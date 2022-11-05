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بايدن: "لا تقلقوا، سنحرر إيران...!  

75 2022-11-05

عدنان علامه ||

 

 عضو الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين

 

وددت الخروج عن المألوف للتعليق على ما أدلى به بايدن؛ والجهد الكبير الذي بذلته إدارته لتحوير المقصود والمخطط له منذ مدة طويلة، بقالب أدبي لإضفاء بعض النكهة ولكسر الروتين، مع جهدي للحفاظ على المضمون.

قال الإمام علي عليه السلام  منذ 1400 عام :-

" ما يضمره القلب يظهر على صفحات القلب وفلتات اللسان"

وأقول  هذه الجملة ليست بزلة لسان،

بل خلاصة أهداف  مؤامرات الشيطان

فبايدن وبالرغم من مَعاناته من الهذيان

ولكنه رئيس بلاد الأمريكان

وحاولت إدارته تلطيف الكلمات ولكنها فشلت لأنها كانت كاملة البيان

فالشعب والسلطة  في إيران قالوا كلمتهم:-

تحررت إيران منذ 43 عامًا وتحرر فيها الإنسان

وبدأت مؤامرات الإستكبار واستمرت ولا تزال؛ ولا تحصيها مئات البنان

وفشلت المؤامرات جميعها على مر الزمان

وعادوا اليوم إلى خديعة رفع المصاحف من الداخل بحجة حرية الرأي  للإنسان

متناسين بأن هناك فرق شاسع بين الحرية والفوضى والقتل وهدم البنى والبنيان

 فعلى أمريكا ودول الإستكبار أن يتعظوا بأن الحرب المفروضة لم تجبر إيران على الإذعان

فكيف لأمريكا بحرب ملونة وناعمة وعقوبات وحصار أن تنتصر على عظمة الجمهورية الإسلامية في إيران

وأقولها باللغة العامية : "خيطوا بغير هالمسلة"؛ فلن تحصدوا سوى الفشل الذريع والخزي والذل والخذلان

وسيخبو وهج أمريكا ودول الإستكبار في العالم وسيبزغ فجر نظام عالمي جديد بمشاركة ومباركة إيران

 

وإن غدًا لناظره قريب

 

05 تشرين الثاني/نوفمبر 2022

 

 

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