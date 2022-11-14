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حديث التكسي..!


حيدر الموسوي ||

 

صعدت تكسي مع احد الشباب بالطريق كام يسولف ، وكان ازدحام بالبداية ، جان يكول اوف لو صايرة اتفاقية الصين وميناء الفاو جان هسة شوارعنا مرمر من ذهب وفد ٢٠ مليون كلهم يشتغلون بهذا المشروع

كتله خوية ابختك ياهو الكلك

كال جا انت وين مو بالعراق

كتله لا بعد اخوك اني توني اجيت من امستردام

كال شوف انت ما تدري لعد

كتله اي والله الحمدلله سمعت منك هاي القصة

قبل لا انزل بشوية

كتله حبيبي اني اعتبرني انسان امي وبسيط سامع بقناة السويس كال اي

كتله هاي اهم قناة بحرية بالعالم لا يتجاوز عدد الموظفين ٥ الالف ، كتله سامع بميناء جبل علي بالامارات

كال لا

كتله هذا يعتبر من الموانئ العالمية ما بي غير كم الف يديرونه بعض الوف من الموظفين

فيا حبيبي احنا ما اريد شوارع من مرمر ذهب انريد شوارع تبليطها بي حظ مال الثمانينات ومقاول يخاف الله بس ٢٠ بالمية يبوك واحمد الله عندج تكسي تشتغل غيرك

حتى تكتك ماعنده

 

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