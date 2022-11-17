ثلاث نقاط مهمة قبل اقرار الموازنة

زيد نجم الدين ||

الاولى ؛ قانون الخدمة المدنية الاتحادي الجديد او المعدل ، ينبغي ان يعتمد #اليد_الماهر كمعيار مكافئ للتحصيل العلمي فيما يتعلق باحتساب المرتب ، و الا ستبقى الخدمات الحكومية رديئة خصوصاً تلك التي تتعلق بالصيانة و الخدمات. أيضا ، لن يتمكن المسؤول من محاسبة الطبقة العاملة لزهدهم بالوظيفة قبال وجود قطاع خاص واعد ، لا سيما إذا تم اقرار قانون الضمان الاجتماعي الجديد ...

ثانياً ؛ اضافة اي درجة وظيفية جديدة قبل مراجعة سلم الرواتب في قانون الخدمة المدنية الاتحادي يعني اثقال الدولة بالتزامات مالية لن تتمكن من الايفاء بها. هو شكل من أشكال ارشاء المجتمع.

ثالثاً ؛ توسعة خطة الشمول بالرعاية الاجتماعية ، و رفع قيمة مرتباتهم، اهم بكثير من اطلاق درجات وظيفية جديدة يكون المستفد منها في الواقع منخرط في سوق العمل الخاص و مكتفي...

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