المقالات

زعامات جديدة والسوداني من بينهم


حيدر الموسوي ||

 

في الحقبة القادمة سوى يغادر عدد لا بأس به العمل السياسي وستختفي وجوه معروفة بحكم التقدم بالسن والافلاس السياسي والجماهيري

وهذا ما حدث مع عدد كثير من الاسماء وبدأت مبكرا داخل المكون السني حيث غادر الجيل الاول المتمثل بقيادات الحزب الاسلامي وجبهة التوافق والحوار الوطني وغيرهم لان خطاب الازمة والبحث عن الهوية الفرعية لم يعد ذا قيمة خاصة بعد احداث د ا ع ش

وبدأ  جيل اخر تمثل بالحلبوسي والشيخ خميس الخنجر للعب دور التمثيل السياسي للمكون السني وبقية الاسماء القديمة اضحت من الماضي

نأتي على المكون الشيعي تتبلور اليوم قيادات جديدة تزاحم عدد من الاسماء القديمة لكن بخطوات بطيئة

والسبب في ذلك محاولة  القيادات القديمة التشبث  قدر الامكان بالبقاء في المشهد السياسي ولكنها تدرك تماما ان هناك تراجع في دورها

ولولا احداث تشرين و  الخصومة الكبيرة بين الصدر والمالكي لكان الخط الثاني قد تحرك سريعا ليكون هو اولا بالواجهة السياسية الشيعية ، بالعموم المرحلة القادمة سينجح السوداني في  التحول من رئيسا للوزراء الى قيادي من الخط الاول في المشهد السياسي

خطة السوداني في النجاح هو اكمال كل المشاريع المتلكئة والتي تقدر باكثر من الف و٣٠٠ مشروع خدمي

سيتخذ اولى خطواته بتخفيض الرواتب والامتيازات المبالغ بها من الدرجات الخاصة وبعض المؤسسات وسيوفر بحدود ٥٠٠ مليار دينار شهريا الى الخزينة وسيقوم بتفعيل قرار  ٤٦ لحل ازمة السكن وهذه يحتاج شرح اخر

على المستوى الخارجي السوداني سيتحرك لتعشيق علاقة العراق بكل المحاور ويبعد البلاد عن الاستقطاب ضمن سياسة المحاور فهو يتعاطى ببراغماتية عالية مع الدول الاوربية ، وسيشرك كل هذه الدول باعمار واستثمار عدد من المشاريع ، هذه الخطوات ستسهم ببلورة هالة شعبية حول نجاحه ويكون حينها احد الاسماء الصاعدة من الجيل الجديد ومن الاسماء الاخرى التي تعمل بشعبوية عالية

مصطفى سند وباسم خشان ومحسن المندلاوي

اتخذوا من الشعبوية منهج للوصول الاسرع الى الجماهير بعد ان استغلوا  الكسل والهرم السياسي  للزعامات التقليدية من خلال استثمار الفراغ الموجود واللعب  على وتر العاطفة ودغدغة المشاعر

ستبرز اسماء اخرى معهم في المرحلة القادمة وستنتهي اسماء كثيرة

على المستوى الكردي لازال البارزاني هو زعيم الجيل

وهي زعامة رمزية كزعامة الصدر والمالكي حتى وان انتهت لكن هناك جيل قريب من اسرهم سيتصدر المشهد السياسي رغم ان تجربة الاتحاد الوطني الكردستاني لم تكن بمستوى الطموح  بعد رحيل جلال الطالباني ولكن ممكن ان يتم تقويم الاتحاد بطرق اخرى خاصة ان الداعم الدولي موجود للحزبين

بالنهاية نحن امام تحولات جديدة وهناك عودة للفاعل الامريكي في المرحلة القادمة في ظل ازمة الطاقة والحرب الروسية الاوكرانية

 

 

ـــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الصراع الإعلامي بين شهيدة سيد چراغ و مهسا أميني
ابا مصطفى لست وحدك..!
الجيل الذي لم يُدركْ صدام ليَتعبرَ منهُ أمامهُ الكاظمي
 (▪️) النقطة وجريمة شيراز
السذاجة ..!
فلنبارك ونؤجل الخيبة..
الاسرار اذا خرجت دخلت المشاكل
زعامات جديدة والسوداني من بينهم
الحكومة اصبحت حقيقة..!
مشكلات وآفات في طريق حكومة العراق الجديدة
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1449.28
الجنيه المصري 63.05
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
عبدالرحمن الجزائري : السلام عليكم ردي على الاخ كريم العلي انت تفضلت وقلت ان الحكومات التي قامت بإسم الإسلام كانت ...
الموضوع :
هذه بضاعتي يا سيد أبو رغيف
ابو هدى الساعدي : السلام عليكم ...سالت سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله ..بشكل عام .....لماذا ينحرف رجل ...
الموضوع :
فاضل المالكي .. يكشف عورته
سليم : سلام علیکم وفقکم الله لمراضیه کل محاظرات الشيخ جلال لانها على تويتر تصلنا على شكل مربع خالي ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
رأي : مشكلتنا في هذا العصر والتي امتدت جذورها من بعد وفاة الرسول ص هي اتساع رقعة القداسة للغير ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
1حمد ناجي عبد اللطيف : ان أسوء ما مر به العراق هي فترة البعث المجرم وافتتح صفحاته الدموية والمقابر الجماعية عند مجيئهم ...
الموضوع :
اطلالة على كتاب (كنت بعثياً)
Ali : بعد احتجاز ابني في مركز شرطة الجعيفر في الكرخ .بسبب مشاجرة طلب مدير المركز رشوة لغلق القضية.وحينما ...
الموضوع :
وزارة الداخلية تخصص خط ساخن وعناوين بريد الكترونية للابلاغ عن مخالفات منتسبي وضباط الشرطة
يوسف الغانم : اقدم شكوى على شركة كورك حيث ارسلت لي الشركة رسالة بأنه تم تحويل خطي إلى خط بزنز ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو حسنين : الى جهنم وبئس المصير وهذا المجرم هو من اباح دماء المسلمين في العراق وسوريه وليبيا وتونس واليمن ...
الموضوع :
الاعلان عن وفاة يوسف القرضاوي
يونس سالم : إن الخطوات العملية التي أسس لها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلمو في بناءالدولة وتأسيس الدواوين ...
الموضوع :
الاخطاء الشائعة
ابو سجاد : موضوع راقي ومفيد خالي من الحشو..ومفيد تحية للكاتب ...
الموضوع :
كيف بدات فكرة اقامة المقتل الحسيني ؟!
فيسبوك