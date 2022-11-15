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رمتني بدائها وأنسلتْ..!


متابعة ـ سلمى الزيدي ||

 

نموذج من علماء أهل السنة الفرس على سبيل المثال وليس الاستقصاء:

ثلاثة من الأئمة الاربعة:

1. الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت

2. الإمام الشافعي محمد بن إدريس

3. الإمام مالك بن أنس بن مالك

·        أصحاب الصحاح:

أ - البخاري محمد بن إسماعيل.

ب - الترمذي ابن عيسى بن سورة.

ج‍ - محمد بن يزيد بن ماجة.

د - أحمد بن علي بن شعيب النسائي.

ه‍ - سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني.

و - مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري.

·        رواة الاخبار والاحكام والفقهاء والمفسرين:

1. مجاهد: يعتمد عليه البخاري.

2. عطاء بن أبي رباح.

3. عكرمة: يعتمد عليه البخاري.

4. سعيد بن جبير.

5. الليث بن سعد: مؤسس المدرسة العلمية الدينية بمصر وهو فارسي من اصفهان.

6. ربيعة الرأي: شيخ الامام مالك.

7. طاووس بن كيسان.

8. البيهقي: صاحب السنن.

9. مكحول بن عبد الله: مولى بني ليث.

10. محمد بن سيرين: مولى انس بن مالك.

11. الحسن البصري.

12. الحاكم النيسابوري: صاحب المستدرك على الصحيحين.

13. عبد العزيز الماشجون الاصفهاني: مولى بني تيم.

14. عاصم بن علي: من شيوخ البخاري.

15. عبد الحق بن سيف الدين الدهلوي.

16. عبد الحكيم القندهاري: شارح البخاري في حاشيته.

17. عبد الحميد الخسروشاهي: صاحب اختصار المذهب في الفقه الشافعي.

18. عبد الرحمان رحيم: مولى بني امية محدث الشام على مذهب الاوزاعي.

19. عبد الرحمان الايجي: صاحب كتاب المواقف.

20. عبد الرحمان الجامي صاحب فصوص الحكم.

21. عبد الرحمان الكرماني: صاحب شرح التجريد.

22. شيخي زادة : صحاب كتاب مجمع الانهار.

23. أحمد بن عامر المروزي: صاحب كتاب مختصر المزني.

24. سهل بن محمد السجستاني: صاحب كتاب اعراب القران.

25. أبو حاتم الرازي.

26. أبو اسحاق الشيرازي : صاحب كتاب التشبيه.

27. عبد الله بن زكوان أبو الزناد : ممن روى عنه مالك.

28. ابو الفرج الاصبهاني: صاحب كتاب الاغاني.

29. شهاب الدين الاصبهاني: صاحب كتاب غاية الاختصار.

30. يعقوب بن إسحاق: صاحب المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم.

31. أبو نعيم الاصبهاني: صاحب حلية الاولياء.

32. إبن خلكان: صاحب وفيات الاعيان.

33. أحمد بن محمد الثعلبي: المفسر.

34. محمد بن جرير الطبري: صاحب تاريخ الطبري.

35. الامام ابو حامد الغزالي: صاحب احياء علوم الدين.

 

اذا كان بيتك من زجاج فلا ترمي الناس بالحجر!

 

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