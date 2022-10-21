فنتازيا نقاشية..!

جهاد النقفاش ||
١- ضابطات وزارة الدفاع عادي تحط مكياج وتطول الأظافر/ بس الضباط ممنوع يربون لحاياهم!
٢- وزارة التربية ترسل كتاب ولجنة عاجلة للتحقيق حول زيارة سعدون الساعدي لمدرسة/ وتغلس عن مناشدات نقص الكتب والرحلات والبنكات والصفوف!
٣- الكاظمي يمنح 1000 دونم لشركة مقرها الإمارات بدون منافسة لبناء ملعب گولف/ چا قابل تريدونه يبني مجمع سكني ونبقى بدون گولف!
٤- الجامعة التكنلوجية استقبالا للطلبة تلون خارطة العراق بألوان المثلية/ الله اليستر من مهندسي هاي السنة!
٥- مع إلغاء حفلات السندباد كتبوا: إرادة المتطرفين تنتصر. وحين منع برلمان الإقليم حفلة محمد رمضان كتبوا: حفاظا على قيم ومبادئ المجتمعات/ نگلكم مو نظيفة ما تصدگون!
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