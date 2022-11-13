المقالات

إيران وعصر الفرط صوتي


حسام الحاج حسين ||

 

اسدلت الجمهورية الإسلامية في إيران عن صاروخ ( هايبر سونيك ) والتي تفوق سرعتها سرعة الصوت وتصل الى تل ابيب في ٧ دقائق .

مؤشر مرعب وخطير انصهر فيه آمال نتنياهو بعض الشيء فقد انتقلت إيران الى مرحلة خطره جدا من انتاج الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت لتدخل طهران الى نادي ( الفرط الصوتي ) والتي تضم عداد قليلا من الدول المالكة لها .

اعرب  المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في مؤتمر المناخ المنعقد في شرم الشيخ عن قلقة البالغ من تطوير طهران لهذا النوع من الصواريخ وهي مؤشر على عدم سلمية البرنامج النووي الى حد ما وقال بانه يشعر "بقلق متزايد" في وقت "لم يُحرز فيه أي تقدّم" في ملف آثار اليورانيوم المخصّب التي عُثر عليها في العام الماضي بأماكن مختلفة .

مع تزايد التهديدات الأمنية ضد طهران من الداخل والخارج تعلن الجمهورية الأسلامية عن جهوزيتها لمواجهة التحديات التي تلوح بالأفق حيث صرحت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية عن  أمير حاجي زاده أن الصاروخ "سيستهدف منظومات العدو المتطورة المضادة للصواريخ وهو قفزة كبيرة في مجال الصواريخ .

ويعتبر مراقبون غربيون ان الخطوة الإيرانية ( قفزة تاريخية في مجال الصواريخ الباليستية في إيران )

واولى المخاوف التي عبرت عنها إسرائيل ان الصاروخ ذو مسار معقد جدا يصعب اعتراضه فهو يفوق الصوت بخمس مرات ولاتستطيع الرادارات ان تتعقبه لسرعة في المناورة .

ووصفت الولايات المتحدة في وقت سابق تطوير ايران لصواريخ التي تحمل الأقمار الصناعية الى الفضاء والتي تخرق الأتفاق النووي لعام ٢٠١٥ بانها  "مزعزعة للاستقرار"

لكن الجمهورية الأسلامية لاتلتفت الى تصريحات الغربية خاصة بعد التعاون الوثيق مع روسيا وكوريا الشمالية في مجال صناعة الصواريخ والتي تقول الدوائر الأمنية في الغرب ( ان وراء التطور الإيراني في صناعة الصواريخ خبراء كوريين شماليين يبلغ تعدادهم ب ٥ الاف يعملون في مشاريع سرية مع الحرس الثوري )

بين الشجب والتنديد تصل طهران الى عتبة الدول المالكة للصواريخ ( الفرط صوتية ) والتي لم ولن يتم العثور على التكنولوجيا القادرة على مواجهته لعقود قادمة على اقل تقدير ،،،!

 

ــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
محمد يا سوداني..إعقل وتوكل..!
جهاز الموساد؛ الأصل والتشكل والمهام..
من المخجل أن يهتم العالم بأمرنا ونحن لانهتم به  
إيران وعصر الفرط صوتي
لماذا تؤكِّدُ المرجعيةُ الدّينيةُ العُليا على حفظِ الهويّةِ الثقافيّةِ لمُجتمعنا؟
الخلل ليس لكوننا عرب..!
قصة من الواقع العراقي.. تحليل DNA !!
بين الولاء والانتماء
نشر الرذيلة مقدمة لطريق الإلحاد ..
الخوف من الأمريكي
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1492.54
الجنيه المصري 59.49
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3703.7
ريال قطري 398.41
ريال سعودي 384.62
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.79
التعليقات
sahib hashim alkhatat : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وجعل التفاهم باالسان ...
الموضوع :
الأسئلة والأجوبة القرآنية/١٦...
عثمان مدحت : اين يمكن الشكوي رسميا بشأن قضايا التعذيب وانتهاك الحقوق داخل الامارات وهل هناك محامون متخصصون في هذا ...
الموضوع :
شكوى قضائية في ألمانيا ضد حاكم دبي بتهمة التعذيب
باقر : سعداء انك طيب وتكتب عم قاسم العجرش... افتقدناك... لم تنشر في هذا الموقع لفترة... ...
الموضوع :
لماذا "بعض" الكتاب العراقيين في المهجر شجعان؟!..!
ابو محمد : ليتك تتحدث بقليل من الانصاف بحق السيد عادل عبد المهدي كما تتحدث الان عن السيد العامري ...
الموضوع :
العامري شيبة الحشد وأكثر الناس حرصاً على دماء العراقيين
ابراهيم : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال بيت محمد علي وفاطمة والحسن والحسين اللهم العن ...
الموضوع :
الإسلام بين منهجين..معاوية والطرماح..!
عزالدين : مشكور جدا ولكن مصادرك؟؟ ...
الموضوع :
أسباب انتشار الإلحاد في المجتمعات الإسلاميّة
بهاء عبد الرزاق : اتمنى على شركة غوغل أن لاتكون أداة من قبل الذين يريدون إثارة الفتن بين المسلمين والطعن بهم ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
احمد تركي الهزاع : الامام علي صوت العدالة الإنسانية ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
هشام الصفار : محاولة جديدة لاثارة النعرات الطائفية من جديد ... الكل في العراق شركاء بعدم السماح لاي متصيد في ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
صادق حسن علي هاشم : السلام عليك سيدي يا امير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وبن عم الرسول وزوج البتول وابا الفرقدين والساقي ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
فيسبوك