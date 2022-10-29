ماذا نريد من حكومة السوداني ....؟؟؟

عباس الزيدي ||

حقوق ومطالب مشروعة وليست امنيات

1_ تطبيق العدالة وتنفيذ الاحكام بحق المجرمين العتاة الذين يكلفون الميزانية اموال طائلة وهم يرزخون في فنادق خمس نجوم ويشكلون تهديدا للامن القومي

2_ سيادة حقيقية تقف بوجه الاحتلال التركي والامريكي والتدخلات الخليحية العابثة

3_ سياسة خارجية تقوم على الاحترام وتبادل المصالح المشتركة وليس على الاتاوات مثل مصر والاردن التي ننهب باموال العراق

4_ تربية رصينة تقوم باعداد اجيال واعية مع توفير مدارس وكادر تعليمي ولوازم تضمن نجاح العملية التربوية

5_ تعليم عالي منضبط يتماشى مع التطور العلمي والتكنولوجي لا تباع فيه الشهادات ويناقش فيه فكر القائد الضرورة او اكلات العصر العباسي

6_ مؤسسات صحية وكوادر تخصصية مع اجهزة حديثة تضمن حياة المرضى ولاتزرع الموت

7_ احياء الصناعات العراقية واعادة تاهيل المصانع بواقع نهضة صناعية واقتصادية

8_ خطة زراعية تدعم الفلاح وتهتم بالموارد المائية واحياء الاهوار لغرض الاهتمام بالثروات الحيوانية والسمكية

9_ فرص عمل واحتواء العاطلين عن العمل من خلال نهضة اقتصادية شاملة ترفع مستوى الدخل وتحسن الواقع المعيشي للمواطن

10_ نهضة عمرانية لتوفير السكن الواطئ الكلفة مع توزيع الاراضي و منح القروض للبناء

11_ كل ماتقدم من الممكن تحقيقه بفترة قياسية من خلال امن منضبط ومؤسسات واجهزة امنية غير مخترقة تحارب الارهاب والفساد

12_ لايمكن المحافظة على النظام السياسي الا من خلال الاهتمام والدعم المطلق لعوائل الشهداء والمضحين

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