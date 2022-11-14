الإطار التنسيقي الشيعي..

هادي خيري الكريني ||

نخاطبكم كقادة يجب تقديم دعم للحكومة معنوي وقيادة مظاهرات لمساندة ومساعدة ومؤازرة الحكومة للقيام باصلاحات تمس الثوابت الوطنية.

نخاطبكم بالاسماء

السيد المالكي

الشيخ الأمين

السيد عمار الحكيم

السيد العامري

بقية مكونات الإطار الاخرى.

من المتابعة يتبين هناك اعتراضات أمريكية على عدم مس خطوط حمر وضعتها وسربتها بالإعلام وهي تمس الثوابت

اولا :- هناك ممانعة أمريكية للعمل بالاتفاقية الصينية لاعمار العراق

ثانيا :- تأمين حماية ومقر أمن لرؤوس الفساد وتمكين اغلبهم لتحويل الأموال المسروقة خارج البلد .

رابعا:- ممانعة بعدم المساس وحماية رؤوس الفساد وابقائهم ضمن الكابينة الحكومية بحجة عدم استخدام ورقة الفساد لاقصاء الآخرين وقطعا المقصود بالآخرين هو حماية كل الفاسدين من كل المكونات ولكنها توحي لمكون واحد وهذه مغالطلة كبرى .

خامسا :- تغير سعر صرف الدولار وارجاعه على الاقل 1335

لانه يمس كل طبقات الشعب ويحد من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية.والدولة قادرة على تحمل هذه الخسارة لوجود وفرة مالية ضخمة .

سادسا :-اخراج المحتل طالما موجود يمنع اي تقدم او استقرار او اعمار للبلد وتنفذ قرار مجلس النواب .

سابعا :- ممانعة لإلغاء الاتفاقيات العبثية التي بددت ثروة البلد

ويجب القيام بعمل شعبي منظم .

الرجل رئيس الوزراء يحتاج مساندة لان الأمر جلل دولي واقليمي ومحلي وتركه لوحده سوف يجبره على القيام باصلاحات جزئية وحتى الطلب منكم كاطار مراقب وخصوصا بعد ان وجد كل المقرات الحكومية مزروعة بكامرات تجسس ومقرات الاحزاب والقادة كذلك ويعدون عليكم الأنفاس .

يحدد يوم وتشكيل تنسيقيات كل أسبوع بمحافظة بدءا بالبصرة وصولا إلى بغداد ودعوة كل الشرائح للمشاركة والقيام بفعاليات شعبية تشترك بها المنظمات والنقابات الحكومية والشعبية.

لا تسألوا الحكومة هل توجد ضغوطات ان كنتم تعرفونها خيرا ان شاء الله وان كنتم لا تعرفون الان عرفتم فظنوا خيرا لا تسألوا عن الاسباب .

14/11/2022

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