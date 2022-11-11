ما شفناك يا نون..غير حمرة العيون !

هادي خيري الكريني ||

مثل عراقي قديم يقال عند ما يصاب اي شخص بخيبة امل بعد طول انتظار ومخاض عسر ويكون المولود ليس له طعم ولا لون ..

يا سادة ياكرام

عدم الاقتراب من الثوابت الوطنية هو أكبر خيبة امل وخذلان وسحق لشعب عانى كثيرا وخسر كثيرا وضحى كثيرا ولن يحصل الا على الفتاة من موائد اللئام.

ياسادة ياكرام

المسح بالقطنة على دنبلة خزنت قيح لن يشفي منها مريض وسوف يفاقم مرضه والعلاج هو فتح الدنبلة وإخراج القيح والطبيب الذي يفتحها هو احن من ذوي المريض عليه ،الذين يتحاشون فتحها حتى لا يسببوا له ألم .

ألم ساعة وبعدها راحة وشفاء .

ماهي الثوابت

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لانه الأن الموازنة تم اعدادها من فريق هو من تسبب بهذه المأساة لهذا الشعب المظلوم وهو مصر على تخطي الثوابت الوطنية ولا يعنيه رأي الشعب جاع او عرى سحق او ذل

حتى يكون الكلام علمي وليس منشور من ناشط فأنا مختص بالمال وعندي شهادة جامعية واعرف ماذا أقول فلا يأتي متفيقه وياتي بمبررات مثل ماجدة التميمي بوق رفع سعر الدولار وماشة النار ، وهي تحمل دكتوراه تقول أصحاب الصيرفيات القديمة اتصلوا وقالوا لي افضل قرار ولما انكوى الشعب بلهيب نار اوقدتها قالت احنا تم خداعنا اسالكم بالله هذا كلام لدكتورة مختصة بالمال والاقتصاد!

اولا :-ارجاع سعر الصرف للدولار ضرورة قصوى ترفع الحيف عن 41 مليون شخص نعم هناك خسائر وتستطيع أن تتحملها الدولة لوجود وفرة مالية مع احتياطي يتخطى، 200 مليار وهذه الوفرة ليس لها علاقة بإعداد الموازنة الحالية لان الموازنة يتم احتسابها على اساس سعر معين لبرميل النفط مع تخمينات لايرادات للدولة من غير موارد النفط ولكن موارد النفط تصل نسبة المساهمة بها لحد 95%ولو احتسب سعر النفط بالحدود الدنيا 65 دولار تكون موازنة بلا عجز وتقدر 130 مليار تنفق على كل الأبواب.

اذن العراق قادر على ارجاع صرف الدولار الى سابق عهده .وإعداد الموازنة بسعر الصرف للدولار الحالي يعتبر اعتداء على شعب عانى كثيرا واي معالجة لا تنفع لا رفع الرواتب ولا رعاية اجتماعية بالمطلق والسب الرئيسي بعدم ارجاع صرف الدولار هناك اتفاق سري مع صندوق النقد الدولي ذكرته الدكتورة سلام سميسم وتسبب لها بمشاكل والفريق الذي يعد الموازنة يعرف وعليه تراهم يتعاملون بحدة مع كل من يتكلم بهذا الأمر وكأنك تعرضه إلى صعقة كهربائية. وطبعا هناك سبب سياسي اخر لإظهار الحكومة عاجزة وانها ليست افضل من حكومة الكاظمي ووعدها قبل الاستلام مجرد ادعاء من اجل المنصب فقط ومع الأسف الحكومة ليس لديها خبراء يتصدون لهذا الفريق والحل عزله فورا واي تراخي سوف يجر إلى كوارث لان الموازنة بسعر الدولار الحالي لن تمرر لوجود مجلس نيابي فيه الاخيار كثر وسوف يتصدون لذلك مما يعني ان إقرار الموازنة سوف يطول امده والشعب ينتظر والدولة تكون عاجزة عن الصرف والحل هو وجوبا على الاقل يكون تخفيض سعر الدولار لحد. 1335 بدل 1450 حتى ممكن يتم تمرير الموازنة .

ثانيا :- تجميد الاتفاقيات التي عملتها حكومة الكاظمي كلها واعادة دراستها وحدة وحدة لا نطالب بالغائها لا.بل تجميدها واحالتها لمجلس النواب واعلانها على الشعب ليدلوا كل بدلوه وأهل الاختصاص وأهل الحل والعقد بها فالتي لم يكن فيها ضرر وهدر وتبديد لثروة البلد تثبيتها والعبثية إلغائها بقرار يشترك فيه ممثلوا الشعب مع الحكومة لأنها سوف تواجه بردت فعل من دول الاحتلال وهي من امرت الكاظمي بالعمل بها والرجل مغلوب على أمره جىء به بعد فوضى عارمة وكان مسير ولا يعرف شيء وليس له رأي باي شيء ماشة نار يوقع ويبصم فقط وعدم تجميدها واعلان ذلك للشعب سوف يعجل بفشل الحكومة لان المتربصين بها كثر وباقين ضمن الطاقم ولهم اليد الطولى

ماهي الاتفاقيات التي قيل انها العبثية:-

( ميناء الفاو هل صحيح تم بيعه على دبي . الربط مع السعودية والاردن ومصر الكهربائي ومد خط نفط البصرة العقبة ثم إلى إسرائيل ، بيع صحراء العراق على السعودية التحقق منه ولقد أثير هذا الأمر وهناك قانون اعد لمجلس النواب بهذا الصدد كما صرح مهندس هذا الاتفاق وما هو؟ هل الاستثمار ام بيع ؟ ام ماذا ؟

ولماذا قانون خاص بالسعودية ؟)

ثالثا :- اعلان العمل بالاتفاقية الصينية بشكل رسمي لاعمار العراق وبلا تدليس لانه لايصب التدليس بمصلحة الحكومة وسيكون سبب لافشالها وهذا ما يعمل عليه المتربصين بالحكومة فهل تنتبه

رابعا :- استعاب العاطلين بالموازنة كيف ؟

تعين الخرجين العاطلين عن العمل على شكل اسبقيات خريجوا الكليات المتزوجين بعقد بدل شبكة الحماية الاجتماعية ولمدة خمس سنوات والراتب مقارب ولا يحمل الدولة الا القليل لانهم اصلا يتقاضوا رعاية اجتماعية وتحل مشكلتهم بشكل نهائي ويتم تثبيتهم حسب حركة الملاك .

استيعاب الخرجين من غير المتزوجين كاجراء يومين لإدارة المشاريع كل حسب اختصاصه وكان يسمى تنمية اقاليم لحد سنة 23 وبهذا تم معالجة مشكلة البطالة بشكل نهائي للخرجين وفسح المجال للرعاية الاجتماعية لاستعاب العوائل الفقيرة والمتعففة وبهذا يكون الكل تم حل مشكلته مع وفرة مالية ضخمة .

هذا بشكل مستعجل على الحكومة معالجته وربما من لديه حل آخر افضل مني فاليدلوا به ونناقش لعل وعسى نصل إلى حل

وطبعا هناك ثوابت لن نذكرها حتى لا نحمل الحكومة اكثر من طاقتها ..

اللهم اشهد كنت ناصح لكل الحكومات حتى حكومة المبخوت وليس لي مصلحة الا وجه الله ولقد وضعت رحالي وعايش حد الكفاف وليس لي غرض الا وجه الله فإن شأتم اخذتم بما ترونه صواب وترك ما تروه مجرد احلام يصعب تحقيقها .

اللهم اشهد اني حاولت ونصحت وتصديت للفاسدين ولن أكن محسوب على جهة

نعم انا اطاري وهم اهلي اصابوا او اخطأوا ولن ارجوا منهم شيء خاص بي والواجب تقديم النصح .

11/11/2022

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