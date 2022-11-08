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جهود خدمية بهندسة حشدية..!


مهند حسين ||

 

ما إن تكلف الحشد الشعبي بمهمة فريق الجهد الهندسي والخدمي من قبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، حتى شرعت كوادر وآليات ومعدات الحشد بالعمل في شوارع وأزقة بغداد والمحافظات وذلك لتنفيذ الخطة الحكومية المقررة بتوفير الخدمات للمواطنين، وقد بدأت المرحلة الأولى في منطقة شاكر العاني بالحرية ومنطقة الدوانم بالشعلة في جانب الكرخ، اضافة الى مناطق الشعب وسبع قصور وحي الكوفة والنصر في جانب الرصافة، وهذه الخطة تشمل المناطق الزراعية كذلك من حيث توفير الخدمات.

 المرحلة الأولى تتضمن أكساء الطرق وخطوط الأمطار وتدعيم البنى التحتية للمؤسسات الحكومية و المدارس والمستوصفات الصحية بالإضافة الى تشجير المناطق ورفع النفايات منها ودعم كل ما يتعلق بتحسين البيئة، ثم الانتقال الى المشاريع الكبيرة ومنها التحرك نحو الطريق الحلقي الرابع لمدينة بغداد الذي سيسهم في التخلص من العجلات الكبيرة وساحات التبادل الى خارج العاصمة.

فريق الجهد الخدمي والهندسي عازم على متابعة المشاريع المتلكئة ذات المساس بحياة المواطنين واقتراح المعالجات والسبل الكفيلة لتنفيذها، إلى جانب اقتراح مشاريع جديدة لتحسين الخدمات في المناطق المحرومة في جميع المحافظات، فالحكومة جادة هذه المرة في تنفيذ مشاريع خدمية واضحة وملموسة للمواطنين، استناداً الى المنهاج الوزاري الذي قد يتناسب مع شعار الحكومة الذي أطلقت عليه أسم (إنجاز).

فالحشد وأسطوله الهندسي الذي أسسه الشهيد القائد الحاج ابو مهدي المهندس يبقى ذراعاً مهماً من أذرع الدولة العراقية التي ساهمت في تحقيق النصر على داعش عسكرياً وإنقاذ المواطنين وتلبية أحتياجاتهم خدمياً، فللحشد يد تدافع ويد تبني.

 

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