المقالات

ماذا نريد من حكومة السوداني ....؟؟؟

106 2022-10-29

عباس الزيدي  ||

 

حقوق ومطالب  مشروعة وليست امنيات

1_ تطبيق  العدالة وتنفيذ الاحكام بحق المجرمين  العتاة الذين يكلفون الميزانية  اموال طائلة وهم يرزخون في فنادق خمس نجوم  ويشكلون تهديدا للامن القومي

2_ سيادة حقيقية تقف بوجه الاحتلال  التركي والامريكي والتدخلات الخليحية العابثة

3_ سياسة خارجية تقوم على الاحترام  وتبادل المصالح المشتركة  وليس على الاتاوات مثل مصر والاردن التي ننهب باموال العراق 

4_ تربية رصينة   تقوم باعداد  اجيال واعية مع توفير مدارس وكادر تعليمي  ولوازم تضمن نجاح  العملية التربوية

5_ تعليم عالي منضبط يتماشى مع التطور العلمي والتكنولوجي  لا تباع فيه الشهادات ويناقش فيه  فكر القائد الضرورة او اكلات العصر العباسي

6_ مؤسسات صحية وكوادر تخصصية  مع اجهزة حديثة  تضمن حياة المرضى ولاتزرع  الموت

7_ احياء الصناعات العراقية واعادة تاهيل المصانع  بواقع نهضة صناعية واقتصادية

8_  خطة زراعية تدعم الفلاح وتهتم  بالموارد المائية واحياء الاهوار لغرض الاهتمام بالثروات  الحيوانية والسمكية

9_ فرص عمل واحتواء العاطلين  عن العمل من خلال نهضة اقتصادية شاملة ترفع مستوى الدخل وتحسن الواقع المعيشي للمواطن

10_ نهضة عمرانية لتوفير السكن الواطئ الكلفة مع توزيع الاراضي و منح القروض للبناء

11_ كل ماتقدم من الممكن تحقيقه بفترة قياسية من خلال  امن منضبط ومؤسسات  واجهزة امنية غير مخترقة تحارب الارهاب والفساد

12_ لايمكن المحافظة على النظام  السياسي الا  من خلال الاهتمام والدعم المطلق  لعوائل الشهداء والمضحين

 

 

ـــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السياسة بين الواقعية والشعارات ..
عن نيل الثقة لحكومة السيد السوداني..!
حكومة السوداني، أما أن تنجح أو تنجح..!
حكومة السوداني بين التفاؤل والتشاؤم..!
ماذا نريد من حكومة السوداني ....؟؟؟
مجلس الإتحاد ( تحت المجهر).. 
الصراع الإعلامي بين شهيدة سيد چراغ و مهسا أميني
ابا مصطفى لست وحدك..!
الجيل الذي لم يُدركْ صدام ليَتعبرَ منهُ أمامهُ الكاظمي
 (▪️) النقطة وجريمة شيراز
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1449.28
الجنيه المصري 63.05
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
ابو محمد : ليتك تتحدث بقليل من الانصاف بحق السيد عادل عبد المهدي كما تتحدث الان عن السيد العامري ...
الموضوع :
العامري شيبة الحشد وأكثر الناس حرصاً على دماء العراقيين
ابراهيم : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال بيت محمد علي وفاطمة والحسن والحسين اللهم العن ...
الموضوع :
الإسلام بين منهجين..معاوية والطرماح..!
عزالدين : مشكور جدا ولكن مصادرك؟؟ ...
الموضوع :
أسباب انتشار الإلحاد في المجتمعات الإسلاميّة
بهاء عبد الرزاق : اتمنى على شركة غوغل أن لاتكون أداة من قبل الذين يريدون إثارة الفتن بين المسلمين والطعن بهم ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
احمد تركي الهزاع : الامام علي صوت العدالة الإنسانية ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
هشام الصفار : محاولة جديدة لاثارة النعرات الطائفية من جديد ... الكل في العراق شركاء بعدم السماح لاي متصيد في ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
صادق حسن علي هاشم : السلام عليك سيدي يا امير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وبن عم الرسول وزوج البتول وابا الفرقدين والساقي ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
سعید احمدی : محمد رسول الله(ص): آنا مدینه العلم و علی باب ها. لا فتی الی علی ، لا سیف ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
علي ابو الحسن : علي مع الحق والحق مع علي ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
ابو هبة : نرفض وبشدة الإساءة إلى الإسلام والمسلمين والتجاوز على مقام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
فيسبوك