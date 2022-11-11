المقالات

ماذا تريد العمارة من محمد السوداني؟!


إيفان العودة |||

 

العمارة مدينة عراقية حالها حال باقي المدن لها تراثها وآثارها التي تتميز بها وتعتبر أيضًا واجهة العراق الجنوبية، لكن على الرغم من كل ذلك إلا أنها تعاني من سوء وفساد يشمل كافة الوزارات والدوائر التي فيها، طبعًا لا أجزم بأن باقي المحافظات لا تعاني من نفس المشكلة،إلا أن محافظة ميسان لها واقع يختلف عما يُذكر في المواقع.

من أين نبدأ وإلى أين ننتهي عن بيان حقيقة وضع العمارة الداخلي ليسَ كما يراها البعض على أنها مدينة زاهرة وعامرة بالأمن والأمان الذي يعرفه الكثيرون، تفتقر مدينة العمارة إلى أبسط الخدمات.

محافظ العمارة معروف لدى الكثير من الناس ينتمي إلى جهة حزبية سياسية معروفة ببطشها وشيطنتها، علي دواي عُينّ محافظًا لها على ما أعتقد منذ عام ٢٠٠٩ أو ٢٠١٠ المهم أنه لا زال في هذا المنصب قرابة ١٣ عام، لكن على الرغم من كثرة وجوده في منصب المحافظ لا يوجد أي تغيير حقيقي فيها لا يوجد أمن في المحافظة أبسط ما يمكن توفيره على الأقل هو الأمن الداخلي.

تفتقر المحافظة إلى الكثير الكثير من حقوقها أصبحت تُدار من قبل نماذج أشبه بـ أبليس وقومه، المواطن الميساني يسيطر عليه الخوف بحيث لو أعطى رأيه بشيء يتعلق بسوء الخدمات فأنه يتعرض للأهانة ولو توقفت على الأهانة فهذا سعيد حظ لكنه يتعرض للقتل الذي ينهي حياته لأنه أعطىٰ رأيه بشيء بسيط !

غير ذلك هو عدم تفعيل أسماء الوزارات بمعنى آخر عدم أعطاء أي وزارة أسمها الحقيقي في أرض الواقع و كأنها حبرًا على ورق، مثلا وزارة الصحة لم تأخذ أحقية أسمها وإنما يحق تسميتها وزارة القحة !

ينقصها الكثير حتى تصل لأحقية الصحة الحقيقية الثابتة وغيرها من الأمور التي تتعلق بهذه الوزارة، ناهيكم عن الإخفاقات المتعمدة التي تحدث في باقي الوزارات.

إضافة إلى ذلك الكثير من الوزارات سُلّبت ميزتها التفعيلية، لدينا الكثير من الخريجين الذين تخرجوا منذ سنين طويلة لكن وضعت شهاداتهم على الرفوف وفي أي لحظة تسرق هذه الشهادات أو يتم رميها في سلة المهملات، لماذا هذا الغبن الغير منقطع عن الواقع من قبل شياطين يتواجدون خفيةً في كل وزارة أو هم معلنين ذلك دون السيطرة عليهم من قبل المختصين.

القضاء العراقي في العمارة فيه أساليب بعيدة كل البعد عن أسمه، لا نعلم سر هذا التخوف عن عدم تطبيق القانون وتطبيق أوامر إلقاء القبض الفعلي على الكثير من المجرمين رغم أنهم يتواجدون في منازلهم بكل ثقة دون أي خجل أو تردد لان من يقف بجانبهم لديه سلطة تفوق سلطة القضاء اداتهم المتوفرة هي السلاح والتهديد العلني حتى في مواقع التواصل الإجتماعي هؤلاء شاركوا في قتل المجاهدين وكان ذنب المجاهدين أنهم شيعة أُصلاء شاركوا في حماية الأرض والعرض وأثبتوا ذلك بـ دمائهم حيثُ بصمات سنين جهادهم لا زالت طابعة في كل بقعة من الأرض، بعض المنتسبين الشرفاء يتعرضون للتهديد المستمر من قبل المسيطرين على المحافظة، بإختصار المحافظة تم بيعها دون رحمة ولا زال بعض بائعيها متمسكين بـ مناصب ليست مناسبة لهم.

من وجهة نظري القاصرة تريد محافظة ميسان من رئيس الوزراء الشروگي الشجاع إعادة هيبة هذه المحافظة وهيبة وزاراتها، تريد المحافظة تفعيل دور القضاء العراقي فيها لماذا التركيز  على القضاء؛ لأنه لو تفعلت ميزة القضاء في المحافظة لرأينا واقع يليق بأسم المحافظة يختلف تمامًا عما يُذكر في المواقع، و ألا كيف يقتل ضابط في وزارة الداخلية أمام مرأىٰ ومسمع كل فرد فيها دون تحريك أي ساكن، أي قضاء هذا وأي عدالة !

واقع المحافظة لا يخفى على الجميع وبالخصوص على رئيس الوزراء الشروگي محمد شياع السوداني الذي يفقه تمامًا نغمة هذه المدينة، يا إيها الشروگي أدرك هذه المدينة ففيها أُناس غبنت حقوقهم فيها مجاهدين مظلومين قتلوا دون أي سبب؛ فعل القضاء فيها وسترى كيف تعاد الحقوق إلى المظلومين وسيأخذ كل شخص ظالم حقه دون زيادة أو نقصان في ذلك.

 

ـــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
حبكة من غير حنكة، فدك إنموذجاً ...
ماذا تريد العمارة من محمد السوداني؟!
المجموعة الطبية والطموح
إلى صرخيّ آل أُمية والعباس..لو كل كلب عوى ألقمتهُ حجراً لأصبح الصخرُ مثقالاً بدينارِ
أغلى عصا في مزاد الكرامة..ّ!
الحرب على إيران واقعية ام دعاية انتخابية ،!!؟
العسكرية بين التجنيد الإلزامي والطوعي والتطوعي
ما شفناك يا نون..غير حمرة العيون !
حكومة السوداني وإجراءات اللحظة الأخيرة ..!
جزنا من العنب ونريد سلتنا..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1470.59
الجنيه المصري 58.55
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2000
دينار كويتي 4545.45
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3703.7
ريال قطري 392.16
ريال سعودي 380.23
ليرة سورية 0.57
دولار امريكي 1428.57
ريال يمني 5.7
التعليقات
sahib hashim alkhatat : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وجعل التفاهم باالسان ...
الموضوع :
الأسئلة والأجوبة القرآنية/١٦...
عثمان مدحت : اين يمكن الشكوي رسميا بشأن قضايا التعذيب وانتهاك الحقوق داخل الامارات وهل هناك محامون متخصصون في هذا ...
الموضوع :
شكوى قضائية في ألمانيا ضد حاكم دبي بتهمة التعذيب
باقر : سعداء انك طيب وتكتب عم قاسم العجرش... افتقدناك... لم تنشر في هذا الموقع لفترة... ...
الموضوع :
لماذا "بعض" الكتاب العراقيين في المهجر شجعان؟!..!
ابو محمد : ليتك تتحدث بقليل من الانصاف بحق السيد عادل عبد المهدي كما تتحدث الان عن السيد العامري ...
الموضوع :
العامري شيبة الحشد وأكثر الناس حرصاً على دماء العراقيين
ابراهيم : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال بيت محمد علي وفاطمة والحسن والحسين اللهم العن ...
الموضوع :
الإسلام بين منهجين..معاوية والطرماح..!
عزالدين : مشكور جدا ولكن مصادرك؟؟ ...
الموضوع :
أسباب انتشار الإلحاد في المجتمعات الإسلاميّة
بهاء عبد الرزاق : اتمنى على شركة غوغل أن لاتكون أداة من قبل الذين يريدون إثارة الفتن بين المسلمين والطعن بهم ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
احمد تركي الهزاع : الامام علي صوت العدالة الإنسانية ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
هشام الصفار : محاولة جديدة لاثارة النعرات الطائفية من جديد ... الكل في العراق شركاء بعدم السماح لاي متصيد في ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
صادق حسن علي هاشم : السلام عليك سيدي يا امير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وبن عم الرسول وزوج البتول وابا الفرقدين والساقي ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
فيسبوك