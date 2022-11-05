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تهمة العمالة للخميني رض ...!

70 2022-11-05

فرقان ال رضا ||   قبل ألف واربعمائة سنة  كانوا يعتبرون العلويين مجرمين! لا لشيء فقط لانهم.من موالين محمد وال محمد  ولأنهم تمسكوا بحديث الرسول صل الله عليه واله حيث قال (  أن يا علي سعد من والاك وشقي من عاداك.) كذلك منذ عام ١٩٨٠ الى ٢٠٠٣  اي شيعي ومسلم يُتهم بانه خميني  لماذا  ؟؟   لأن الخميني  عميل يحمل شعارات الاسلام الحقيقية ويسير على خطى الائمة عليهم السلام .... وهذا لايعجب هدام وزمرته الكافره فحقا والله ان صدام لأسوأ من فرعون ومن هارون اللارشيد .... فكما اتهموا المسلمين الشيعه والمجاهدين بانهم عملاء للخميني وياله من شرف العمالة... (وَ ما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُناسٌ يَتَطَهَّرُون) الآية القرانية الكريمه تبين ان هنالك اقوام  كانوا يطردون الانبياء لا لشيء  وانما لان الانبياء اناس يتطهرون ...
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