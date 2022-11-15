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عندما تجتمع المخابرات ـ خبر وتحليل 


 عباس الزيدي ||   الخبر   _ أفادت وسائل أعلام تركية أن مدير المخابرات ا الامريكي وليام بيرنيز  عقد  اجتماعا في انقرة مع رئيس الاستخبارات  الخارجية الروسي    سيرغي ناريشكين  وبعد ذلك توجه الاخير  الى طهران  التحليل  _ ........ اولا _ فيما يتعلق بالاجتماع  الروسي الامريكي  وماترشح عنه ...  1_ تم الاتفاق على إدامة الاتصال وجعل الابواب مفتوحة بين  واشنطن  وموسكو  2_ عقد صفقة إطلاق  سراح السجناء  الأمريكان  في روسيا او إجراء عملية تبادل كبادرة حسن نية لاجراء ممفاوضات بين الطرفين حول الازمة في اوكرانيا  علما الاخيرة ليس لديها علم بالاجتماع  3_توجيه  الشكر الى تركيا في عملية تصدير الحبوب عن طريق البحر  الاسود والاستمرار بذلك  4_  الاخطر هو  تحذيرات امريكية من تصعيد  نووي روسي لانه يشكل خطر  على الصعيد الاستراتيجي  وذات  عواقب وخيمة علما ان هذا الاجتماع سبقة اتصال بين وزيري الدفاع  الروسي والامريكي  حول هذا  الموضوع الذي صرح ان روسيا جعلت   من أوكرانيا منطقة لتجارب  الاسلحة النووية   5_ هل هذا الاجتماع  استعراض عضلات للمنتصر  الامريكي وتوجيه  رسالة الى الراي العام  بعد الانسحاب الروسي المفاجئ من خريسون  ثانيا _ العلاقات الروسية التركية الايرانية  1_ العمل على التهدئة  وعودة الاوضاع الى طبيعتها  في سوريا  2_ التمسك بمبادرة استانة  3_ صياغة عملية سياسية يحق فيها  للمكونات السورية تقرير المصير  ثالثا _ العلاقات  التركية  الايرانية  1_ الدعوة الى التهدئة في سوريا   2_ الاتفاق على عدم انفصال الاكراد  3_ تطوير العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري  4_هل تلعب روسيا دور الوسيط بين تركيا وايران لغرض الحد من نشاط الاكراد في المنطقة  علما ان روسيا لاتدفع باتجاه  انفصال الاكراد لان ذلك يشجع قوميات  روسية على الانفصال رابعا _ هل من رسائل تحذيرية  امريكية  الى جمهورية ايران  الاسلامية حيال كل  من  1_ التهديد الايراني للسعودية وامريكا واسرائيل  بعد  ثبوت تورطهما في الاحداث  الارهابية  الاخيرة  ومحاولة  نشر  الفوضى  الامر الذي دعى واشنطن  الى اجراء فعل تحذيري من خلال تحليق القاصفة الاستراتيجية   B2  في الخليج  الفارسي برفقة  المقاتلات السعودية   ام  انه طلب امريكي من ايران  بتخفيف العقوبة على عملاء واشنطن من الايرانين  الذين تم القبض عليهم في الأحداث الاخيرة   في ايران  وبعد شعور العملاء  الايرانين بالخذلان الامريكي لهم  2_ بعد صعود اليمين  المتطرف وفوز نتنياهو هل  يدفع  ذلك  اسرائيل للتصعيد   بمواقفها  ضد ايران واتخاذ خطوة غير محسوبة وجنونية تحرق المنطقة    الذي تقف ضده واشنطن طلبا للتهدئة  في هذه المرحلة والضغط على اسرائيل من خلال فتح تخقيق في  ملف  قتل الصهاينة  للصحفية الفلسطينية  شيرين ابو عاقلة  وايضا طلب امريكي من ايران بالتهدئة وعدم التصعيد  او الالتزام بقواعد اشتباك محددة  والضربة بالضربة دون تدخل  اجنحة اخرى تنتمي  الى محور المقاومة .... حال حدوث العدوان الاسرائيلي المحتمل  على ايران  ام الموضوع اقتصر على الملف  السوري فقط  حيث من  المعلوم  هناك تنافس واتفاق مابين تركيا وروسيا وايران على الملف السوري وهناك اكثر من  تقاطع  بين الثلاثي وبين واشنطن  بعد اعلان انقرة نيتها لتصفية قسد المدعومة  امريكيا  في سوريا بعد الانتهاء  من ملف  pkk   في العراق
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