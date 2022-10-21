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*دكتور كوبي*..!


زكي الساعدي ||

 

وصلتني أحدٍ الرسائل من مواقع التواصل الأجتماعي تسألني هل ترغب بالحصول على شهادة الدكتوراه من جامعة …… أجبتهم نعم وبكل تأكيد لديّ الرغبة وماهو المطلوب مني وكيف لي أن أحصل على الدكتوراه وأنا طالب دراسات ولم أكمل شهادة الماجستير بعد.

قالو لي بإمكانكم ارسال بحث في مجال إختصاصك  وبعد دراسة البحث يتم تقييم البحث وعلى ضوءه تمنح لكم الشهادة !! وبعد يومين حصلت على شهادة الدكتوراه من الجامعة …… البريطانية  ..

لكن الشهادة سترسل لي إذًا دفعت الأجور ومقدارها ٢٥٠ دولار  وإذا رغبت بجدارية تضاف ٥٠ دولار !!!

ماهذه السهولة الغير متوقعة للحصول على هكذا شهادة ؟ ونحن عانينا الامرين للحصول على شهادة البكلوريوس في الهندسة !

أتضح ان الأمر عبارة عن مبادلة شهادة الدكتوراه الفخرية بمبلغ بسيط من المال وبذلك تكون قيمة هذه الشهادة لا تتعدى ال٥٠٠ دولار ..

هنا تبين لي إن الكثير ممن يحملون الألقاب أو ممن يطلقون على أنفسهم دكتور ما هم إلا ممن أبتاعوا هذا اللقب بدراهم معدودات .. لن أسحب هذه الصفة على الجميع لكن بات من الصعب التأكد من النسخة الاصلية والمستنسخة في فوضى التكنلوجيا وانعدام المصداقية ..

ليس كل دكتور دكتور والامثلة كثيرة في فشل من كانت ألقابهم رنانة وأفعالهم مخزية وأطاحوا بالمؤسسات .. حذار من دكتور كوبي 

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