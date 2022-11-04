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مديرية المرور العامة؛ الضغط التعسفي على الناس سيولد انفجار..!


 المحامي ازهر الاعرجي ||

 

بأعتقادي هي خطة مرسومة ومعدة في اروقة السفارات مما لا شك فيه.

بالامس كانت ازالة وتفليش السوق الشعبي في منطقة ابو دشير من قبل بلدية الدورة وقد كتبت عنه وحذرت واليوم اكرر تحذيري عله هذه المرة يصل لاسماع المسؤولين 

في صباح اليوم شاهدت مصادرة الدراجات النارية بشكل تعسفي وبطريقة مذلة لملاكها الشباب كما تشاهدون بالصورة التي التقطتها بنفسي . هؤلاء المراهقين المساكين  الذين لا يملكون قوت يومهم لذلك لجأوا الى شراء دراجات قد لا يتجاوز سعرها 300$ يستخدمونها للتنقل من والى عملهم وللتخلص من الازدحامات المرورية الخانقة  .  هؤلاء الطبقة المسحوقة الذي لايملك 2500$ الفين وخمسمائة دولار  يشتري بها سيارة سايبة يستخدمها ويكون بمأمن من اشعة الصيف الحارقة ومن صقيع الشتاء وفيضانات الشوارع بعد كل مطرة.

بتصوري ان هذا كله مخطط تشريني تطبقه شبكاتهم المزروعة في مؤسسات الدولة والتيتعمل على  ازدياد سخط الناس على السلطة الحاكمة وشخص رئيس الوزراء ومن اجل تهيأتهم للتظاهر في ساعة الصفر واسقاط السوداني بعد تراكم هذا الاضطهاد النوعي  .

 على الحكومة ايجاد البدائل ثم تطبيق القانون.

 على الحكومة منع استيرادها ومحاسبة الكمارك التي تدخلها للبلد على انها العاب بعد اخذ الرشاوى  .

عصابات السفارة ما زالت نشطة وتهيء لتشرين جديدة عبر اضطهاد الشباب ومضايقته واذلاله

ارجو تحذير السيد السوداني من هذه التصرفات السيئة والسادية ولات حين مندم

 

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