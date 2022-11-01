المقالات

وجادلهم بالتي هي أحسن..!


رسول حسن نجم ||

 

 النظام البرلماني في كل دول العالم مبني على أساس أحزاب سياسية ، سواءاً كانت هذه الاحزاب ذات طبيعة اسلامية أو غيرها ، ولايمكن لبلد برلماني ان ينهض بمختلف المستويات اذا لم يكن أبنائه على اختلاف مشاربهم واعين لحيثيات هذه الاحزاب كلٌّ في وقته ، فمن حيث الزمن هناك احزاب لها تاريخها في النضال  واحزاب حديثة الولادة واحزاب أفل نجمها وأخرى وُلدت او ستولد بالأصالة او الانشقاق من حزب آخر .

 المهم في الموضوع ان تُجمِع هذه الاحزاب بشتى صنوفها على نقطتين أساسيتين وهما الهوية الوطنية وقبول الرأي والرأي الآخر ، فكل هذه الاحزاب مع جماهيرها يعيشون على نفس الأرض ويشتركون بنفس الحياة على هذه الأرض ، وهم بتماس مباشر مع بعضهم البعض على مدار الساعة في البيت والشارع والسوق ومكان العمل الخ ، اذا كان الامر والحال هذه ، فهل ياترى سيستطيعون العيش بسلام فيما بينهم ناهيك عن التقدم والإزدهار اذا حولوا هذه الأرض والحياة المشتركة الى ساحة مشحونة بالصراعات النفسية والتشنجات الشخصية والمذهبية والعشائرية فضلاً عن المواجهات المسلحة! إنها لَعمري أدنى مستويات الانسانية إن لم تصل إلى أدنى من ذلك ، ليس بحق أنفسهم فحسب بل بحق وطنهم وشعبهم .

 نأمل من جميع العراقيين على ترك الأفعال والأقوال التي لاتتناسب وحجمهم الحضاري المتوغل في عمق التاريخ لآلاف السنين ، كما ونأمل من لجان المناهج التعليمية والكوادر التربوية في وزارتَي التربية والتعليم العالي على ان لايقتصروا ب(قواعد الطلبات المهذبة) على اللغة الانكليزية ! بل نحن بحاجة ماسة الى ان يجعلوا منها ورشة عمل يومية دؤوبة ، لبناء جيل يؤمن بوطنه وثوابته الأخلاقية ، بعيدا عن لغة التسقيط والتخوين للآخر والتنابز بالالقاب والسُباب والشتائم والكلام البذيء والخليع وكسر حاجز الحياء والعفة ، الذي ملأ مواقع التواصل الاجتماعي ، ليتحول تدريجيا الى الشارع كما هو مخطط له بالحرب الناعمة الشرسة التي شنها علينا الأعداء من كل حدب وصوب ، وللأسف أصبح لدينا جيل هم ادوات لهذه الحرب وهم لا يشعرون .

 

ـــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الذين ينتحلون ويدعون ولاية المهدي. ع.. جهلة عبيد انفسهم الضالة.
وجادلهم بالتي هي أحسن..!
عاجل..عاجل..السوداني يامر بصرف 100  دولار لكل مواطن عراقي؟!
حكومة السوداني بين الواقع والطموح..عناصر القوة والضعف والتحديات
السوداني بين المفاجئة ودائرة المتابعة 
دولة الفقيه والتظاهرات..!
مسارنا القادم ...!
محاولة اولى لتقييم حكومة السوداني (٣)
رواتب وامتيازات ..!
شعر بنات..هاي الموطا  برد برد 
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1449.28
الجنيه المصري 60.72
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 403.23
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.86
التعليقات
ابو محمد : ليتك تتحدث بقليل من الانصاف بحق السيد عادل عبد المهدي كما تتحدث الان عن السيد العامري ...
الموضوع :
العامري شيبة الحشد وأكثر الناس حرصاً على دماء العراقيين
ابراهيم : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال بيت محمد علي وفاطمة والحسن والحسين اللهم العن ...
الموضوع :
الإسلام بين منهجين..معاوية والطرماح..!
عزالدين : مشكور جدا ولكن مصادرك؟؟ ...
الموضوع :
أسباب انتشار الإلحاد في المجتمعات الإسلاميّة
بهاء عبد الرزاق : اتمنى على شركة غوغل أن لاتكون أداة من قبل الذين يريدون إثارة الفتن بين المسلمين والطعن بهم ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
احمد تركي الهزاع : الامام علي صوت العدالة الإنسانية ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
هشام الصفار : محاولة جديدة لاثارة النعرات الطائفية من جديد ... الكل في العراق شركاء بعدم السماح لاي متصيد في ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
صادق حسن علي هاشم : السلام عليك سيدي يا امير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وبن عم الرسول وزوج البتول وابا الفرقدين والساقي ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
سعید احمدی : محمد رسول الله(ص): آنا مدینه العلم و علی باب ها. لا فتی الی علی ، لا سیف ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
علي ابو الحسن : علي مع الحق والحق مع علي ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
ابو هبة : نرفض وبشدة الإساءة إلى الإسلام والمسلمين والتجاوز على مقام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
فيسبوك