أيفان العودة ||

أرقام رواتب تقاعدية خيالية يتقاضاها المكلفين بالرئاسات بعد انتهاء مدة عملهم ٤سنوات حيث تصل إلى ٨٢ مليون دينار !!

لماذا هذه الارقام في بلد يمنع شعبه من حق التعيين والتثبيت بحجة ميزانية الدولة؟

ماهي منجزاتهم التي حققوها للبلاد والعباد وبما يتناسب مع هذه الارقام؟!

بالمقابل هنالك موظفين تصل خدمتهم إلى ٣٠ و٤٠ سنه ورواتبهم لاتصل لربع هذا المبلغ!؟

المضحك المبكي ان الموظف العادي اللذي يمتلك الجنسية العراقية فقط وأفنى شبابه يخدم الدولة يستلم راتب لايصل ربع راتب المسؤول مزدوج الجنسية وفترة خدمته سنوات معدودة!

اين الانصاف والمساواة والعدل بين مواطنين البلد الواحد؟!

لم نسمع ان العراق حقق الاول عالميا بالنظام الصحي او النظام التربوي او التخطيط العمراني او منجز علمي مهم للبشر حتى نعتبرها كمنجز يستحقون عليه هذا الامتياز!!

العكس تماما والبلد في تراجع على كافة المستويات، فهل تمنح هذه الامتيازات كمكافأة على التراجع مثلا؟!

موارد البلد وخيراته تائهه بين رواتب وامتيازات وبين صفقات مشبوهه وهدر بالمال العام!

شهداء ضحوا بحياتهم على اسوار البلد وافنو زهرة شبابهم في الجبهات ضد داعش والتنظيمات الارهابية وعوائلهم تستجدي على ابواب الدوائر رواتب ثمن دماء ابناؤهم علما ان هذه الدماء كانت ثمنا لهذا الامان اللذي نعيشه حاليا وثمن ليجلس المسؤول على كرسيه!!

بالمناسبة، لو عرقلتو تعيين عامل بسيط بالبلدية وقرر يضرب عن العمل يوم واحد سوف يظهر اثر غيابه سريعا في الشارع

لكن لو رئيس جمهورية ترك مكانه شهر كامل فلا يشعر المواطن بغيابه ببساطه لان عامل البلدية يقدم خدمة ملموسة اكثر!!

ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلمو اي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين.

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