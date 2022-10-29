المقالات

السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم: مرة أخرى..!


هادي خيري الكريني ||

 

هناك لغط وكلام كثير حدث بحكومة تصريف الاعمال أملنا التحقق من صحتها وصارح‌‌ الناس

1- بيع  ربع العراق على السعودية التحقق منه وصارح الناس بالحقيقة (كل صحراء العراق )استثمار او بيع ملك ام مجرد لغط ليس له صحة ، ؟

2- بيع ميناء الفاو وهناك كثير من الكتل مشترك به ولا أحد يعرف صحة ما يقال هل فعلا تم بيعه على الإمارات العربية وتم قبض الثمن ام مجرد كلام ليس له صحة ؟

ولماذا لم يكتمل بنائه من2005  لهذا اليوم، وما صحة كل هذا؟

3-سرقة عشرات المليارات من البنوك في أواخر فترة حكومة تصريف الاعمال اختفت من المصارف ومشترك فيه اطراف عديدة ولقد أشار وزير المالية الأسبق بسحب عشرات المليارات من الدولارات من الخزينة المركزية ما صحة كل هذا؟

والتحقق منه يوجب تغير مدراء المصارف ومعاونيهم.

4- الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي العراقي تحقق منه وخصوصا اغلبه ودائع ببنوك اجنبة وهل هي ودائع فعلا او معاملة ورقية وسحب الذهب من البنوك الأجنبية ونقله للعراق يعتبر ضرورة قصوى وما المانع من عدم سحبه؟

5- هناك اتفاقات تعتبر عبثية منها ربط الكهرباء بالسعودية وهو ضرب من الخيال او جنون  وشيء لا يصدق كيف تم ؟

وما هو حجم المال الذي خصص لهذا الفعل العبثي والمستحيل . التحقق لبعد المسافات ويحتاج إلى بنى تحتية تستنزف كل ثروة البلد تكفي لإنشاء محطات تغذي العراق لمئة سنة قادمة وكيف ممكن معالجة هذه الأمر اذا علمنا أن السعودية من تبرم عقد تلزمه بشروط قاسية يصعب التراجع عن اي اتفاق يبرم معها واذا صح كيف يمكن معالجة هذه الأمور؟

5- ما صحة بقاء بعض الرؤوس المتهمة بالفساد بنفس المناصب والمتهم بريء حتى تثبت ادانته ولكن يجب تغير الكل وتدوير من ترى بقائه فيه مصلحة عامة بمنصب آخر؟

6-هناك مناصب بدرجة وزير تحتاج إلى موافقة مجلس النواب لماذا لم تعرضها على مجلس النواب اذا رأيت انها كفوئة ونزيه؟ التغير مطلوب الفوري لقصر فترة حكومتك وهذا ليس تخمين ولكن تضمن منهاج الحكومة إجراء انتخابات لفترة سنة وصوت عليه مجلس النواب وأصبح قانون ملزم به ؟

الناس تريد إجابة على كل هذه المخاوف والهواجس ؟

29/10/2022

 

ـــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
النقد الداخلي ..!
السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم: مرة أخرى..!
الحرب المعرفية تقنيات التضليل والدعاية ..!
مفردات بهمس في حكومة السوداني ..
رسالة التظاهرات الإيرانية..!
السوداني هل يتجه بالسفينة شرقاً؟!
حين تسقط الشجرة تتفرق القرود
شيراز جُرحيَ النازف الذي قرأتهُ منذ زمن في كتاب إبن تَيمِيَّة
اجتثاث المشاكل البنيوية.. مدخل استقرار العراق
إنجازات الحشد الشعبي
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1449.28
الجنيه المصري 63.05
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
ابو محمد : ليتك تتحدث بقليل من الانصاف بحق السيد عادل عبد المهدي كما تتحدث الان عن السيد العامري ...
الموضوع :
العامري شيبة الحشد وأكثر الناس حرصاً على دماء العراقيين
ابراهيم : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال بيت محمد علي وفاطمة والحسن والحسين اللهم العن ...
الموضوع :
الإسلام بين منهجين..معاوية والطرماح..!
عزالدين : مشكور جدا ولكن مصادرك؟؟ ...
الموضوع :
أسباب انتشار الإلحاد في المجتمعات الإسلاميّة
بهاء عبد الرزاق : اتمنى على شركة غوغل أن لاتكون أداة من قبل الذين يريدون إثارة الفتن بين المسلمين والطعن بهم ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
احمد تركي الهزاع : الامام علي صوت العدالة الإنسانية ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
هشام الصفار : محاولة جديدة لاثارة النعرات الطائفية من جديد ... الكل في العراق شركاء بعدم السماح لاي متصيد في ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
صادق حسن علي هاشم : السلام عليك سيدي يا امير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وبن عم الرسول وزوج البتول وابا الفرقدين والساقي ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
سعید احمدی : محمد رسول الله(ص): آنا مدینه العلم و علی باب ها. لا فتی الی علی ، لا سیف ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
علي ابو الحسن : علي مع الحق والحق مع علي ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
ابو هبة : نرفض وبشدة الإساءة إلى الإسلام والمسلمين والتجاوز على مقام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
فيسبوك