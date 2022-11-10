المقالات

زلزال الحجاب..


مازن الولائي ||

 

مهما عملنا نحن البشر ممن ندافع عن القضايا الإسلامية في ميدان العصر وأعني ميدان التواصل الاجتماعي وعالم النت الذي خُصص لاغتيال الوعي، والبصيرة، وإنزال المسلم والمؤمن من القناعة التي تهدد وجود كل الفاسدين.. يبقى ذلك العمل والدفاع المقدس بحاجة إلى تسديد، وتأييد، وتوفيق وعناية ولطف ولي العصر "أرواحنا لتراب مقدمه الفداء"، وما حدث منذ يومين في مدرسة مصرية في "الدقهلية" الذي ارتضت لطلابها أعظم أنواع الحجاب واكثره قربا لمصداق الحجاب الشرعي من حيث الاناقة، والجمال، والتأثير، والهيبة، والسمو الذي أطارَ عقول الفاسدين بالطبع والتربية! حيث كمنت تلك العناية من لدن صاحب العصر أرواحنا لتراب مقدمه الفداء《 إنا غير مهملين لمراعاتكم، ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء واصطلمكم الأعداء، فاتقوا الله جل جلاله 》هذه العناية تمثلت في الاعتراض من قبل شياطين الإعلام وسيلة الشهرة والانتشار وعلى أقبح إعلامي دوني وقذر، بسببه تعالت أصوات الشرفاء مجلجلة بالرد الصادم له ولامثاله وهم يرون ميول أغلب المجتمع المصري إلى الدفاع عن ثوابت الإسلام المحمدي الأصيل ومبدأ الحجاب الذي تعدى بشكله وجماله الكثير من الشعوب الإسلامية، وهذا الخبر المنتشر كأنتشار أنشودة سلام فرمانده التي اعترض عليها العالم كله لما لها من تأثير يرجع بالصبية إلى حالة ضبط الفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها، هذا هو اللطف وهذا هو تأثير الإعلام وما حصل هو زلزال سيجعل مدارس كثيرة تسير بنفس السيرة وعوائل ترد على قرد العمالة عمر باعتناقها الحجاب ..

"البصيرة هي ان لا تصبح سهمًا بيد قاتل الحسين  يُسَدَّد على دولة الفقيه"

مقال آخر دمتم بنصر ..

 

 

ـــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
جزنا من العنب ونريد سلتنا..!
حقائق وأرقام عن عمل المرأة ونسبة مشاركتها في إيران
"مدرسة الدقهلية" عنوان معركة الشرف..
إين المفر..ايها اللاهثون خلف المناصب..؟
الحرائق رسائل غبية!!
استشعار الفقر ...
زلزال الحجاب..
الحشد لبى.. 
المرأة في المجتمع الذكوري
القائد المؤسس الشهيد محمد هادي  السبيتي..محطات وقضايا
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1492.54
الجنيه المصري 59.88
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
sahib hashim alkhatat : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وجعل التفاهم باالسان ...
الموضوع :
الأسئلة والأجوبة القرآنية/١٦...
عثمان مدحت : اين يمكن الشكوي رسميا بشأن قضايا التعذيب وانتهاك الحقوق داخل الامارات وهل هناك محامون متخصصون في هذا ...
الموضوع :
شكوى قضائية في ألمانيا ضد حاكم دبي بتهمة التعذيب
باقر : سعداء انك طيب وتكتب عم قاسم العجرش... افتقدناك... لم تنشر في هذا الموقع لفترة... ...
الموضوع :
لماذا "بعض" الكتاب العراقيين في المهجر شجعان؟!..!
ابو محمد : ليتك تتحدث بقليل من الانصاف بحق السيد عادل عبد المهدي كما تتحدث الان عن السيد العامري ...
الموضوع :
العامري شيبة الحشد وأكثر الناس حرصاً على دماء العراقيين
ابراهيم : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال بيت محمد علي وفاطمة والحسن والحسين اللهم العن ...
الموضوع :
الإسلام بين منهجين..معاوية والطرماح..!
عزالدين : مشكور جدا ولكن مصادرك؟؟ ...
الموضوع :
أسباب انتشار الإلحاد في المجتمعات الإسلاميّة
بهاء عبد الرزاق : اتمنى على شركة غوغل أن لاتكون أداة من قبل الذين يريدون إثارة الفتن بين المسلمين والطعن بهم ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
احمد تركي الهزاع : الامام علي صوت العدالة الإنسانية ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
هشام الصفار : محاولة جديدة لاثارة النعرات الطائفية من جديد ... الكل في العراق شركاء بعدم السماح لاي متصيد في ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
صادق حسن علي هاشم : السلام عليك سيدي يا امير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وبن عم الرسول وزوج البتول وابا الفرقدين والساقي ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
فيسبوك