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السيد محمد شياع السوداني رئبس مجلس الوزراء..!


هادي خيري الكريني ||

 

اولا نهنئكم بمنحكم الثقة رئيس مجلس الوزراء.

ونتمى من كل قلوبنا النجاح والتسديد لكم بحق محمد وال محمد صل الله عليه وآله

وبعد..

أغلب الكابينة الوزارية جديدة على المنصب وننتظر أن شاءالله يكون السيد محمد شياع كما وعدنا  كل وزير يشم منه رائحة فساد يعزله..

واجبنا نذكر سيادة الرئيس !

 خلي عينك على وزارات متهمة بالفساد ولا نقول فاسدة والمتهم بريء حتى تثبت  ادانته .

اول عمل وظف طاقم مساعد للوزير تابع لمكتبك .

 وثانيا اعزل الوكلاء جملة واحدة واستبدلهم بمدراء عامين بنفس الاختصاص ليستمر العمل بكفائة فالدولة يديرها المدراء العامين وهم الخبراء وهذا في كل دول  العالم وليس بالعراق فقط وعمل الوزير إدارة عمل المديريات وفك التقاطع ومراقبة دقة العمل يساعده فربق من المستشارين خبراء.

 وانت خبرت العمل كوزير ومن نافلة القول نذكرك فنحن جمهوركم ونريد لكم النجاح وهذه فرصتكم الأخيرة واي طريق غير النجاح لا يوجد

نذكركم بالوزارة التي يوجب التغير الفوري فيها .

وزارة التجارة

وزارة المالية

وزارة الصحة

وزارة الكهرباء

وزارة الدفاع

وزارة التربية

وزارة الخارجية

يقاس نجاحكم بهذه الوزارت ولا يعني بقية الوزارات غير مهمة  ولكن عملها لا بأس به وان وجدت اخفاقات.

 نعرف ليس لديك عصا سحرية ولا انت نبي مرسل رجل شهد الكل بنجاحه ونزاهته وتغير الدولة العميقة بهذه الوزارات يحدث فرق تعتبر ملك صرف لاحزاب ومكونات فعمدوا إلى زرع احزابهم بكل مفاصلها وعملهم جباية الأموال لهذه الاحزاب والمكونات .

 غيرهم ولا تلتفت للاحزاب لانقول فرضوا عليك وزراء ولكنك ارضيتهم باختيارك افضل ما موجود ..

وعليهم لزم حدودهم واي تدخل افضحه صارح الجمهور فهو سند وواعي ويعرف من الفاسد ومن النزيه وخبر هذه الاحزاب فلا يمكن استغفاله بالمطلق ..

والله من وراء القصد مع خالص الود والاحترام والتقدير

 

28/10/2022

 

 

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