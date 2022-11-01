المقالات

الجارجر..والعراق (كوميديا سوداء)

79 2022-11-01

المستقل عباس الزيدي ||

 

اسرع عجلة  في الطرق الخارجية هي الجارجر 

ثواني وبطريقة خاطفة  يتجاوز اي عجلة  وبسرعة جنونية يتركها خلفه .....

الكاظمي اسرع من الجارجر خطف  الجميع من كاتب الى رئيس مخابرات الى رئيس وزراء ▪︎

وعلى هذه الشاكلة  الكثير من الحالات حدثت في العراق من جايجي الى مدير ومن بواب الى وزير  ومن حباب الى سفير

ليس على المستوى الوظيفي فقط بل حتى على مستوى الاحزاب والحركات والتنظيمات

فهناك من بذل  سنين عمره وشبابه في الجهاد ومقارعة الظلم والطاغوت وهو يراوح في مكانه والاخر انتمى مابعد وبعد سقوط النظام وانظم الى التنظيمات ومن منطلق  الاحزاب  شر لابد منه وسرعان ما اصبح من الكوادر المتقدمة

الامر ينطبق  على  الحشد ايضا حيث ابطال  السواتر والصولات والجولات  وجدنا أشخاص  لم نسمع لهم يوما من الايام صوت اطلاقة وجدناهم على راس المديريات

وارجو ان لايقول البعض ويتهمنا زورا باننا

( اعداء النجاح  )

معايير الاستحقاق  الجهادي او الكفاءة او العقلي والمهني اختفت واضمحلت واصبحت محلها المحسوبية والشخصية والعلاقات وتاثيرها  والمنفعة وتوابعها

لا اعرف ...هل هو الحظ والقدر ... ام اشياء غيبية تنتهي الى عالم السحر والشعوذة  ( وهذا مخرز وذاك  شايل عرج السواحل )

رغم العطاء  الوافر والجهد الجهيد والكفاءة العالية والصدق  والاخلاص لازال الكثير من اهل الغيرة يراوح  في مكانه ...

وغيره انطلق  بسرعة الصاروخ واسرع من الجارجر 

ربما السبب ان الكثير  منا لا يجيد لغة الملق او مسح الاكتاف او ربما اظهر بعضنا حصافته وتوقده بذكائه مما جعله محل حسد وحقد للاخرين•

او لاننا  لانجيد  طريق هدم  الاخر بالنفاق للبناء

واعتمدنا على نظرية البناء الذاتي والنظيف  في بناء انفسنا •

علما اننا ومن خلال الموقع والمنصب لا نبغي علوا في الأرض  ولا فسادا بل    رضا الله عز وجل  وخدمة الناس

عموما نحمد الله على كل حال  ونكرر قول مولانا امير النؤمنين عليه السلام

ولعل الذي ابطاء  عني هو خير لي لعلمك بعواقب الامور ▪︎

واجعلني بقسمك راضيا قانعا  وفي جميع  الاحوال متواضعا.....

ويقينا كله خير  لان الله حفظنا بلطفه لان الامانة ثقيلة حين رفضت حملها  السماء والأرض وحملها الانسان ان الانسان كان ظلوما غشوما

 

ـــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الجارجر..والعراق (كوميديا سوداء)
الاصلاحيون ادغال ضارة ..!
المؤثرون.. 
الاعلام البائس وجهاد التبيين
لحية الحشد الشعبي..!
النظافة دليل التحضر..
الذين ينتحلون ويدعون ولاية المهدي. ع.. جهلة عبيد انفسهم الضالة.
وجادلهم بالتي هي أحسن..!
عاجل..عاجل..السوداني يامر بصرف 100  دولار لكل مواطن عراقي؟!
حكومة السوداني بين الواقع والطموح..عناصر القوة والضعف والتحديات
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1449.28
الجنيه المصري 60.35
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
ابو محمد : ليتك تتحدث بقليل من الانصاف بحق السيد عادل عبد المهدي كما تتحدث الان عن السيد العامري ...
الموضوع :
العامري شيبة الحشد وأكثر الناس حرصاً على دماء العراقيين
ابراهيم : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال بيت محمد علي وفاطمة والحسن والحسين اللهم العن ...
الموضوع :
الإسلام بين منهجين..معاوية والطرماح..!
عزالدين : مشكور جدا ولكن مصادرك؟؟ ...
الموضوع :
أسباب انتشار الإلحاد في المجتمعات الإسلاميّة
بهاء عبد الرزاق : اتمنى على شركة غوغل أن لاتكون أداة من قبل الذين يريدون إثارة الفتن بين المسلمين والطعن بهم ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
احمد تركي الهزاع : الامام علي صوت العدالة الإنسانية ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
هشام الصفار : محاولة جديدة لاثارة النعرات الطائفية من جديد ... الكل في العراق شركاء بعدم السماح لاي متصيد في ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
صادق حسن علي هاشم : السلام عليك سيدي يا امير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وبن عم الرسول وزوج البتول وابا الفرقدين والساقي ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
سعید احمدی : محمد رسول الله(ص): آنا مدینه العلم و علی باب ها. لا فتی الی علی ، لا سیف ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
علي ابو الحسن : علي مع الحق والحق مع علي ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
ابو هبة : نرفض وبشدة الإساءة إلى الإسلام والمسلمين والتجاوز على مقام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
فيسبوك