الأرهاب في ايران صناعة أمريكية..

د. علي حكمت شعيب ||

خلق الفتن المذهبية وتشريع ذبح المدنيين في الدول الإسلامية بمنظمات إرهابية صنعت في أمريكا هي سياسة لئيمة قذرة اعتمدتها الإدارات الأمريكية المتعاقبة لتطويع قادة هذه الدول وكسر إراداتهم.

وهي سياسة فاشلة لم ولن تحقق هدفها ولا تصدر إلا عن سفلة منحطين قد تجردوا من إنسانيتهم فتسافلوا بدركات عن أشرس الوحوش ليمارسوا القتل للأبرياء بهدف الانتقام.

هذا ما شاهدنا مصداقه بالأمس في إيران العزيزة التي تقارع الهيمنة الأمريكية.

رحم الله شهداء الإرهاب الأمريكي وشفى الجرحى ولعن الظالمين ونصرنا عليهم.

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