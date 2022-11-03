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فنتازيا نقاشية..!

30 2022-11-03

جهاد النقاش ||

 

يگلك أنا عربي أنا مع السعودية

على أساس هاي المملكة تمثل قيم العروبة!

 

ما أدري هاي يا قيم

حسن الجوار شو تحارب اليمن!

نصرة المظلوم شو باعت فلسطين!

حقوق الإنسان شو قمعت البحرين

لو الفصاحة

وملكهم ما يميز بين الاسترخاء والاستخراء

لو الفروسية والشجاعة

وترامب يگول بمكالمة گتله حميت مؤخرتك

وأخذت فلوسه

 

چا إذا همه غمان بلا مواقف أو مبادئ أو أخلاق

أنت العراقي شبيك لاحوگ ودوني

 

إذا بعثي السعودية طببت أمريكا

إذا ناشوط هي بلد القمع والتقطيع بالمنشار

إذا سني هي بؤرة الت. گفير والطائفية

 

لو بغضا برجال الله الذين شتتوا جمعكم

وما نجوتم منهم إلا بثياب النساء

 

 

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