الاصطفافات وتبادل الخبرات (الحرب الثالثة)

عباس الزيدي ||

توحي خطوط الصد او مايعرف بالخنادق والبنادق سواء لعمليات الدفاع ( الثابت و المتحرك ) او لعمليات الهجوم بأشكاله وفق التحالفات العالمية المعلنة مابين معسكر ( الصين وروسيا وايران وكوريا الشمالية وفنزويلا والبرازيل عما قريب ...الخ ) من جهة وبين المعسكر الامريكي والاتحاد الاوربي واسرائيل ومن التحق معهما هو الحاصل والمعلن وقد تجاوز الكثير من الخطوط الحمراء .. وفق قاعدة العمل بالمثل وردات الفعل وعلى النحو التالي .....

اولا _ على مستوى وسائط المعركة والاسلحة ...الخ

1_ ماقامت به واشنطن والناتو من نقل اسلحة الى اوكرانيا تحت عنوان مساعدات قوبل ايضا بردة فعل على نطاق واسع من المعسكر الروسي تمثل بالتالي..

• تبادل الخبرات

•تحديث وتطوير الصناعات العسكرية

• فتح التعاون ونشر الاسلحة التكتيكية والاستراتيحية و الجوفضائية

• الحرب الالكترونية والسيبرانية

•عدم وجود سقف معين او حظر لتبادل التقنيات والاسلحة

لذلك نرى قفزات كبيرة في ايران وكوريا الشمالية

ثانيا _ على مستوى التخطيط وادارة المعركة

مايروج له من كذبة ان الجيش الاوكراني هو الذي يقود المعركة والحقيقة الدامغة ان الناتو والبنتاغون هما من يشرفا على الخطط وادارة المعركة وهذا واضح من خلال التكتيكات والرصد

المعلوماتي والاستخباري والتحرك الميداني وغيره بالمقابل فان المعسكر الاخر ( الروسي الصيني ..الخ )

اخذ خطوات اسرع واكبر ظهرت في

1_ المشاركة في التخطيط في اكثر من محور ( خارج اوكرانيا واوربا الشرقية )

2_ المناورات الثلاثية البحرية ( الصينية الروسية الايرانية )

3_ التنسيق الصيني والكوري الشمالي المشترك في بحر الصين وعلى حدود تايوان للدفاع والهجوم

4_ تدعيم خطوط الدفاع لبعض دول امريكا اللاتينية

5_ السياسات المتبعة في افريقيا والشرق الاوسط بل في عموم آسيا

ثالثا _ على مستوى تبادل القوات

ربما لم يتضح المشهد عن مشاركة قوات رسمية واكتفت الاطراف بمشاركة الخبراء وقيادات الحرب الكبرى ونقل المرتزقة والمتطوعين او تجنيد المنظمات الارهابية في الوقت الحالي لكن الشهور القادمة ستكشف مشاركة قوات رسمية من كلا المعسكرين في اوكرانيا وسوريا ومناطق اخرى ولعل الخطوة الفعلية والرسمية الاولى ستبداء من كوسوفو وصربيا عما قريب حيث تنزل قوات المعسكرين للحرب بصورة رسمية وعلنية

رابع _ مستويات اخرى مثل الاعلامية والاقتصادية هي لا تحتاج للشرح والتفصيل عما يقوم به كل من المعسكرين حيث التنسيق العالي من اطراف التحالفات كلا بحسبه بما بنسجم مع متطلبات المواجهة •

اسئلة كثيرة ومهمة تطرح هنا ...

هل هناك سقف زمني او سقف تسليحي او تدميري حال اندلاع الحرب والمواجهة الكبرى ....؟؟؟

وهل ينتظر المعسكران شرارة قادحة لاندلاع تلك الحرب الثالثة ام سيبقى الوضع على ماهو عليه ....؟؟؟

هل ستظهر ازمات اخرى على غرار ازمة اوكرانيا ....؟؟؟ تسهم بصورة او باخرى في اعلان الحرب العالمية الثالثة .... ؟؟؟؟؟

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