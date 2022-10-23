بغداد الخربة..!

حيدر الموسوي ||

هكذا اصبحت العاصمة بغداد لهذا اليوم بعد العمل بعودة الدوام اليومي لجميع مؤسسات الدولة فضلا عن الجامعات والمعاهد والمدارس

الطريق الذي يفترض ان تصل اليه بربع ساعة صار اكثر من ساعة ونصف

انها ليست بغداد بل خربة

فدا الرصيف بقى ولا معالمها بقيت زيادة سكنية باعداد البشر والمولات والمحال والدكاكين والعشوائيات

فلا يوجد فرق بين المنطقة التجارية او السكنية

اصوات الباعة المتجولين في كل مكان المتسولين اصبح عددهم مع بائعي الشاي والكلينكس والماء البارد

بالمئات في كل منطقة

بغداد صارت الاسوأ بسبب كثرة الحانات ومشروبات الخمور وتفتقر لاي متنفس والمطاعم على الشمال واليمين في كل مكان

اما المجمعات السكنية الجديدة في سنتر بغداد وعدد منها غير مكتمل فحدث ولا حرج في ظل استمرار تدفق المركبات والعمالة من المحافظات واضحت المناطق التي توصف بالراقصة ليست سوى علوة بعدد المطاعم والكافيهات

تخيل ان كل ذلك وان امانة بغداد هي الجهة المعنية

اصبحت ازدحام هي الاخرى فيها لوحدها ٤١ مدير عام!؟

لا نعلم ماذا سيحل ببغداد بعد عقد من الان الذي عدد نفوسها الان ٩ مليون وهذا وضعها والذي سيكون قرابة ١٦ مليون وقتها !

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