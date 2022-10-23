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تعسف أجهزة الدولة ..!


ازهر الاعرجي ||

 

حجز أو سحب المستمسكات الرسمية للمواطنين أو وثائق ملكية السيارات من قبل مراكز الشرطة ، أو السّيطرات أو رجال المرور بدون إذن قضائي جريمة يُعاقب عليها القانون العراقي .....

- بعض التصرفات التي تصدر من الجهات الأمنية - التي يُفترض بها أن تُنفذ القانون - تُشكّل جرائمٓ صريحة عاقب عليها القانون ، بل لعلّ بعض رجال الشرطة يرتكبون جناية و هم في محل محاسبة المخالف عن مخـــالفة .

- حجز المستمسكات الرسمية للمشتكي أو المتهم بهدف تأمين إحضارهم أو إجبارهم على الحضور دون قرارات قضائية ، من قبل مراكز الشرطة جريمة صريحة يرتكبها بعض ضبّاط التحقيق و الشرطة ، بل داخل المحاكم أيضاً عندما يقومُ بها بعضُ الموظفين أو المحققين أحياناً....

- سحب أوراق السيارة أو السّنويّة أو إجازة السوق من قبل نقاط التفتيش أو رجال المرور لن نجدَ لها سنداً من القانون ، بل هي الأخرى جريمة صريحة عالجتْها أحكامُ المادة ( ٤٥١ ) من قانون العقوبات رقم ( ١١١ ) لعام ١٩٦٩ ( يعاقب بالسجن ... من ٱغتصب بالقوة أو الإكراه أو التهديد سندا أو محرراً .. ) .

- مصطلح ( سحب الإجازة ) عقوبة تُوقعها المحكمةُ - حصراً - و عرفها قانونُ العقوبات بـأنها ( ... إنتهاء مفعول الإجازة الصادرة للمحكوم عليه وحرمانه من الحصول على إجازة جديدة خلال المدة المبينة في الحكم .. ) المادة ( ١١٥ ) ، و لا تعني أن يضع رجلُ الأمن الإجازة ٓ في جيبه .

- قانون المرور النافذ رقم ( ٨ ) لسنة ٢٠١٩ ذكر مصطلح سحب الإجازة في ثلاثة مواد بمتنه حصراً ( ٩ - ٣١ - ٣٩ ) كـــ عقوبة يحكم بها القضاء و أشارت المادة ( ٣١ ) إلى صلاحيّة المحكمة بسحب إجازة سوق المخالف ، مدة لا تزيد عن ( ٩٠ ) يوماً ، و لها أن تعتمد في سبيل ذلك مخطط محل الحادث و وصل سحب إجازة السوق الذي ينظمه رجل مرور لا تقل رتبته عن ضابط صف .

- لن يُنقذ المجتمع من الجرائم بإرتكاب جرائم أخرى ، و لن يُطبق القانونَ من لا يعرفه ، علينا أن نُعيد النظر في ما نفعله ، و العمل على تأهيل من يملكون ٱحتكاكاً مباشراً مع المواطنين الذين يُنظر إليهم ابتداءً كـــــ متهمين بالعادة ...

 

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