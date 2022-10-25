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لماذا .. الا تعلمون أن في شعبكم من يحن للقرص ؟!


حسن كريم الراصد ||

 

الم تنظروا لفقرائنا .. يتامانا .. اراملنا .. شبابنا العاطل .. ؟

اتعلمون أن فقط هذه المليارين ونصف دولار قادرة على حل جزء مهم من مشاكلنا وكل مشاكلنا مهمة ؟

أنها تبني لنا الاف المدارس بدل أن يتزاحم أطفالنا في مدارس الطين والصفيح ..

أو نكسوا بها شوارعنا البائسة المتهرئة التي تتحججون بقلة التخصيصات في كل عام ..

لماذا تآمرتم على شعب مسكين فحرمتموه من التمتع بثرواته وهي كثيرة كثيرة ؟

كان يكفيكم أن تسرقوا جزء بسيط جدا وهو يكفيكم واولادكم واحفادكم لسنين طويلة قادمة وتتركون الباقي لفقراءنا .. كان بامكانكم ان تكونوا زعماء وقادة عظماء وما عليكم الا ان تنفقوا واردات نفط الشعب على الشعب . ماذا تحتاجون من هذه الحياة وكم من الاموال تجنون وتسرقون لتقولوا هذا يكفي ؟ نلتم الثروة والحكم والسلطة والقصور والنفوذ .  ولم نحصل على قوت يومنا اليومي براحة ويسر .. كنتم أمراء تأمرون فتطاعون فبيدكم الحكم وكنا عبيد نراجع دوائر دولتنا من الشباك .  كنتم في مأمن من سطوة القانون فأنتم نبلاء .. وكنا نستنزف في كل يوم ..فالمرور يبتزنا بغراماته فيأخذ من سائق السايبا خمسين الف دينار لانه وقف لدقائق في مكان قررتم انه ممنوع .. والضريبة تبتزنا عندما نبيع وعندما نشتري وعندما نموت وعندما نورث شيء من خرائبنا ..

والبلدية تغرمنا ملايين الدنانير لانا تجاوزنا فبنينا غرفة اضافية بعد ان زادت نفوس عوائلنا بحجة أجازة البناء . وأن طلبنا أجازة بناء فنحتاج لاشهر ندور فيها في دوائر مفرغة ومراجعات تافهة كاذبة فلا نمنح أجازة .. فمنح الاجازة يعني أن لا غرامات وهذا يعني أن لا رشاوى تقبضونها من المساكين . جعلتم الدولة عبارة عن جابي ضرائب وغرامات بالقانون لنضطر لدفع الرشاوى لدفع ضرر قوانينكم وجشع سفلتكم من مدراء بلا ضمير ينفقونها ليلا في مواخير الرذيلة دون حياء ..متى ستتوقفون ايتها الجماعة الطالحة ؟ ومتى تتعظون ايتها العصابة المجرمة ؟ انكم تحتاجون لددداااااعش جديد لتحزموا حقائبكم وتتزاحمون على المطار تفرون كالجبناء وتتركوننا نقاتل ونموت كما فعلتم قبل سنين .. كنا ننزف دماء في الجبهات  وابناؤكم يثملون في الحانات .. سكنا الصحارى والبوادي وسواتر المواجهة وعندما نريد العودة لعيالنا لا نجد اجرة العودة وكنتم تسرقون ارزاقنا رواتبنا حتى عتادنا  وتشترون فللا في لندن وسدني وبيروت .. كنا نموت ونترك ايتاما بلا مدارس . وارامل يبذلن ماء وجوههن على نوافذ دوائركم للحصول على مايسد رمقهن  وكنتم ترسلون اولادكم لمدارس خاصة ونساؤكم الى مراكز للتجميل ! كفاكم استهتارا .  كفاكم امعانا في اهانتنا .. فوالله ما أهنتم الا انفسكم . وما الحقتم العار الا باشخاصكم وعوائلكم . . واليوم مازال البعض يتصارع على مناصب اصبحت كفطيسة تنهش بها الكلاب . فهذا يريدها لانسباءه وهذا يريدها لحزبه واقرباءه كانها مغنم ليس وراؤه حساب .. لقد اتعبتمونا كثيرا فهرمنا وانتم على جشعكم وفسادكم عاكفون  .. اتركونا قليلا لنأخذ نفسا من وجع العجاف من السنين .. فاليوم نعيش بأمل جديد عسى أن نحظى بالعدل او جزء منه . خذوا ما سرقتم واغربوا عنا  واتركوا لنا ما بقي لنعيش كما يعيش البشر ..

فقد تعبنا ..

 

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