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متى ظهر نمط (ملفات الفساد)تساؤلات مشروعة

65 2022-11-05

حازم أحمد فضالة ||

 

    لماذا السيدة جينين بلاسخارت (الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق)؛ لم تذكر مصطلح (الفساد) في حكومة مصطفى الكاظمي، بدءًا من نيسان (2020)؟

    لماذا بدأت تذكر هذا المصطلح وتروِّج له في: 17-تشرين الأول-2022؟

    لماذا السيدة إلينا رومانوسكي (سفيرة أميركا في العراق)؛ تبعتها لتذكر مصطلح (الفساد) في: 21-تشرين الأول-2022؟

أي: في الأيام الأخيرة لحكومة الكاظمي، بعد أن علمَتَا أنَّ الإطار التنسيقي نجح باستبعاد مصطفى الكاظمي، وتمسك بمرشحه الجديد السيد (محمد شياع السوداني) المعروف بنزاهته؟

    لقد بحثنا في بيانات السيدة بلاسخارت، وتغريداتها من تاريخ نيسان (2020)، أي: بداية تكليف مصطفى الكاظمي برئاسة الوزراء؛ فلم نجد تركيزًا على مصطلح (الفساد)، بل وجدنا ترويجًا لمصطلحات نحو: (الإزدهار، الاستقرار)!

    إنَّ الانقلاب الغربي هذا -من الازدهار والاستقرار إلى الفساد- حدث فجائيًا، مثل انعطاف السيارة، نحو زاوية قائمة! بسرعة غير متناسبة مع قانون هذه الزاوية!

    سنتكلم عن هذا الموضوع بتفصيل، فانتظرونا اليوم إن شاء الله.

 

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