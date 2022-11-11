المقالات

الحرب على إيران واقعية ام دعاية انتخابية ،!!؟


حسام الحاج حسين ||

 

فوز نتنياهو في الأنتخابات الإسرائيلية وتشكيل حكومة يمينية متطرفة ستدفع المنطقة نحو التموضع العسكري والأمني ضد إيران ومحور المقاومة .

سيكلفهم الكثير الإسرائيليين ومن يدور في فلكهم .

الحكومة المتطرفة التي ستشكل ستفتح جبهتين داخلية وتتمثل في مواجهة الفصائل في الضفة الغربية والقطاع وربما تصل الى مواجهات مباشرة مع الفلسطينيين وهذا ماهدد به بن غافيير المتطرف والذي يطالب بحقيبة الأمن ( الدفاع والشاباك والموساد ) .ويدعوا الى اعدام المقاومين الفلسطينيين في الشوارع ومن يرمي حجارة على القوات الأمنية في اي مواجهة

الجبهة الخارجية ويعني  نقل المعركة الى خارج الأسوار كما كان يقول آرييل شارون .

وهو مواجهة مفتوحة مع إيران في سوريا والعراق ولبنان واليمن وربما اذا حصل على دعم أمريكي وعربي سيحدد اهداف داخل الأراضي الإيرانية وتهاجم البرنامج النووي بضربات دقيقة وفعالة .

تتصاعد نبرة التهديد والوعيد من قبل اليمين الإسرائيلي ضد ايران على وقع فوزهم في الأنتخابات .كأن طبول الحرب تقرع عبر وسائل الإعلام في تل أبيب وطهران، وسط التصعيد بين الجانبين على ساحات عدة في المنطقة واخرها قصف ناقلات الوقود في سوريا مقابل الحريق الكبير قرب مفاعل ديمونه والذي لمح موقع الأمن القومي الإيراني في بيان على موقع نور نيوز لذلك ،،!

تعيش إسرائيل أجواء حرب حقيقية مع إيران وهذا واقع منذ المناورات ونشر انظمة دفاع جوي في المنطقة وان عودة نتنياهو في إسرائيل يعني الأقتراب خطوة من تشكيل ناتو عربي ضد إيران

ومن جانب اخر يشعر العرب بالقلق الحقيقي من التصعيد بين طهران وتل ابيب لان الخطوة الإسرائيلية اذا لم تكن بقيادة الولايات المتحدة فسيكون بمثابة الأنتحار الجماعي وسيتم تدمير الدول المطلة على الخليج الفارسي .

حتى  محللون إسرائيليون يرون أن مناورات الجيش تعكس حالة الخوف من سيناريو حرب مع إيران من جهة، وكذلك عدم جاهزية الجيش لتنفيذ هجمات عسكرية على أهداف ومواقع إيرانية، وأن تل أبيب ليس بمقدورها أن تشن حربا على المنشآت النووية الإيرانية من دون شراكة ودعم من الولايات المتحدة الأميركية.

ولايمكن الأعتماد على العرب في قرار استراتيجي صعب من هذا النوع ،،!

بينما يرى بعض المعارضين لنتنياهو ان تهديدات الأخير ليس الا  مزايدات داخلية تاتي في سياق تشكيل الحكومة الإسرائيلية وجمع الحلفاء والمؤيدين لكابينتة اليمينية المتطرفة .

النتيجة الواقعية هو ان خيار الحرب سيكون مدمرا للجميع وتقول القيادات العسكرية والأمنية في الدولة العبرية ان الصواريخ اليومية التي ستسقط على الأراضي الإسرائيلية ١٥٠٠ صاروخ على الأقل يوميا ومن كل الأتجاهات وعلينا ان نتخلى عن ٨٠٠ هدف حددتها ايران وحزب الله مسبقا وستمحى من الخارطة ..!

الحرب مع إيران لن تكون نزهة في اي وقت المشكلة ليس في من يبدءها لكن المشكلة كيف ستنتهي ومن سوف ينهيها ،،،!!؟؟؟

 

ـــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
حبكة من غير حنكة، فدك إنموذجاً ...
ماذا تريد العمارة من محمد السوداني؟!
المجموعة الطبية والطموح
إلى صرخيّ آل أُمية والعباس..لو كل كلب عوى ألقمتهُ حجراً لأصبح الصخرُ مثقالاً بدينارِ
أغلى عصا في مزاد الكرامة..ّ!
الحرب على إيران واقعية ام دعاية انتخابية ،!!؟
العسكرية بين التجنيد الإلزامي والطوعي والتطوعي
ما شفناك يا نون..غير حمرة العيون !
حكومة السوداني وإجراءات اللحظة الأخيرة ..!
جزنا من العنب ونريد سلتنا..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1470.59
الجنيه المصري 58.55
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2000
دينار كويتي 4545.45
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3703.7
ريال قطري 392.16
ريال سعودي 380.23
ليرة سورية 0.57
دولار امريكي 1428.57
ريال يمني 5.7
التعليقات
sahib hashim alkhatat : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وجعل التفاهم باالسان ...
الموضوع :
الأسئلة والأجوبة القرآنية/١٦...
عثمان مدحت : اين يمكن الشكوي رسميا بشأن قضايا التعذيب وانتهاك الحقوق داخل الامارات وهل هناك محامون متخصصون في هذا ...
الموضوع :
شكوى قضائية في ألمانيا ضد حاكم دبي بتهمة التعذيب
باقر : سعداء انك طيب وتكتب عم قاسم العجرش... افتقدناك... لم تنشر في هذا الموقع لفترة... ...
الموضوع :
لماذا "بعض" الكتاب العراقيين في المهجر شجعان؟!..!
ابو محمد : ليتك تتحدث بقليل من الانصاف بحق السيد عادل عبد المهدي كما تتحدث الان عن السيد العامري ...
الموضوع :
العامري شيبة الحشد وأكثر الناس حرصاً على دماء العراقيين
ابراهيم : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال بيت محمد علي وفاطمة والحسن والحسين اللهم العن ...
الموضوع :
الإسلام بين منهجين..معاوية والطرماح..!
عزالدين : مشكور جدا ولكن مصادرك؟؟ ...
الموضوع :
أسباب انتشار الإلحاد في المجتمعات الإسلاميّة
بهاء عبد الرزاق : اتمنى على شركة غوغل أن لاتكون أداة من قبل الذين يريدون إثارة الفتن بين المسلمين والطعن بهم ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
احمد تركي الهزاع : الامام علي صوت العدالة الإنسانية ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
هشام الصفار : محاولة جديدة لاثارة النعرات الطائفية من جديد ... الكل في العراق شركاء بعدم السماح لاي متصيد في ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
صادق حسن علي هاشم : السلام عليك سيدي يا امير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وبن عم الرسول وزوج البتول وابا الفرقدين والساقي ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
فيسبوك