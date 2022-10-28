 (▪️) النقطة وجريمة شيراز

عباس الزيدي ||

جريمة شاهجراغ في مدينة شيراز جريمة قاسية وبشعة

تقف ورائها ايادي شيطانية تستهدف الاسلام وليس الشعب الإيراني الشقيق الذي ركع اعداء الله وهزمهم

(▪️) هي المشترك الذي ومن خلال موقعها تفصح عن معسكر الجريمة واصحابها .وهما المعسكر

· #العبري

· والعربي

· والغربي

هذا الثالوث المشأوم مستمر في استهداف الاسلام الحركي الاصيل

في جميع مناطق العالم

مثل

العراق ولبنان وسوريا واليمن وفلسطين والبحرين وباكستان والبوسنة وافغانستان والسودان وبلاد المغرب العربي وغيرها

الا أن التركيز بداء على جمهورية ايران الاسلام منذ نجاح الثورة الاسلامية بالعديد من المؤامرات تمثلت في اشكال متعددة مثل الحروب واستهداف الطاقات وحصار وارهاب ومع ذلك لم ولن تهتز تلك الثورة او يتصدع الشعب الايراني

مؤامرة مهسا اميني الاخيرة كانت مؤامرة محكمة استطاع الشعب الايراني وقيادته الرشيدة بكل حكمة تجاوزها وعبورها رغم تعدد الجبهات والشعارات واللعب على الوتر الطائفي او القومي المتعدد في ايران وكذلك المناطقي سواء على مستوى شمال او جنوب وشرق او غرب ايران والحدود المترامية الأطراف

فشلت مؤامرة مهسا اميني .... وبدأت مرحلة الارهاب من خلال تلك العملية الجبانة

والتي تركت اثرا وحزنا في قلوب الشرفاء

اليوم كل ابناء الشعب الإيراني ومؤسساته وكل الاحرار في العالم مع القيادة الايرانية في مواجهة الارهاب والاستكبار والصهيونية العالمية

ايران حرة وداعمة للعديد من الدول و للكثير من حركات التحرر ولاشك ان تلك الحركات والدول سيكون لها موقف مشرف في مواجهة الارهاب العالمي والثالوث المشأوم العربي والغربي والعبري

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