هل يتم إعادة هيكلة الدولة ؟!

هادي خيري الكريني ||

المهمة صعبة جدا وفوق إمكانيات اي سياسي مهما كانت قدرته فإذا أضيف له ان الاحزاب المشتركة بالسلطة تنظر إلى مصالحها الشخصية قبل مصلحة البلد نكون مثلما رأينا القطرات التي سقطت على بغداد فيضانات من شدة القحط.

كذلك من نرى تغير جربوع عمل جبار يستحق الشكر من قام به !

لقد تم زرع شخص نكرة باخطر جهاز( المخابرات )ومن ثم توليته إدارة الدولة بمعونة الموساد والذي يعمل من سنين طويلة لتدمير اي دولة تشكل خطر عليه وخطر العراق فيه مكون يمثل أغلبية يعادي الصهيونية عقائديا.ولقد استخدم وفرة المال لتدمير وشراء ذمم وزرع العملاء في كل مفاصل الدول وفي مكاتب الاحزاب الشيعية بحيث أصبح ال/ح/ث/ا/ل/ا/ت يديرون أخطر المناصب بالدولة ويقدمون الاستشارة أمثال مشرق ابن عباس الجنابي احد خدمة عدي ومهند نعيم رجل م/ت/ه/ت/ك ورائد جوحي ونبيل جاسم هم من يدير الدولة

لقد تم تدمير هيكل إدارة الدولة بشكل كامل ووصل إلى آخر الحلقات بالجهاز الإداري واصبحت المثل بالمجتمع شيء من التراث وتم تشجيع ا ل/ ع /ه/ ر وال/م/ث/ي/ل/ية/ وال//ت/ه/ ت/ ك واستباحة المال العام خارج تصور العقل .

بحيث وصل الأمر أن يتصرف رئيس الوزراء ويعطي هبات إلى ساسة تصل إلى 200 مليون دولار شهريا!

تعادل حصة محافظة بالموزازنة الاستثمارية ( تنميةالأقاليم لمدة سنة ياخذها سياسي بشهر )

وسرقة القرن شاهد آخر تم بتغطية مباشرة منه ومن أشخاص تم تعينهم من قبله مباشرة ولن يتم حتى مسائلته بل أحيل على التقاعد بمبلغ ضخم وان تعجب أراك الدهر عجبا!

ووصل الأمر برئيس هيئة شبكة الاعلام يطلب من مذيعات خلع الحجاب واجبرهن على ترك العمل ولا زال عصي على التغير مع انه من مخلفات حقبة البعث البائد..

صدرت قرارات بالغاء الأوامر الديوانية لتعين عشرات الشخصيات في فترة تصريف الأعمال احصاها احد النواب ب400 امر ديوني والسؤال كم ينفذ منها وكم يدور ؟؟

الفتق كبير جدا ويحتاج إلى ثورة يشترك فيها كل النخب وأهل الحل والعقد ويحتاج إلى قرارات بمجلس النواب تعاضد هذه الأوامر ولا يدور الفاسد لانه من جهة سياسية لارضائها او لاسكانها وهو غرض بعيد المنال لن يرضوا عنك بالمطلق لان الاختلاف ليس سطحي بل مبدئي اما نكون او لانكون !

ولما تكون القرارات لمجرد ذر الرماد بالعيون الجمهور يفقد الثقة باي قرار لاحق هدفه تقويم الوضع او إصلاح

حذرنا من استفزاز الجمهور باي قرار ولن يفيد النصح قرار بهذا المستوى مالم ينفذ ولا يدور اي منهم فإذا كان الأمر فيه مصلحة عامة لاشراك كتلة معينة عليها اختار شخص آخر لتكون هناك مصداقية بالعمل والقرارات باتة والا صدورها جملة بدون استثناءات ثم يدور الأغلب لا يختلف الأمر عن القبول بالكاظمي رئيس وزراء بعد ان تم رفض الكل وأصبح الخيار الوحيد وتم القبول به ودمر البلد وخرج خروج المنتصرين..

جوع وذل ودمر بنية المجتمع الأخلاقية ووضع البلد على فوهة بركان بحيث يضرب اجتماع مجلس النواب بالصواريخ من مجاميع تابعه له وليس لغيره وعصبها برأس كتلة سياسية مستغلا الخلاف ولقد.نفت قيامها بهذا العمل وسالت دماء وهو القائد العام للقوات المسلحة ولديه جيوش وليس جيش لن يفعل شيء وهو واثق لن يسأله احد عن هذه الدماء التي سألت..

القرارات لن تشمل الوكلاء والدرجات الخاصة والمدراء العامين الذين جيء بهم قبل فترة التصريف الأعمال لتشكيل الدولة العميقة والذين ساهموا بخراب البلاد والعباد والسبب لان فتق كبير ويحتاج إلى تعاضد من مجلس النواب ولا يترك الرجل لوحده

نعم إزاحة رأس الفساد عناية الاهية وليس بقدرة وعمل ساسة نعم قدرة الاهية تحتاج منا الشكر والحمدلله..

اهم انجاز يحسب لرجل اذا أوقف الفساد وان بقى كثير من الفاسدين بمناصبهم لان الأمر جلل والمهمة صعبة جدا .

2/11/2022

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