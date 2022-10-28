الحكومة اصبحت حقيقة..!

مانع الزاملي ||

بعد اخذ ورد ،وتشكيك واحتمالات ، ومن يراهن على عدم نيلها الثقة، ومن يهدد بأقتحام البرلمان، ومن يقسم اذا مررت حكومة السوداني سوف لن يظهر بأي فضائية، ومن عبر عن امتعاضه لقلة وزاراته، ولغط هنا وغمز هناك بحق بعض الوزاء !!وبين معترض في العلن مؤيد في السر ، وبين من رشح لوزارةوعند التصويت وجد ان بديلا له قد تم توزيره!!! ،،وبين من عبر عن خيبة امله وبين من اعتبرها حكومة ظل لكبار وراء الكواليس ، !!! والذين جرت الرياح بغير ماتشتهي سفنهم هرعوا للنقد والتدليس ، وبين موالي لحزب الرئيس اعتبرها فاتحة خير للعراقيين!!! وامور اخرى لايمكن ان تحصى بمقالة او موضوع

اما نحن الشعب نعم السواد الاعظم الذي ما انفك يحلم بخدمات ترفع عن كاهله حمل السنوات العجاف !!

الشعب بملايينه الاربعين ،،فتح عينه على امل يطالب بتحقيقهً!!

شعب يريد ان يرى الخدمات التي هي حقه في هذه الدنيا وقد تحققت وان لم تنفذ كلها فيقبل بنصفها،!!!

الشعب الذي علم جيدا وان كان متأخرا حقيقة ان صوته في صندوق الاقتراع هو كل شي !!

ويستطيع من خلاله انتخاب الخدوم النزيه !!

صوتك ذهب وعاها الشعب متأخرا، لكن غير محال تصحيح المسار،

صوتك ذهب لانه هو من يقدم لك من يقدم لك وزير نزيه شريف خدوم

وعلى الرئيس ان لاينسى عند تطبيق برنامجه الحكومي ان لايغفل عن الاولويات التي اشرنا لبعضها وكذلك السادة الكتاب والمدونون الاكارم لمرات ومرات ،

لايشغلنكم التهريج والتسقيط عن متابعة ما طرحتم من برنامج طموح وان عجزتم فاعلنوا ذلك على مسامع الشعب، الذي يبدو انه لايغفر لمن يستغفله لمرات ومرات ومرات !!!!

فلكل صبر نهاية وحدود،، العراقيون سوف لن يسكتوا بعد ان علموا جيدا من السارق، ومن المتآمر، ومن العميل للاجانب ،،!!! نعم الاجانب واعني لا اشقاء ولا متفقين معنا بالعقيدة،،

واذا رأي البعض ان في التشكيلة عيب ، فسبحان المنزه من العيب !!

ياحكومتنا التي نأمل منها بصيص امل لاتكرروا الفشل لاني انا موقن ان العراق (يشور) وشارته هل بينت ودخيل جده !!

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