المقالات

الاسرار اذا خرجت دخلت المشاكل


محمد الكعبي ||

 

يعاني المجتمع من امراض متنوعة ومختلفة من حيث أسبابها وحجمها وآثارها، وهذه الامراض تتطور وتتغير سعة وضيقاً  حسب محيطها وحيثياتها والقائمين عليها من المباشرين وغير المباشرين، فمنها يمكن علاجه بشكل فوري من دون تداخل جراحي، وهناك أمراض بسيطة لكن الاهمال يجعلها  تتطور وتتأزم حتى تصل إلى درجة لا ينفعها الا الطلاق، ومن تلك الامراض  الخطيرة ( إفشاء الأسرار) ونشرها والتحدث بها إلى الآخرين، مما يسبب شرخاً كبيراً في العلاقة الزوجية، حيث يكون البيت ساحة لعب لجميع الناس، وكل فرد منهم يريد أن يسجل هدف من اهداف الخراب في شباك الاسرة.

إن إفشاء الأسرار الخاصة مرض خطير و مستشري بين الناس، فالبعض يتحدث عن امواله واملاكه وعلاقته الاسرية  للغرباء والاصدقاء والاقارب بدون أي حواجز أو موانع أو حتى خجل، فالحذر كل الحذر من إفشاء الأسرار, وينبغي الانتباه من هذه الظاهرة الدنيئة، ان التحدث عن الخصوصيات للأخرين دليل البساطة والسذاجة، ويفتح باب الحسد والحقد والغل والتدخل، فضلا عما للنساء من جلسات سمر وخصوصا في جهاز التلفون ــ الموبايل ــ  حيث يتناولن فيها مواضيع متعددة ومختلفة مع الصديقات والاقارب، وكل الخصوصيات تطرح على طاولة البحث والتحقيق من قبلهن، وتتكلم كل واحدة عن بيتها واولادها وزوجها وكم يملك وما يعمل وما ذا يفعل وخصوصياته بل تتطور بعض الجلسات إلى غرفة النوم ويكون البحث حول العلاقة الجنسية وكيفيتها حتى تصبح موضوعاً له شعب وتفرعات وهذه الظاهرة البائسة تكثر في المناطق الشعبية والفقيرة وفي جلسات العزاء والاعراس وعند ركوب الحافلة، فيجب الحذر من هذا المرض الخطير، ولابد من اخذ العلاج الفوري للتخلص منه، وأفضل انواع العلاجات هو أخذ اقراص من التقوى وشراب الورع وفيتامين الخجل وزرق أبره الحياء الخاصة بمنع اظهار الاسرار والخصوصيات.

 

 

ـــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الصراع الإعلامي بين شهيدة سيد چراغ و مهسا أميني
ابا مصطفى لست وحدك..!
الجيل الذي لم يُدركْ صدام ليَتعبرَ منهُ أمامهُ الكاظمي
 (▪️) النقطة وجريمة شيراز
السذاجة ..!
فلنبارك ونؤجل الخيبة..
الاسرار اذا خرجت دخلت المشاكل
زعامات جديدة والسوداني من بينهم
الحكومة اصبحت حقيقة..!
مشكلات وآفات في طريق حكومة العراق الجديدة
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1449.28
الجنيه المصري 63.05
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
عبدالرحمن الجزائري : السلام عليكم ردي على الاخ كريم العلي انت تفضلت وقلت ان الحكومات التي قامت بإسم الإسلام كانت ...
الموضوع :
هذه بضاعتي يا سيد أبو رغيف
ابو هدى الساعدي : السلام عليكم ...سالت سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله ..بشكل عام .....لماذا ينحرف رجل ...
الموضوع :
فاضل المالكي .. يكشف عورته
سليم : سلام علیکم وفقکم الله لمراضیه کل محاظرات الشيخ جلال لانها على تويتر تصلنا على شكل مربع خالي ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
رأي : مشكلتنا في هذا العصر والتي امتدت جذورها من بعد وفاة الرسول ص هي اتساع رقعة القداسة للغير ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
1حمد ناجي عبد اللطيف : ان أسوء ما مر به العراق هي فترة البعث المجرم وافتتح صفحاته الدموية والمقابر الجماعية عند مجيئهم ...
الموضوع :
اطلالة على كتاب (كنت بعثياً)
Ali : بعد احتجاز ابني في مركز شرطة الجعيفر في الكرخ .بسبب مشاجرة طلب مدير المركز رشوة لغلق القضية.وحينما ...
الموضوع :
وزارة الداخلية تخصص خط ساخن وعناوين بريد الكترونية للابلاغ عن مخالفات منتسبي وضباط الشرطة
يوسف الغانم : اقدم شكوى على شركة كورك حيث ارسلت لي الشركة رسالة بأنه تم تحويل خطي إلى خط بزنز ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو حسنين : الى جهنم وبئس المصير وهذا المجرم هو من اباح دماء المسلمين في العراق وسوريه وليبيا وتونس واليمن ...
الموضوع :
الاعلان عن وفاة يوسف القرضاوي
يونس سالم : إن الخطوات العملية التي أسس لها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلمو في بناءالدولة وتأسيس الدواوين ...
الموضوع :
الاخطاء الشائعة
ابو سجاد : موضوع راقي ومفيد خالي من الحشو..ومفيد تحية للكاتب ...
الموضوع :
كيف بدات فكرة اقامة المقتل الحسيني ؟!
فيسبوك