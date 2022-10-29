المقالات

حكومة السوداني بين التفاؤل والتشاؤم..!


الشيخ الدكتور باسم العابدي ||

 

يذهب كثير من المحللين وانصاف المحللين وحتى غير المحللين الى ان  الكابينة الوزارية للسيد محمد شياع السوداني نسخة اخرى من حكومات المحاصصة السياسية المعمول بها في العراق منذ ٢٠٠٣ فالتشكيلة الوزارية التي اتى بها السيد محمد شياع السوداني ولدت  من بطن الاحزاب التي شاركت على مدى ٢٠ سنة في تحطيم امال كثير من العراقيين وتبديد احلام الشباب وحتى الشياب والكهول في كل شيء وابسطها مثالا ان تمنحهم الدولة  بسهولة واحترام مثل غيرها من دول العالم قطعة ارض مساحتها ١٠٠ متر من ارض العراق المتصحرة ؛ وتمنحهم قرضا من البنك دون اعطاء رشوة للموظف او الموظفة ؛ ودون استيفاء فائدة للبنك مقدارها  ٥٠ بالمئة بالاضافة الى ارهاق معاملة القرض التي تستهلك زمنا طويلا من عمره.

يظن اكثر العراقيين الذي اصبح التشاؤم سمة غالبة عليهم و فقدوا الثقة بجميع دعوات التغيير والاصلاح التي اطلقتها الحكومات والشخصيات السياسية  ان هذه الحكومة ستقتفي خطوات اخواتها السابقات التي سرق وزراؤها ومدراؤها وخفراؤها مليارات الدولارات واشتروا بها فنادق وبارات واسواق ومولات في عمان وبيروت وجنيف ونيويورك وباريس.

شيء واحد فقدته هذه التشكيلة الحزبية الجديدة وهو انها خلت من احد الاحزاب الذي حاصصها طيلة عشرين سنة في كل شيء.

ربما يقال انها رؤية متشائمة ونظرة بعيدة عن التفاؤل ؛ هي كذلك لانهاحصاد انعدام الثقة الذي غرسته الطبقة السياسية واحزابها في العقل والروح العراقية ؛ وسبب التشاؤم لايتعلق بهذا الوزير او ذاك المدير  اي انه لايرتبط بالاشخاص وقدرتهم على النجاح او عدم قدرتهم وانما ياتي من كون العملية نسخة اخرى من العمليات السابقة في فرض الكتل رجالها ونسائها على الكابينة الوزارية مع ابقاء قرار هؤلاء الوزراء والمدراء وحراكهم بيد مولاهم وولي نعمتهم رئيس الكتلة الذي رشحهم وليس بيد رئيس الوزراء وهذه هي جهة الفساد الكبرى في المحاصصة وهي نفسها من يبدد التفاؤل في نفوس الناس.

اعلم ان المعرقلات والمعوقات امام السيد محمد السوداني هائلة وعميقة وخفية لانه خرج من عباءة المنظومة السياسية الفاسدة نفسها حتى وان كان نزيها بنفسه ولهذا يعسر تحرره من حاجز استحقاقات ( الطائف) وقفص حقوق الاحزاب والكتل وسطوة الفيتو الامريكي فوق ذلك.

الامل الوحيد في التغيير على عسره وصعوبته هو اتخاذ محمد شياع السوداني وكابينته الوزارية اول الامر طريقا وسطا بين الاستقلال وبين مداراة الجهات السياسية الدولية والمحلية و من ذلك التخفيف من حدة الخضوع لامريكا والهزيمة النفسية امامها والتحلي بقدر من عدم التبعية في المواقف السياسية والاقتصادية وتفكيك شبكات اللجان الاقتصادية للاحزاب ومنعها من الولوغ في المال العام  كما حدث في الحكومات السابقة حتى بلغت اوجها في حكومة الكاظمي سيئة الصيت.

وهذا يتطلب امور:

١. ايمان وشجاعة يتحلى بهما  السيد محمد السوداني وفريقه للاقدام على اجراءات مؤثرة في التغيير واحداث عملية اصلاح حقيقية يعيد بها الثقة المهدورة ويتصدى لمعالجة ملفات سيادية  كالنفط والكهرباء والكمارك وميناء الفاو وطريق الحرير وتفعيل قانون ( من اين لك هذا)؛  فاذا ماخطا هذه الخطوات فانه سيكون مسددا من الله ومؤيدا من الشعب؛ و لم الخوف يااخي السوداني مادامت عندنا الشهادة؟!

٢. دعم الشعب له  فيما لو اخلص وبدرت منه معالم الاصلاح الحقيقية؛  وعدم السماح للقوى الدولية والمحلية باتخاذ بعض العراقيين مطية للدفاع عن مصالحها لان السوداني لو اراد التحرر من السلسلة الامريكية والاعتماد على موارد بديلة في الاقتصاد والخدمات  فلانستبعد في ان نرى في اليوم التالي اطارات جديدة الصنع تحترق  في شوارع البصرة والناصرية وكربلاء والنجف  ؛ ولانستغرب اذا تصاعدت كتل النار والدخان فوق جسور  الجمهورية والتنومة ؛ ولا نندهش لو راينا بعض الشبان والشابات يعصبون رؤوسهم بقطع قماش ملونة مكتوب عليها :  ( نريد وطن) ؛ ولا نتعجب حين نسمع مكبرات المطعم التركي تصدح من جديد وحتى الصباح باغاني قادسية صدام  ومنها الاغنية الشهيرة: منصورة يابغداد .

٣. يجب ان يترفع الاطار  التنسيقي عن روح الشماتة و المبارزة والصراع مع التيار الصدري ويحجم عن استعمال السوداني واجهة لهذا الصراع لان هذا من شانه ان يشغل رئيس الوزراء عن اداء مهامه الاساسية ويبقي الحكومة والشعب  والتيار والاطار في دوامة ثنائية الصراع التي تحرق الاخضر واليابس ولاتبقي لهذا البلد باقية.

٤. الجهات التي اتت بالسيد السوداني لرئاسة الوزراء يجب ان لاتتخذ من ذلك منة وسوطا لاذلاله وتسييره كيفما تشاء واينما تريد فلا يكون تعاملها معه على طريقة ( احنة جبناك).

٥. ضرورة احترام التيار الصدري خياره في الذهاب الى المعارضة وعدم وضع العصا في عربة حكومة رئيس الوزراء  والتوقف عن التغريدات المثيرة للجدل والمؤججة للخصومة  بين ابناء الشعب العراقي.

٦. يخطأ من يظن ان تضعيف هذه الحكومة والعمل على اسقاطها ومنعها من خدمة الفقراء والمحرومين تحت اي مسمى ومن اي جهة حزبية  يخدم مصالح هذه الجهة او ذاك الحزب لان السنن الالهية لاتسمح بدوام الظلم فلعل هذه الحكومة هي الفرصة الاخيرة في حياة الاحزاب والطبقة السياسية الحاكمة  لذا فان فشل هذه الحكومة سيؤدي هذه المرة الى ثورة شعبية عارمة  تختلف عن الثورات السابقة التي حركتها الاحزاب والجهات المشتركة في الحكم ضد بعضها .

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السياسة بين الواقعية والشعارات ..
عن نيل الثقة لحكومة السيد السوداني..!
حكومة السوداني، أما أن تنجح أو تنجح..!
حكومة السوداني بين التفاؤل والتشاؤم..!
ماذا نريد من حكومة السوداني ....؟؟؟
مجلس الإتحاد ( تحت المجهر).. 
الصراع الإعلامي بين شهيدة سيد چراغ و مهسا أميني
ابا مصطفى لست وحدك..!
الجيل الذي لم يُدركْ صدام ليَتعبرَ منهُ أمامهُ الكاظمي
 (▪️) النقطة وجريمة شيراز
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1449.28
الجنيه المصري 63.05
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
ابو محمد : ليتك تتحدث بقليل من الانصاف بحق السيد عادل عبد المهدي كما تتحدث الان عن السيد العامري ...
الموضوع :
العامري شيبة الحشد وأكثر الناس حرصاً على دماء العراقيين
ابراهيم : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال بيت محمد علي وفاطمة والحسن والحسين اللهم العن ...
الموضوع :
الإسلام بين منهجين..معاوية والطرماح..!
عزالدين : مشكور جدا ولكن مصادرك؟؟ ...
الموضوع :
أسباب انتشار الإلحاد في المجتمعات الإسلاميّة
بهاء عبد الرزاق : اتمنى على شركة غوغل أن لاتكون أداة من قبل الذين يريدون إثارة الفتن بين المسلمين والطعن بهم ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
احمد تركي الهزاع : الامام علي صوت العدالة الإنسانية ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
هشام الصفار : محاولة جديدة لاثارة النعرات الطائفية من جديد ... الكل في العراق شركاء بعدم السماح لاي متصيد في ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
صادق حسن علي هاشم : السلام عليك سيدي يا امير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وبن عم الرسول وزوج البتول وابا الفرقدين والساقي ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
سعید احمدی : محمد رسول الله(ص): آنا مدینه العلم و علی باب ها. لا فتی الی علی ، لا سیف ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
علي ابو الحسن : علي مع الحق والحق مع علي ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
ابو هبة : نرفض وبشدة الإساءة إلى الإسلام والمسلمين والتجاوز على مقام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
فيسبوك