الروابط الأيولوجية بين  كوكل والوهابية..

منهل عبد الأمير المرشدي ||

إصبع على الجرح ..

تفاجأ المسلمون عموما وانصار آل البيت عليهم السلام على وجه الخصوص في جميع انحاء المعمورة بما قامت به شركة كوكل بتغيرعنوان مرقد أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام في النجف الأشرف على خارطة البحث الى ( معبد الكفر والضلال . عباد القبور الروافض ) . بداية لابد ان نشير الى صياغة الجملة التي وضعتها الشركة والتي لا تمس من قريب او بعيد الى اي ثقافة اجنبية متظرفة كانت ام معتدلة لكنها تنتمي قلبا وقالبا الى لغة التكفير التي يتبناها المذهب الوهابي في المملكة السعودية وامتداده في بلدان آخرى . اننا لا نأتي بجديد اذا ما قلنا إن هيئة كبار العلماء الوهابية في السعودية واتباع المذهب الوهابي في مصر والمغرب العربي وحيثما وجدوا في اي بلد بالعالم يجهرون بكفر من يزور مراقد ال البيت والصالحين ويتهمونهم بالشرك والضلالة بل ويدعون الى قتلهم علنا وتهديم المراقد وهو ما نفذته عصابات داعش بالتمام والكمال .

هنا صار لزاما علينا ان نتسائل عن الرابط الأيدولجي بين شركة كوكل والحركة الوهابية . لابد لنا اولا ان نتعرف على مؤسسي شركة كوكل وهم كل من اليهودي جوجل لاري بيج المولود في عام 1973 بولاية ميشيغان في امريكا وصديقه سيرجي براين المولود عام 1973 في موسكو وانتقل إلى الولايات المتحدة عندما كان في السادسة من عمره مع عائلته بسبب الاضطهاد الذي طالهم كيهود .

وقد اتفق الإثنان على تعيين الهندوسي ( وُلِدَ ساندر بيتشاي ) المولود في 1972 بمدينة تشيناي عاصمة ولاية تاميل نادو جنوبي الهند . وكما يقال في لغة الكلام نقطة راس سطر . لنأتي بعد هذا التعريف الموجز بماهية كوكل الى الحركة الوهابية التي تنتسب إلى محمد بن عبدالوهاب المولود ي العام 1703 ونشأ فى بلدة العينية فى نجد والذي التقى اليهودي النمساوي ـ تيودورهرتزل ـ المعروف بأبي الصهيونية، وجيفري همفر الموظف الكبير في وزارة المستعمرات البريطانية فكانا الأبوين الفكريين لمحمد عبد الوهاب والموجهين له لأعلان المذهب الوهابي وفق ما استقرأت وقائع الأحداث التي نشأت على أساسيهما الفكري والديني وأدركت أن وشائج القربى ألأيديولوجية التي تربطهم بما يؤمن الدعم البريطاني للوهابية التكفيرية في السعودية لتدعيم حركة سياسية بريطانيّة ذات أهداف لم تعد خافية في المنطقة جانبها السلطوي آل سعود الذين اقروا بتأسيس كيان دولة اسرائيل بإتفاق السفينة عام 1937 ووجهها المذهبي أتباع الوهّابيّة وقد انتشرت بقوة السيف وتحكم بالكفر على كل مَن ليس وهّابياً.

انهم يكفرون من يتوسّل بالأنبياء والصّالحين وعندهم أنّ أبا جهل وأبا لهب أكثر توحيدا وأخلص إيماناً من المسلمين الذي يتوسّلون إلى الله بالأنبياء والصّالحين. لذلك فإن عقيدة الوهّابيّة تحكم بكفر أهل السنة والجماعة ويستبيحون دم مَن صلى على النبي محمد صلى الله عليه واله جهراً بعد الأذان ويعتبرونه أشدّ من الزنى ! .

بعد هذا الإيجاز لمفردات التأسيس لشركة كوكل وماهية الحركة الوهابية يتضح لنا الرابط الأيدولوجي والمشترك الفكري بين اليهودية والوهابية وهو ما يكشف السبب الذي جعل عصابات داعش لم تنفذ اي عملية (جهادية) على الصهاينة في فلسطين المحتلة . أخيرا وليس آخرا لابد من تساؤل مؤطر بالعتب على صمت علماء المسلمين من اخواننا اهل السنة وفي الأزهر على ما قامت به كوكل بالتطاول على الإمام علي عليه السلام . اوليس الإمام علي مثبت لديهم صهر الرسول الأعظم وخليفة رسول الله وكفى .

بقي ان اقول على جميع المسلمين الدخول الى موقع النجف الأشرف في العراق على الخرائط في كوكل وتعديل الإسم على المرقد الشريف والله ناصر المؤمنين .

قبل ان اختتم المقال اتسائل هل بأمكتني ان انشر مقالي هذا على صفحتي في الفيس بوك معتمدا على مبدأ الديمقراطية وحرية الرأي أم ان ذلك سيعرضني للحظر لمدة لا تقل عن ثلاثين يوم ان لم تكن حتى اشعار آخر ؟؟؟ مجرد تساؤل ..



