رمتني بدائها وأنسلتْ..!

متابعة ـ سلمى الزيدي ||
نموذج من علماء أهل السنة الفرس على سبيل المثال وليس الاستقصاء:
ثلاثة من الأئمة الاربعة:
1. الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت
2. الإمام الشافعي محمد بن إدريس
3. الإمام مالك بن أنس بن مالك
· أصحاب الصحاح:
أ - البخاري محمد بن إسماعيل.
ب - الترمذي ابن عيسى بن سورة.
ج - محمد بن يزيد بن ماجة.
د - أحمد بن علي بن شعيب النسائي.
ه - سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني.
و - مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري.
· رواة الاخبار والاحكام والفقهاء والمفسرين:
1. مجاهد: يعتمد عليه البخاري.
2. عطاء بن أبي رباح.
3. عكرمة: يعتمد عليه البخاري.
4. سعيد بن جبير.
5. الليث بن سعد: مؤسس المدرسة العلمية الدينية بمصر وهو فارسي من اصفهان.
6. ربيعة الرأي: شيخ الامام مالك.
7. طاووس بن كيسان.
8. البيهقي: صاحب السنن.
9. مكحول بن عبد الله: مولى بني ليث.
10. محمد بن سيرين: مولى انس بن مالك.
11. الحسن البصري.
12. الحاكم النيسابوري: صاحب المستدرك على الصحيحين.
13. عبد العزيز الماشجون الاصفهاني: مولى بني تيم.
14. عاصم بن علي: من شيوخ البخاري.
15. عبد الحق بن سيف الدين الدهلوي.
16. عبد الحكيم القندهاري: شارح البخاري في حاشيته.
17. عبد الحميد الخسروشاهي: صاحب اختصار المذهب في الفقه الشافعي.
18. عبد الرحمان رحيم: مولى بني امية محدث الشام على مذهب الاوزاعي.
19. عبد الرحمان الايجي: صاحب كتاب المواقف.
20. عبد الرحمان الجامي صاحب فصوص الحكم.
21. عبد الرحمان الكرماني: صاحب شرح التجريد.
22. شيخي زادة : صحاب كتاب مجمع الانهار.
23. أحمد بن عامر المروزي: صاحب كتاب مختصر المزني.
24. سهل بن محمد السجستاني: صاحب كتاب اعراب القران.
25. أبو حاتم الرازي.
26. أبو اسحاق الشيرازي : صاحب كتاب التشبيه.
27. عبد الله بن زكوان أبو الزناد : ممن روى عنه مالك.
28. ابو الفرج الاصبهاني: صاحب كتاب الاغاني.
29. شهاب الدين الاصبهاني: صاحب كتاب غاية الاختصار.
30. يعقوب بن إسحاق: صاحب المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم.
31. أبو نعيم الاصبهاني: صاحب حلية الاولياء.
32. إبن خلكان: صاحب وفيات الاعيان.
33. أحمد بن محمد الثعلبي: المفسر.
34. محمد بن جرير الطبري: صاحب تاريخ الطبري.
35. الامام ابو حامد الغزالي: صاحب احياء علوم الدين.
اذا كان بيتك من زجاج فلا ترمي الناس بالحجر!
ـــــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha