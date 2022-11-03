ما سر قوة السوداني ؟!

احمد خالد الكعبي ||

في اول أسبوع بدأت مافيات فساد كبيرة ومرعبة تتهاوى ، فهل من المعقول ان رئيس الوزراء امتلك القوة والسلطة والمعلومة خلال أسبوع ليتحرك ؟

لا اعتقد ذلك

واضح ان الرجل يعمل منذ فترة طويلة ويجمع الملفات بعقل رئيس وزراء قادم !

نحن امام أسئلة جوهرية :

هل يعقل ان الأمر محض محلي ؟ بمعنى

ان القوى الوطنية في العراق استطاعت فرض خيارها متمثلا بالسوداني كمنقذ للنظام والدولة كما حصل في روسيا في التسعينات

وان النظام السياسي أيقن انه يعيش اخر فرصة له للبقاء فقرر تخويل رجل محدد السلطة الكافية لتعديل المسار وإعادة ثقة الناس بالنظام من خلال اعادة سيناريو ( الإنقاذ الروسي ) الذي كتبت في قبل سنوات وتقول قصته : في اجتماع غير معلن والذي لم يسلط الضوء عليه والذي جمع - الزعامة الدينية - متمثلة بالبابا ألكسي رئيس الكنيسة الارثولوكسية في روسيا والعالم ' - والقوة العسكرية - متمثلة بكبار جنرالات الجيش الروسي الوريث الرئيسي للجيش الاحمر ' - ورأس المال - متمثل بكبار الصناعيين واصحاب رؤوس الاموال الروس .

نتج عن هذا الاجتماع رؤية تقول بأن روسيا لن تستعيد عافيتها وهيبتها الداخلية والعالمية الا بوجود رجل وطني قوي موثوق به تدعمه هذه القوى الثلاث بأخلاص ..

بعدها بدأ البحث عن هذا الرجل وتم اختيار بوتين لهذه المهمة.

وباقي الحكاية معروف لكل المتابعين للشأن الروسي وممكن تنقيطه بالتالي :

- بناء مكتب خاص برأس السلطة مخلص وامين ومهني جدا .

- بناء حكومة وطنية قوية.

- اعادة بناء الجيش واجهزة الامن.

- القضاء على رأس المال الطفيلي والقضاء على رأس المال ذا الارتباط الخارجي بصيغ تأمرية.

- وسط كل هذا وفي كل تفاصيله تم اعادة الروح لمفهوم الزعامة الوطنية ' وتم اعادة الاعتبار للمجرم ستالين كزعيم قومي تتجسد زعامته التأريخية في بوتين .

لاحقا تم الاتي :

- سحق التمرد الشيشاني تماما .

- اعادة صيغة تحاكي من بعيد النموذج السوفيتي دون اعادة الحياة اليه , عبر تشكيل اتحاد اقتصادي وسياسي بين دول الاتحاد السوفيتي السابق , وذلك يعني اعادة تثبيت دعائم الامن القومي الروسي .

- اسقاط المؤامرات الغربية في ابخازيا وغيرها .

- اسقاط لمؤامرة الضخمة التي كان من شأنها خنق روسيا تماما وذلك عبر محاولة امريكا مد انبوب لتصدير الغاز المكتشف في اسيا الوسطى الى اوربا وبذلك تفقد روسيا اهم اوراقها للعب دور عالمي من جديد .

- تحالف قوي مع الصين .

- تحالف قوي مع الجمهورية الاسلامية في ايران .

اخيرا وليس اخرا :

- الاعلان عن عودة روسيا كلاعب عالمي عبر التدخل في سوريا .

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ام ان الأمر لا يحتمل هذه الطروحات " الرومانسية "

وان ما جرى ما هو الا عودة للتوافق الضمني بين الولايات المتحدة والجمهورية الاسلامية الذي استمر منذ اسقاط النظام العفلقي الى لحظة تولي الدكتور حيدر العبادي السلطة خلفاً للمالكي فاعتبر ذلك كسراً أمريكيا لقاعدة التوافق مع ايران لتسيير شؤون الحكم في العراق والحفاظ عليه من الغول السني المحيط به اقليميا مما استدعى رداً إيرانياً تمثل في صعود الدكتور عادل عبد المهدي الى السلطة بديلا للعبادي مما استلزم رداً أمريكياً تمثل في اثارة احداث تشرين فيتم اسقاط عبد المهدي وفرض الكاظمي بديلاً له ؟!

هل اقتنعت امريكا أخيراً بعدم جدوى كسر قاعدة التوافق بينها وبين ايران في العراق وبضرورة ابعاده عن باقي الملفات مما نتج عنه صعود نجم السوداني ممثلاً لعودة التوافق الامريكي الإيراني والذي لن يستقر العراق بدونه ؟

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ام ان الأمر لا يعدو كونه انتصاراً جديداً لمحور المقاومة على المحور الامريكي في العراق بمصداق

اجتثاث رجال امريكا من مراكز السلطة في الحكومة والأجهزة الأمنية الحساسة والمنظومة الاعلامية ؟

وأننا نشهد رداً مقاوماتياً جديداً على رد امريكا التشريني ؟

لعل امريكا اضطرت بسبب ( موضوع الطاقة الناتج عن الحرب الاوكرانية ) الى الرضوخ مجدداً للتوافق وعدم الانفراد بإدارة العراق .

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