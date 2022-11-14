بصراحة الفارس اكتب..!

مانع الزاملي ||

لست محامي دفاع، ولا انحدر من اصول فارسية ،ولا أرجو شكرا من احد ولا اطمح ان اكون في موقع لكي اتزلف للغير لكي اتبوءه ، ولكني انشد الحقيقة واعشق الصراحة وقد كلفني هذا النهج الكثير الكثير في حياتي !!

وصفو القول ،،بعد متابعات ودراسات طويلة الأمد لكتابات بعض الناشرين ممن يحملون الفكر الاسلامي على نهج معاداة مذهب اهل البيت ، ولان هؤلاء الاقزام يتخندقون خلف معاداة الفرس ،لمهاجمة مذهب اهل البيت واتباعه ، لذلك تراهم يبالغون في معاداة مذهب الحق ، يهرجون عندما تخرج مظاهرة في ايران تطالب بحقوقها !! وتوفير الخدمات لها !!

يصنعون من القشة بعيرا، ومن الحصى جبالا شاهقة ! ويتعرضون لسب السيد الخميني بحجة انه معادي للعرب !! مع علمهم انه عربي النسب وهاشمي الاصل ،،

عندما يسبون عالم فارسي ويصفونه بابشع الاوصاف يقصدون بذلك علماء ومراجع الشيعة تحديدا !! ، لكن خشيتهم من رد فعل الملايين يجعلهم يؤطرون سبابهم بغلاف نصرة ثوار ايران الذين يصفونهم لعقود ( بفرس مجوس) !!!

منذ متى اصبح شذاذ العرب ومعاقري الخمر والمخدرات والغانيات محبين للشعب الايراني !!

وماهوً شأنهم في دولة لاتعرفهم ولاتنطق بلغتهم ولا تدين بدين ابن تيمية الذي يكفر كل المسلمين !!

لقد بانت وحلقت تلك اللحى المتهرئة وبان معدنها الصدي ؟؟

حاقدون طائفيا ويغلفون طائفيتهم الحاقدة بكراهة الاعاجم !! السني الشريف المؤمن يحترم اخيه الشيعي لانهم اتباع دين واحد وكتاب واحد وقبلة واحدة وكتاب واحد !! والذين انتهجوا فكر القاعدة وداعش هم اعداء الدين !! كل الدين بكل فرقه وطوائفه وشخوصه!!

كفى تهريجا وتعريضا فان كنت ذوي السن فألسنتنا طوال لكن ( حرام يحدنا وحياءُ) !!

كفوا من العزف على وتر زرع التفرقة بين المسلمين !! وآخر من يتحدث عن التدين والحريات ايتام البعث وابناء الرفيقات !!

اسمحوا لي ان اقول لكم صادقا( لو كنتم بعثيون صادقون ومن انصار الرئيس السابق ) لمتم دفاعا عنه في ساحات المنازلة مع الامريكان ،!!! لكنكم خذلتموه وتركتموه يختفي عن الانظار لفرط خيانتكم وجبنكم؟؟

صدام قدم لكم كل شي لعقود وخذلتموه في ساعة العسرة فهل تريدون الغير الغريب ان يصدق نصرتكم له وانتم خذلتم قائدكم !!! ،، لقد ذهبتم بعارها وشنارها والبعث منكم براء !!!وصدام منكم براء

والشعب العراقي لايصدقكم رغم مايعانيه من حرمان وتخلف !

تعالوا لنصرة كل شريف يطمح لخدمة شعبنا ودعوا الفرس وتظاهراتهم هم وحكومتهم ! فهم احرار في بلدهم ! ليسوا بحاجة لتهريجكم لانهم لايجيدون العربيه فمن تخاطبون ؟ غادروا نغمة معاداة الفارسية وتقصدون غيرذلك على قاعدة ( اياك اعني واسمعي ياجارة ) فالجارة ليست بحاجة لتهريجكم وكفاكم ذلا ان تتحدثوا بنفس النهج الذي يتحدث به الصهاينة اعداء الاسلام والعروبة .

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