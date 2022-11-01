المقالات

المؤثرون.. 


سارة الزبيدي ||   كما عهدناهم في كل ملمة تصيب الشعب العراقي، يكونوا هم السباقون في تقديم المعونة للملهوفين. رجالٌ عشقوا الشهادة فصارت لهم عنوان..  وعشقوا التضحية فصارت لهم شعار..   وعشقوا الإجارة فصارت لهم دالة.. فبالرغم من كل التسقيط الحاصل، من قبل المغرضين لهؤلاء الابطال، لم يكترثوا وثبتوا على ماعهدناهم عليه، من الايثار والجود فهذا هو ديدن الشجعان.. فقد عجت مؤخراً مواقع ومنصات الاخبار والتواصل الاجتماعي, على خبر مفاده انفجار صهريج للوقود في شرقي العاصمة بغداد, فتوالت الانباء وسلط الاعلام الضوء على ذلك الحادث الذي لم يسبق وان حدث مثيله منذ سنوات, بعد ان تطهرت بغداد بجهود القوات الامنية والحشد الشعبي من تلك التفجيرات, ثم تبين انهُ حادث غير مفتعل, فقد راح ضحيته العديد من الضحايا والجرحى من هؤلاء الشباب, حتى نفذت مصارف الدماء في سد احتياجات المصابين, وقد غصت المشافي بالمصابين، ومع توالي الاحداث سرعان ما هب رجال الحشد الغيارى وكعادتهم, في مساعدة الناس والدفاع عنهم فهو ديدنهم الذي عودهم عليه شهيدنا المهندس. فقد بادر منتسبي معاونية الميرة / مديرية التموين والنقل في هيئة الحشد الشعبي.  بحملة كبيرة للتبرع بالدم للمصابين، في بنك الدم الكائن في منطقة "باب المعظم " بالقرب من مستشفى مدينة الطب.  وهذا غيض من فيض، لما يقدمه هؤلاء المؤثرون،  فلا غرابة في ذلك فقد اعتدنا على مبادرات كهذه، من ثلة مسارعة لتقديم العون في كل شدة تصيب هذا الشعب المظلوم، لذا حق علينا ان نقول ما زال الحشد في الصدارة.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الجارجر..والعراق (كوميديا سوداء)
الاصلاحيون ادغال ضارة ..!
المؤثرون.. 
الاعلام البائس وجهاد التبيين
لحية الحشد الشعبي..!
النظافة دليل التحضر..
الذين ينتحلون ويدعون ولاية المهدي. ع.. جهلة عبيد انفسهم الضالة.
وجادلهم بالتي هي أحسن..!
عاجل..عاجل..السوداني يامر بصرف 100  دولار لكل مواطن عراقي؟!
حكومة السوداني بين الواقع والطموح..عناصر القوة والضعف والتحديات
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1449.28
الجنيه المصري 60.35
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
ابو محمد : ليتك تتحدث بقليل من الانصاف بحق السيد عادل عبد المهدي كما تتحدث الان عن السيد العامري ...
الموضوع :
العامري شيبة الحشد وأكثر الناس حرصاً على دماء العراقيين
ابراهيم : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال بيت محمد علي وفاطمة والحسن والحسين اللهم العن ...
الموضوع :
الإسلام بين منهجين..معاوية والطرماح..!
عزالدين : مشكور جدا ولكن مصادرك؟؟ ...
الموضوع :
أسباب انتشار الإلحاد في المجتمعات الإسلاميّة
بهاء عبد الرزاق : اتمنى على شركة غوغل أن لاتكون أداة من قبل الذين يريدون إثارة الفتن بين المسلمين والطعن بهم ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
احمد تركي الهزاع : الامام علي صوت العدالة الإنسانية ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
هشام الصفار : محاولة جديدة لاثارة النعرات الطائفية من جديد ... الكل في العراق شركاء بعدم السماح لاي متصيد في ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
صادق حسن علي هاشم : السلام عليك سيدي يا امير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وبن عم الرسول وزوج البتول وابا الفرقدين والساقي ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
سعید احمدی : محمد رسول الله(ص): آنا مدینه العلم و علی باب ها. لا فتی الی علی ، لا سیف ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
علي ابو الحسن : علي مع الحق والحق مع علي ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
ابو هبة : نرفض وبشدة الإساءة إلى الإسلام والمسلمين والتجاوز على مقام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
فيسبوك