السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم: مرة أخرى..!

هادي خيري الكريني ||

هناك لغط وكلام كثير حدث بحكومة تصريف الاعمال أملنا التحقق من صحتها وصارح‌‌ الناس

1- بيع ربع العراق على السعودية التحقق منه وصارح الناس بالحقيقة (كل صحراء العراق )استثمار او بيع ملك ام مجرد لغط ليس له صحة ، ؟

2- بيع ميناء الفاو وهناك كثير من الكتل مشترك به ولا أحد يعرف صحة ما يقال هل فعلا تم بيعه على الإمارات العربية وتم قبض الثمن ام مجرد كلام ليس له صحة ؟

ولماذا لم يكتمل بنائه من2005 لهذا اليوم، وما صحة كل هذا؟

3-سرقة عشرات المليارات من البنوك في أواخر فترة حكومة تصريف الاعمال اختفت من المصارف ومشترك فيه اطراف عديدة ولقد أشار وزير المالية الأسبق بسحب عشرات المليارات من الدولارات من الخزينة المركزية ما صحة كل هذا؟

والتحقق منه يوجب تغير مدراء المصارف ومعاونيهم.

4- الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي العراقي تحقق منه وخصوصا اغلبه ودائع ببنوك اجنبة وهل هي ودائع فعلا او معاملة ورقية وسحب الذهب من البنوك الأجنبية ونقله للعراق يعتبر ضرورة قصوى وما المانع من عدم سحبه؟

5- هناك اتفاقات تعتبر عبثية منها ربط الكهرباء بالسعودية وهو ضرب من الخيال او جنون وشيء لا يصدق كيف تم ؟

وما هو حجم المال الذي خصص لهذا الفعل العبثي والمستحيل . التحقق لبعد المسافات ويحتاج إلى بنى تحتية تستنزف كل ثروة البلد تكفي لإنشاء محطات تغذي العراق لمئة سنة قادمة وكيف ممكن معالجة هذه الأمر اذا علمنا أن السعودية من تبرم عقد تلزمه بشروط قاسية يصعب التراجع عن اي اتفاق يبرم معها واذا صح كيف يمكن معالجة هذه الأمور؟

5- ما صحة بقاء بعض الرؤوس المتهمة بالفساد بنفس المناصب والمتهم بريء حتى تثبت ادانته ولكن يجب تغير الكل وتدوير من ترى بقائه فيه مصلحة عامة بمنصب آخر؟

6-هناك مناصب بدرجة وزير تحتاج إلى موافقة مجلس النواب لماذا لم تعرضها على مجلس النواب اذا رأيت انها كفوئة ونزيه؟ التغير مطلوب الفوري لقصر فترة حكومتك وهذا ليس تخمين ولكن تضمن منهاج الحكومة إجراء انتخابات لفترة سنة وصوت عليه مجلس النواب وأصبح قانون ملزم به ؟

الناس تريد إجابة على كل هذه المخاوف والهواجس ؟

29/10/2022

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