الايرانية الابرياء من المواطنين العُزّل واطفال المدارس

‏تذكروا بان عشرات السنين من القتل والقصف بشتى انواع الاسلحة لم تركع شعباً توّاق الى حياة كريمة

‏الرحمة للشهداء الابرار وصبراً شعبي الابي

‏اما القتلة فتعرفون اين مكانهم)

انتهى

أسئلة للسيد ريكاني

    نحن في قناة (كتابة وتحليل)، نسأل السيد النائب ريكاني من أين جاء بهذا الكلام؟!

كيف يقول استهداف للأطفال والمواطنين العُزل الأبرياء وطلبة المدارس… علمًا أنَّ (حكومته) صرحت رسميًا أنه استهداف (مقرات للمعارضة)!

أليس هذا تضليلًا إعلاميًا؟

كردستان متورطة بدعم المعارضة!

    المشكلة أنَّ (حكومة السيد ريكاني) تعترف أنها تؤْوِي مقرات لمعارضة إيرانية على أرضها، معارضة تعترف باستهدافها لنظام الجمهورية الإسلامية، وتنفيذ عمليات إرهابية واغتيالات وعبث وتخريب في المدن الإيرانية!

التحريف  الاخر لدى البغدادية

هو قولها ان السيد السيستاني يقف على مسافه واحده من الاحداث في ايران

وهذا يعني انه يوجد اختلاف بينه وبين الخامنئي ...

ننقل لهم

من قم المقدسة | وكيل آية الله السيستاني : اعمال الشغب في ايران ليست شعبية و مرتكبوها سفاحين

▪️السيد الشهرستاني : بأن اعمال الشغب في ايران ليست شعبية ومن قام بها هم حفنة من المجرمين والسفاحين لا يعرف من اين جاؤوا ومن هو العدو الذي يعملون لصالحه

▪️الشهرستاني : دور وسائل اعلام العدو في اثارة الشبهات بين الجيل الصاعد أن هذه الوسائل تعمل ليل نهار لتدبير المؤامرات و على الجميع بذل الجهود لمواجهة هذه المؤامرات التي تستهدف الاسلام والثورة الاسلامية ...

السيد السيستاني لايقبل على التخريب ولايقبل على ايذاء الاخرين ومايجري في ايران هو من هذا النوع ..... فسكوت السيد لايعتبر انه موافقا عليه كما تدعون ...

السيد السيستاني والخامنئي الاثنين لايوجد فرق بينهما والاختلاف لديكم انتم ولايوجد بينهما اختلاف .... 

اكثر مااضحكني ان البغدادية المضللة تعتبر الاحزاب الاسلامية مواليه لايران ...

لم تقول احزاب ... بل الاحزاب الاسلاميه

بمعناه انهم ليسوا ضد ايران فقط بل ضد الاسلام  المحمدي العلوي

وهذا مايكشف انهم شياطين

 

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