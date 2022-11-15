المقالات

اتخمنا معرفة الأسباب أين المعالجات؟!


مازن الولائي ||

 

لم يعد شيء خافي على احد ما سبب تدهور الاوضاع في العراق وانهيار كل شيء فيه بشكل مخطط عميق! اشتغل علينا منذ ٢٠٠٣م، منذ وطأة أمريكا باقدامها النجسة بلد المقدسات، والأخلاق، والمثل، والأعراف، وهي تدفع بكل فاسد يقف معها تريه من ملذات الدنيا ما يفوق أحلام كل حالم بالدنيا، ليقع الكثير ضحايا تحت خططها، حتى استطاعت تكوين "مسؤول" اما عميل أو غبي! حقق لها هدف قاتل وهو البطالة من جهة ومن أخرى نزع أخلاق الشباب عبر ألف طريق منحرف! وما تجارة المخدرات بأنواعها إلا سلاح توجه نحو شبابنا في الوسط والجنوب! حتى تم حرمانهم من أبسط حقوق الحياة بكرامة، مع إعلام ذكي صور التقصير هم رجال الدين والقيادات والمرجعية وكل مؤثر بطرق كلها نجحت في تغير القناعات، طبعا وليس من فراغ فهناك مسؤول أصبح يمثل الطبقية البرجوازية بدل التواضع والبساطة! حتى أصبحت لدينا أمة من أبنائنا ناقمة تنتظر منا السقوط لتكون هي مع أي شرارة تقذف نحونا، وهذا كله بسبب فقد المعالجات الواقعية والصحيحة التي تمنع سقوط أولادنا بيد مخططات السفارة! وهذا الأمر منذ عشرات الأعوام كلنا بات يعرفه والفرص ليست كثيرة أن لم تكن نفذت فمتى المعالجة قبل فوات الأوان!؟

 

"البصيرة هي ان لا تصبح سهمًا بيد قاتل الحسين  يُسَدَّد على دولة الفقيه"

مقال آخر دمتم بنصر ..

 

ـــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مبدأ الثواب والعقاب..!
مستقبل الإطار والتيّار سياسياً
ومضةٌ من وحي التجربة..
اتخمنا معرفة الأسباب أين المعالجات؟!
الاطباء يثورون على رئيس الوزراء..!
مطار تلعفر..شهادة حتى التحرير
المسؤولية التاريخية للسنة عن فشل الدولة الوطنية في العراق
الثقافة التوسلية..!
متقاعدة دمج براتب وزير !!
متقاعدة دمج براتب وزير !!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1515.15
الجنيه المصري 59.74
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
sahib hashim alkhatat : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وجعل التفاهم باالسان ...
الموضوع :
الأسئلة والأجوبة القرآنية/١٦...
عثمان مدحت : اين يمكن الشكوي رسميا بشأن قضايا التعذيب وانتهاك الحقوق داخل الامارات وهل هناك محامون متخصصون في هذا ...
الموضوع :
شكوى قضائية في ألمانيا ضد حاكم دبي بتهمة التعذيب
باقر : سعداء انك طيب وتكتب عم قاسم العجرش... افتقدناك... لم تنشر في هذا الموقع لفترة... ...
الموضوع :
لماذا "بعض" الكتاب العراقيين في المهجر شجعان؟!..!
ابو محمد : ليتك تتحدث بقليل من الانصاف بحق السيد عادل عبد المهدي كما تتحدث الان عن السيد العامري ...
الموضوع :
العامري شيبة الحشد وأكثر الناس حرصاً على دماء العراقيين
ابراهيم : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال بيت محمد علي وفاطمة والحسن والحسين اللهم العن ...
الموضوع :
الإسلام بين منهجين..معاوية والطرماح..!
عزالدين : مشكور جدا ولكن مصادرك؟؟ ...
الموضوع :
أسباب انتشار الإلحاد في المجتمعات الإسلاميّة
بهاء عبد الرزاق : اتمنى على شركة غوغل أن لاتكون أداة من قبل الذين يريدون إثارة الفتن بين المسلمين والطعن بهم ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
احمد تركي الهزاع : الامام علي صوت العدالة الإنسانية ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
هشام الصفار : محاولة جديدة لاثارة النعرات الطائفية من جديد ... الكل في العراق شركاء بعدم السماح لاي متصيد في ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
صادق حسن علي هاشم : السلام عليك سيدي يا امير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وبن عم الرسول وزوج البتول وابا الفرقدين والساقي ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
فيسبوك