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مانع الزاملي || اذا تغير السلطان تغير الزمان ، جملة كنت اسمعها طيلة سنوات عمري ،ولم اكترث لها ،ولم تأخذ من اهتمامي الشيء الكثير كالذي اشعر به هذه الايام !! الكل تتحدث عن العثور على حالات فساد وكثيرون يدلون بأفكارهم ومشاهداتهم بوجود فساد في النفط خصوصا مع علمي ان هذه المعلومة ليست بنت اليوم !! النفط لم يهرب خلال الايام التي استلم فيها السيد السوداني مقاليد السلطة ،، وكذلك ان الفاسدين لم يكونوا يعيشون في كوكب زحل فهم بعدد اصابع اليد ومعروفون ،مقابل مئات الافراد الصالحين الذين يعملون معهم ويعلمون علم اليقين ان هؤلاء فاسدون !! لماذا لم يبادروا بفضحهم واخبار الجهات الامنية بذلك !! ليس صحيحا القول ان جميع الاجهزة الامنية والرقابية كانوا جميعهم فاسدون لان الكاظمي هو السبب !! كلا الكاظمي جاء متأخرا والفساد الذي نسمع ونقرأ عنه كان لسنوات يعشعش في المدبريات والدوائر ، علما ان هذه المديريات تناوب عليها الكثيرون . !!! فهل كان كل هذا الكم الهائل من المدراء فاسدون ايضا !!! ام اننا امة تسكت عن المقصر طالما لم يضايق مصلحتنا !!! الذي ينبغي ان يحصل هو قيام الجميع بواجباتهم ، ومحاسبة كل ساكت وهو يعلم بالجريمة !! ان سكوتنا عن اي تقصير مهما كان صغيرا يجعل من هذا الغير غولا يهدد مستقبل ابناءنا، وييذر خيراتنا ويجعلنا في تخلف دائم !! التصدي للفساد من واجبات الموظف والمدير والضابط وعامل الخدمات وكل مواطن !! فأذا قام كل منا بواجبه واصبح يتمتع بحس رقابي وجداني صادق عندها ستختفي آفات الفساد ، اما التعويل على اجراءات الحكومة فهو وان كان مهما لكن استمرار الرقابة الوجدانية تحول دون تكرار الجريمة ، الوطن وخيراته ليس ملكا للحكومة حتى تنفرد بمراقبة سارقيه والعابثين به ،، الوطن وخيراته هو ملك الجميع وعلى الجميع اداء واجبهم ، صحيح ان نظام الفسق البعثي قضى. على الحس الوطني في نفوس ابناء شعبنا لكن الاصح منه ان نعيد الحس الوطني وبقوة لان العراق يستحق منا الكثير لانه منحنا الاكثر .