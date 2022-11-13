قصة من الواقع العراقي.. تحليل DNA !!

باقر الجبوري ||

اكو فد شاب شاب لگه بنت مغمى عليها وواگعه بنص الشارع فأخذها لأقرب مستشفى !

وبعدما فحصها الدكتور گاله الف مبروك اغاتي طلعت المدام حامل !

صاحبنا گام يصيح : يمعوود مو آنا أبو الطفل والمرة تبچي وتگله لا أنت أبوه !

وبعد تحقيق وتدقيق وفحوصات دم وادرار وسائل منوي وتحليل DNA !!

طلع الدكتور وگاله : حبيبي أنت مو أبو الطفل ولايمكن تكون أبوه ﻷنه عندك عقم وما تخلف من الاساس !!

طلع الشاب من المستشفى يركض وهو فرحان لأنه بريء

وهم زعلان لأن مايخلف !

وفجأة تذكر هذا الشاب انه متزوج ومخلف وعنده أثنين أولاد وگعد يسأل روحه !! زين هذوله منین إجو ؟!

لطم ايدع على گصته حيل ونگز ولگه نفسه گاعد من النوم !!

هاي شني هاي ..

الحمد لله فرح الشاب لان كل هذا كان حلم فحمد ربه وشكر فضله وگام شرب گلاص ماي !!

بس بعد ماشرب الماي تذكر انه صايم فغم روحه وباوع على الساعة لگه روحه متأخر على الدوام !

فطلع من البيت وهو يركض للشارع بس ما لگه كيا فأخذ تكسي وراح للدوام !

ومن صل لهناك شاف دائرتهم مسدوده فسال الحراش ليش الدائرة معزلة فجاوجه واحد منهم ( حبيبي اليوم يوم الجمعة و ماكو دوام ! شعندك جاي )

فرجع للبيت بسرعة حتى يتوضى ويلحگ على صلاة الجمعة !

المهم من شافته مرته سالته : انت شجاي تسووي ووين چنت ولوين رايح !!!

گاللها : رايح أصلي الجمعة !

گالتله : شبيك تخبلت خو ماكو شي ! ترى أنت مسيحي مو مسلم !!

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