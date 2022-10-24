المقالات

المؤامرة .. نسخة منه الى رئيس الوزراء المكلف ..


حسن كريم الراصد ||

 

قد تكون المؤامرة التي تعرض لها قطاع التعليم في البلاد الادهى والاخطر خاصة على اهالي الوسط والجنوب . وبأختصار تتلخص تلك المؤامرة بنقاط اهمها : زيادة في اعداد المناهج الدراسية تكاد تكون غريبة وغير منطقية لكنها مدروسة بدقة ممن خطط لذلك فهي لا تتلائم مع مساحات وعدد صفوف المدارس واعداد المعلمين والمدرسين حتى ان التلميذ يحمل في حقيبته ما ينوء عن حمله الشاب القوي .

النقطة الثانية صعوبة المناهج وانعدام نفعها للطلبة فهي تشبه الطلاسم الغير مفهومة لاعمار الصغار ويجد الاهالي صعوبة في تدريسها لابناءهم فيضطرهم الى الذهاب الى المدرس الخصوصي . 

النقطة الثالثة تتلخص بوضع اسئلة صعبة للامتحانات النهائية خاصة الوزارية مع امكانية تسريبها في مناطق وعدم السماح بذلك بتاتا في مناطق اخرى . والادهى من ذلك ان بعض المدارس في مناطق غير الوسط والجنوب كانت تكتب الاجوبة للممتحنين على لوحة القاعة فيقوموا باستنساخها .. لذلك تجد ان نتائج مناطق تظهر باجابات متطابقة تحصل على درجات عالية تصل 100./. بينما يعيد طلاب مناطق اخرى السنة ان سمح لهم او يحالون الى الدوام المسائي وعندها تبدأ مرحلة التدمير الشامل للفتيان خاصة في مرحلة الثالث المتوسط التي اصبحت العقبة التي عندها تتحطم احلام الفتيان واهلهم . وبهذه الطرق والاسباب نشأ فيلق من الراسبين في الثالث المتوسط وهم بعمر لا يسمح لهم باكمال الدراسة في المدارس النهارية وفق قوانين التربية ويرحلون الى المدارس المسائية التي لا تنطبق عليها مواصفات المدرسة ولا تملك منها غير الاسم . وقد يمتنع الاهالي من ارسال ابناؤهم للدوام المسائي لاسباب اهمها قلة تلك المدارس وهذا يجعلها بعيدة عن بيوت الطلبة وكذلك وجود طلبة باعمار كبيرة وهؤلاء لهم ما يناسب اعمارهم من تدخين السكائر وغيرها من السلوكيات الغير ملائمة للفتيان .. ولا يظن احد ان الحصول على قبول في المدارس المسائية سهلا يسير بل فيه معاملة وروتين ورشاوى وكأن طالبها يتقدم الى السوربون الفرنسي .  بعد هذه المقدمات التي رتبتها اطراف المؤامرة وبعد ان تكون لدينا جيشا من الراسبين في الثالث المتوسط بعد ان رفضتهم المدارس بطرق شتى ذكرناها وبعد ان كانت اعمارهم لا تؤهلهم للعمل في القطاع الخاص فلا هم بالرجال القادرين على النزول للعمل في المصانع والاسواق ولا هم بالصبيان الذين يواصلون دراستهم هنا تبدأ الكارثة بعدما يتحولون الى قنابل موقوتة ناقمة على الوضع والمجتمع غير متسلحة بالثقافة والعلم لا يملكون الا الوقت الذي لا يعلمون كيفية اهداره يمنعهم اباؤهم من العمل احيانا واحيانا اخرى ينزلون للشارع لممارسة اعمال لا تتناسب مع اعمارهم فهم اما سواق تكتك يتزاحمون مع سواق الكيات على الرزق او عمال غير ماهرن في الاحياء الصناعية يعيشون اجواؤها المعروفة للجميع وينهلون من عاداتها وسلوكياتها . اما ابناؤهم وابناء المتمكنين فقد اكملوا الدراسة تارة بشراء الاسئلة واخرى بتخصيص مدرسين خصوصيين وثالثة بمدارس اهلية لا تتوقف عند الذكاء والنباهة بل على ما يدفع لها من اقساط لا يتمكن الفقراء من دفعها وهي قد انشأت واستحدثت لاكمال حلقة المؤامرة على جيل يمثل النسبة الاعلى في مواليد سكان البلاد . لذا تجدهم يتمسكون بوزارة التربية فهي من يؤسس لتدمير جيل كامل وشعب كامل ..

 

 

ـــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بين بنت الشّيخ وكان صاحبها..!
الكذب وحصان الفكاهة..!
حكومة الاغلبية السياسية..!
المؤامرة .. نسخة منه الى رئيس الوزراء المكلف ..
الاطار التنسيقي أمام الاختبار الاصعب
الاحزاب السياسية ودولة الفرهود
الحوت الاحدب؛ عملية المخابرات السوداء
المراة المسلمة وتحديات الحرب الناعمة..
لماذا يتأخر إطلاق الرواتب في الأقليم الكردي؟!
محاولات إستكبارية لتدمير المجتمعات بإسم(النّسوية)، وإيران تفضحها وتنبه لخطورتها
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1428.57
الجنيه المصري 73.8
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3703.7
ريال قطري 398.41
ريال سعودي 386.1
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.8
التعليقات
عبدالرحمن الجزائري : السلام عليكم ردي على الاخ كريم العلي انت تفضلت وقلت ان الحكومات التي قامت بإسم الإسلام كانت ...
الموضوع :
هذه بضاعتي يا سيد أبو رغيف
ابو هدى الساعدي : السلام عليكم ...سالت سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله ..بشكل عام .....لماذا ينحرف رجل ...
الموضوع :
فاضل المالكي .. يكشف عورته
سليم : سلام علیکم وفقکم الله لمراضیه کل محاظرات الشيخ جلال لانها على تويتر تصلنا على شكل مربع خالي ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
رأي : مشكلتنا في هذا العصر والتي امتدت جذورها من بعد وفاة الرسول ص هي اتساع رقعة القداسة للغير ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الصحابة وما أُثير في وسائل الإعلام في شأن الحاج باسم الكربلائي
1حمد ناجي عبد اللطيف : ان أسوء ما مر به العراق هي فترة البعث المجرم وافتتح صفحاته الدموية والمقابر الجماعية عند مجيئهم ...
الموضوع :
اطلالة على كتاب (كنت بعثياً)
Ali : بعد احتجاز ابني في مركز شرطة الجعيفر في الكرخ .بسبب مشاجرة طلب مدير المركز رشوة لغلق القضية.وحينما ...
الموضوع :
وزارة الداخلية تخصص خط ساخن وعناوين بريد الكترونية للابلاغ عن مخالفات منتسبي وضباط الشرطة
يوسف الغانم : اقدم شكوى على شركة كورك حيث ارسلت لي الشركة رسالة بأنه تم تحويل خطي إلى خط بزنز ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو حسنين : الى جهنم وبئس المصير وهذا المجرم هو من اباح دماء المسلمين في العراق وسوريه وليبيا وتونس واليمن ...
الموضوع :
الاعلان عن وفاة يوسف القرضاوي
يونس سالم : إن الخطوات العملية التي أسس لها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلمو في بناءالدولة وتأسيس الدواوين ...
الموضوع :
الاخطاء الشائعة
ابو سجاد : موضوع راقي ومفيد خالي من الحشو..ومفيد تحية للكاتب ...
الموضوع :
كيف بدات فكرة اقامة المقتل الحسيني ؟!
فيسبوك