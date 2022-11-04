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بدت رحمة الله..!


هادي خيري الكريني ||   (كضا احساب الخريسة وكل الحيايا اسيب) بعد صمت طويل امدت سنتين وانهار من الدماء سألت وتجويع وسحق  الفقراء استغاث الناس فلم يجدوا من ناصر ! ادعياء اتباع المرجعية الرشيدة رفعوا عقيرتهم ننتظر ردعهم من المرجعية الرشيدة  كما ردعتهم عندما شقوا صف الحشد الشعبي واسموه حشد المرجعية الرشيدة ولما رفضت وقالت كل الحشد هو حشد المرجعية كل من لبى النداء حتى غير المسلمين هم حشد المرجعية عادوا واسموه حشد العتبات وواجهوا نفس الرفض وقالت العتبات ليس تابعة للمرجعية تدار من الدولة عن طريق الوقف الشيعي . الان يكرر قول للمرجعية الرشيدة قالته قبل سنيين طويلة ولم تقل الان بل قالت بالنص( لن نشترك بتشكيل الحكومة ببداية المفاوضات لا بنصح ولا ارشاد ) ولما كنا نستغيث قالوا لا أحد يسمع من المرجعية الرشيدة وعليه سحبت يدها نفس الذين صرحوا الان . والان رفعوا عقيرتهم ليقولوا نحن هنا ( ابوي كدرته على امي ) ماذا عاد مما بدا !  حكومة المبخوت فعلت مالم يفعله بشر ولم يخطر على قلب أحد قتل وسحل بالشوارع ومجلس النواب يضرب بالصواريخ ولم نسمع نصح ولا ارشاد صمت مطيق كأننا في جزيرة الواقواق ! أجزم لم تقل المرجعية الرشيدة الان شيء وما قيل هو تكرار لقول قبل سنوات لغرض في نفسه . المرجعية قالت الناس احرار بخياراتهم ونحن ابوة للكل.  ماذا تريدون الان خير ان شاءالله. يرجع المبخوت مثلا. عندي الكثير احجم عن ذكره ! نقول ان الله بالمرصاد وحاشا لله ان يتخلى عنا والذي جرى لم يكن بقدرة مجموعة من ناس ولا أحزاب  انما عناية الاهية كرامة لخدمتا لزيارة الحسين عليه السلام كاغلبية يتيمة مغلوبة على أمرها تخلى عنها الكل والكل يعني الكل !  وبعد ان تخلا عنا أهل الحل والعقد  ليس لاحد فضل بالمطلق انما الفضل لله سبحانه وتعالى . (فسوف يلقون غيا) ننتظر رد صاعق من المرجعية الرشيدة على هذا الادعاء كما ردت عليهم عندما شقوا صف الحشد الشعبي المقدس ! هادي خيري الكريني  4/11/2022
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