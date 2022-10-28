المقالات

 (▪️) النقطة وجريمة شيراز

92 2022-10-28

عباس الزيدي ||

 

جريمة شاهجراغ في  مدينة شيراز جريمة قاسية وبشعة

تقف ورائها ايادي شيطانية تستهدف الاسلام وليس الشعب الإيراني  الشقيق الذي ركع اعداء الله وهزمهم

(▪️) هي المشترك الذي ومن خلال موقعها تفصح عن  معسكر الجريمة واصحابها .وهما المعسكر

·        #العبري

·        والعربي

·        والغربي

هذا الثالوث المشأوم مستمر في   استهداف الاسلام الحركي الاصيل

في جميع مناطق  العالم

مثل

العراق ولبنان وسوريا واليمن وفلسطين  والبحرين  وباكستان والبوسنة وافغانستان والسودان  وبلاد المغرب العربي وغيرها 

الا  أن  التركيز بداء على جمهورية ايران الاسلام منذ نجاح الثورة الاسلامية بالعديد من المؤامرات تمثلت في اشكال متعددة مثل  الحروب واستهداف الطاقات   وحصار وارهاب  ومع ذلك لم ولن تهتز تلك الثورة او يتصدع الشعب  الايراني

مؤامرة مهسا اميني  الاخيرة  كانت مؤامرة محكمة استطاع الشعب الايراني وقيادته الرشيدة  بكل  حكمة تجاوزها وعبورها   رغم تعدد الجبهات  والشعارات  واللعب على الوتر الطائفي او القومي المتعدد في ايران وكذلك المناطقي سواء على مستوى شمال او جنوب وشرق او غرب  ايران والحدود المترامية الأطراف 

فشلت مؤامرة مهسا اميني .... وبدأت  مرحلة الارهاب من خلال تلك العملية الجبانة 

والتي تركت اثرا وحزنا في قلوب الشرفاء 

اليوم  كل ابناء الشعب الإيراني  ومؤسساته وكل الاحرار في العالم مع القيادة الايرانية  في مواجهة  الارهاب والاستكبار والصهيونية العالمية

ايران حرة وداعمة للعديد من الدول و للكثير من حركات التحرر ولاشك ان تلك الحركات والدول سيكون لها موقف  مشرف في مواجهة الارهاب العالمي والثالوث المشأوم العربي والغربي والعبري

 

 

ـــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الصراع الإعلامي بين شهيدة سيد چراغ و مهسا أميني
ابا مصطفى لست وحدك..!
الجيل الذي لم يُدركْ صدام ليَتعبرَ منهُ أمامهُ الكاظمي
 (▪️) النقطة وجريمة شيراز
السذاجة ..!
فلنبارك ونؤجل الخيبة..
الاسرار اذا خرجت دخلت المشاكل
زعامات جديدة والسوداني من بينهم
الحكومة اصبحت حقيقة..!
مشكلات وآفات في طريق حكومة العراق الجديدة
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1449.28
الجنيه المصري 63.05
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
عبدالرحمن الجزائري : السلام عليكم ردي على الاخ كريم العلي انت تفضلت وقلت ان الحكومات التي قامت بإسم الإسلام كانت ...
الموضوع :
هذه بضاعتي يا سيد أبو رغيف
ابو هدى الساعدي : السلام عليكم ...سالت سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله ..بشكل عام .....لماذا ينحرف رجل ...
الموضوع :
فاضل المالكي .. يكشف عورته
سليم : سلام علیکم وفقکم الله لمراضیه کل محاظرات الشيخ جلال لانها على تويتر تصلنا على شكل مربع خالي ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
رأي : مشكلتنا في هذا العصر والتي امتدت جذورها من بعد وفاة الرسول ص هي اتساع رقعة القداسة للغير ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
1حمد ناجي عبد اللطيف : ان أسوء ما مر به العراق هي فترة البعث المجرم وافتتح صفحاته الدموية والمقابر الجماعية عند مجيئهم ...
الموضوع :
اطلالة على كتاب (كنت بعثياً)
Ali : بعد احتجاز ابني في مركز شرطة الجعيفر في الكرخ .بسبب مشاجرة طلب مدير المركز رشوة لغلق القضية.وحينما ...
الموضوع :
وزارة الداخلية تخصص خط ساخن وعناوين بريد الكترونية للابلاغ عن مخالفات منتسبي وضباط الشرطة
يوسف الغانم : اقدم شكوى على شركة كورك حيث ارسلت لي الشركة رسالة بأنه تم تحويل خطي إلى خط بزنز ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو حسنين : الى جهنم وبئس المصير وهذا المجرم هو من اباح دماء المسلمين في العراق وسوريه وليبيا وتونس واليمن ...
الموضوع :
الاعلان عن وفاة يوسف القرضاوي
يونس سالم : إن الخطوات العملية التي أسس لها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلمو في بناءالدولة وتأسيس الدواوين ...
الموضوع :
الاخطاء الشائعة
ابو سجاد : موضوع راقي ومفيد خالي من الحشو..ومفيد تحية للكاتب ...
الموضوع :
كيف بدات فكرة اقامة المقتل الحسيني ؟!
فيسبوك